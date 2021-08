5 trucchi per gestire nel modo migliore possibile i direct di Instagram

S e il tuo profilo Instagram è aperto e molto attivo, potresti trovarti in men che non si dica a gestire una certa quantità di direct, ovvero conversazioni private con altri utenti. Ecco un po’ di etichetta per imparare a usarli alla perfezione.

Come si gestiscono gli Instagram direct? In che modo si può ottenere il massimo da questo eccellente servizio, e come si possono usare per stringere nuove amicizie digitali? I direct sono conversazioni private disponibili sulla app e visibili solo a te e all’altra persona con cui stai parlando. Sono chat private dove spesso ci si incontra per un commento a una Instagram stories o una curiosità sulle proprie attività.

Ci sono un po’ di comportamenti per imparare a usarli al meglio senza risultare fastidiosi, né inesperti del mezzo. Eccone alcuni per usare i direct come una vera professionista.

Instagram direct: blocca chi prova a venderti qualcosa

La quantità di account, veri o falsi, che prova a piazzarti prodotti su Instagram in direct è piuttosto elevata. Migliora da subito la qualità della tua vita cominciando a bloccare sistematicamente tutti coloro che usano i DM per provare a venderti qualcosa.

Instagram è un luogo fantastico dove le foto sono di altissima qualità e, grazie agli hashtag che seguiamo e i vari profili, il nostro account risulta altamente targettizzato. Ciò significa che i venditori sanno esattamente quello che cerchi di solito, e ti aggiungono per il puro gusto di poterti inserire nella lista dei potenziali clienti. Capita molto spesso che un account dispettoso ti contatti per farti sapere che è in corso un’offerta speciale su un bibitone proteico che ti fa dimagrire. Indipendentemente dal fatto che si abbia desiderio di perdere peso o meno, perché contattare in privato qualcuno per fargli sapere che forse è ora di iniziare una dieta? Molto spiacevole, e soprattutto fastidioso.

Blocca i potenziali account pubblicitari e goditi l’esperienza direct senza commerciali che cercano di farti strisciare la carta di credito.

Sfrutta il potenziale delle richieste di messaggi

“Questo utente vuole inviarti un messaggio”. Si tratta di un sistema che ha Instagram per proteggerti da potenziali elementi pubblicitari che potrebbero alterare la tua esperienza con Instagram. Di fatto, con il tuo account puoi virtualmente inviare messaggi a tutti gli utenti, anche quelli che non segui o non ti seguono. Questi messaggi tendono inevitabilmente a finire in una apposita cartella di messaggi sotto l’etichetta “Richieste”. Puoi visualizzare e scremare con facilità le richieste di messaggio cliccando sul simbolo dell’aeroplanino. In questo modo, puoi rifiutare senza dover rispondere tutto ciò che non ti interessa, e tenere in considerazione solo i messaggi di tuo gradimento.

Rispetta gli spazi degli altri Instagrammer

Se usi Instagram per seguire gli influencer, noterai che spesso queste persone creano stories in cui ti chiedono di rispondere a quiz, domande, o semplicemente ti invitano a contattarli in privato per chiacchierare. Si tratta di occasioni di engagement e condivisione spesso apprezzate da entrambe le direzioni. Tuttavia, ricordati sempre che dall’altra parte ci sono delle persone: esseri umani con desideri e aspettative.

La prima aspettativa, quella più importante su tutte le altre è quella che concerne il rispetto. Sii rispettosa nei confronti degli influencer e rispetta i loro spazi. Se non ti rispondono, evita di insistere. Parimenti, se ti contattano in privato per provare a venderti qualcosa, valuta se la questione è di tuo gradimento.

Instagram direct: rispetta gli orari altrui

Potrà sembrare una cosa davvero scontata, ma quando usi i direct per contattare qualcuno che non conosci, è buona regola dare un’occhiata all’orologio. Cosa significa? Significa che mentre stai scrivendo quella domanda a cui tanto vorresti ti venisse risposto, valuta attentamente la possibilità che forse dall’altra parte la persona è occupata, o magari sta dormendo. Specialmente se sono le due del mattino.

Lo stesso in realtà si può applicare a tutti gli spazi della vita, dalle email di lavoro ai messaggi agli amici. Quando si contattano sconosciuti, come spesso accade quando si condivide un hobby con persone su Instagram, è sempre bene contattarle in orari diurni.

Non pretendere una risposta a tutti i costi

Gli Instagram direct sono una soluzione fantastica per mettersi in contatto con le persone che amano ciò che amiamo noi. Libri, moda, attività sportive. Gli influencer usano Instagram per mettersi in contatto con persone che condividono i loro interessi, creando seguito. Può sembrare che il loro lavoro sia compiacere gli utenti, e in un certo senso lo è. Come sempre, però, è buona regola ricordare che si tratta di interazioni con esseri umani.

Pretendere una risposta a una domanda non è mai educato né elegante. Se non ottieni risposta a una domanda, magari formulata nel migliore dei modi possibili, non farne un motivo di offesa personale: spesso si è talmente occupati che difficilmente si riesce a fare fronte a tutte le domande. Abbi pazienza e, se non succede, poni la domanda a qualcun altro usando Instagram direct.