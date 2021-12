5 modi per gestire al meglio il tuo tempo durante la giornata lavorativa

G estire al meglio il tuo tempo durante la giornata lavorativa: ecco cinque modi per guadagnare tempo e risparmiare denaro

Mai come oggi il tempo è denaro. Non ne abbiamo mai abbastanza, diventa un bene sempre meno disponibile, e dunque una risorsa sempre più preziosa. Gestire al meglio il tuo tempo durante la giornata lavorativa è il primo passo da compiere, sia per migliorare il tuo business che la tua vita privata.

Ecco cinque modi di agire che ti consentiranno di gestire in maniera efficace la tua attività, e di risparmiare, innanzitutto del tempo.

Creare delle sezioni

Troppe cose da fare tutte insieme rendono la vita lavorativa difficile e sono controproducenti. E la parola d'ordine diventa suddividere.

Secondo Adam Stott, business coach e founder of Big Business Events, suddividere in quattro sezioni l'attività d'impresa, dedicando ad ognuna una porzione prestabilita di tempo e attenzioni, è la strada da prendere per arrivare al successo.

Vendite, marketing, azioni e appuntamenti sono in particolare le quattro macro categorie verso cui il business coach suggerisce di focalizzare la propria attenzione.

Se infatti le vendite rappresentano il core business di qualunque attività lavorativa, è il marketing a fornire nuove possibilità di espansione e di guadagno. Concentrarsi sinergicamente su questi due asset è alla base di qualunque strategia aziendale per gestire meglio il tuo tempo durane la giornata lavorativa.

Gestire efficacemente gli incontri

Gli appuntamenti di lavoro sono sempre occasione di confronto e di crescita. E rappresentano sempre delle opportunità, da cogliere o da offrire in base al proprio posizionamento sul mercato e all'appeal della tua impresa.

Gestire gli incontri in maniera efficace vuol dire innanzitutto selezionare le occasioni che integrano delle opportunità da cogliere, per evitare di perdere tempo con offerte non competitive. E poi scegliere a chi e cosa offrire per sfruttare al meglio le proprie potenzialità, evitando innanzitutto i perditempo.

Successo e ricchezza presuppongono infatti impegno e dedizione, sempre. Evitare di perdere tempo o di farlo perdere agli altri sono i primi criteri che devono guidare la scelta e le selezione dei partner. Per capire quali sono quelli con cui correre insieme e quelli da evitare.

Potenziare al massimo i benefici e ridurre al minimo gli sprechi significa infatti gestire al meglio il tuo tempo durante la giornata lavorativa.

Fare networking in maniera costruttiva renderà il lavoro meno impegnativo perché saranno più chiari la direzione verso cui il tuo business si muove e gli obiettivi che vuole perseguire. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.

Delegare

James H. Boren diceva: "quando sei nel dubbio, borbotta; quando sei nei guai, delega; quando sei al comando, rifletti".

Nell'arco di una giornata lavorativa capita spesso di trovarsi "nei guai" e di dover rinunciare a qualcosa per dedicarsi a qualcos'altro. Delegare significa prendere atto della situazione ed essere consapevoli della necessità di affidarsi al proprio team per superarla.

Gestire la propria attività attraverso l'integrazione sinergica del tempo e delle risorse di cui si è dotati significa infatti puntare sul capitale umano che si ha a disposizione. E che rappresenta il fattore critico di successo di qualunque business si decida di intraprendere.

Catalizzare le azioni

Per raggiungere gli scopi, è fondamentale prefissarsi gli obiettivi. E dunque catalizzare le azioni. Gestire al meglio il tuo tempo durante la giornata lavorativa significa incentivare il lavoro in maniera efficiente.

Se infatti il tempo a disposizione è sempre meno, occorre farne buon uso. Stabilire degli obiettivi e implementare delle strategie organizzative per raggiungerli rappresenta un'ottima tecnica per risparmiare tempo e risorse.

Sapere dove si vuole arrivare e perché, renderà la giornata di lavoro più produttiva, la squadra più affiatata e gli obiettivi sempre più vicini.

Tenere traccia dei risultati raggiunti consentirà inoltre di analizzare meglio gli incrementi produttivi conseguiti, di determinare le sezioni verso cui catalizzare le azioni e allocare le risorse.

Andare a caccia di conigli ed elefanti

La caccia non è di per sé mai consigliabile, ma non in questo caso. Adam Stott, a proposito di business, su Forbes spiega il motivo. E, nell'ambito dei potenziali affari, distingue tra conigli ed elefanti.

Per gestire al meglio il tuo tempo durante la giornata lavorativa è infatti indispensabile misurarsi con le direzioni da impartire al proprio business, capendo innanzitutto se focalizzarsi sul raggiungimento di obiettivi a lungo o a breve termine. E una strategia di successo li presuppone entrambi.

Nonostante infatti gli affari più appetibili siano senz'altro quelli che assicurano risultati sul lungo periodo, sono anche i più difficili da conseguire e quelli che richiedono più tempo.

Una strategia aziendale che si basa solo su quelli corre il rischio di arrancare nel breve periodo e di non arrivare a godere dei benefici finali per cui lavora.

Per quanto quindi gli elefanti alla fine dell'arcobaleno (gli affari più grossi) stiano lì ad aspettarci con pentole piene d'oro tra le zampe, nel quotidiano occorre accontentarsi anche di qualche coniglio.

Piccoli affari che nutrono ogni giorno senza appesantire, ma che consentono di arrivare a quello successivo senza troppa paura per il futuro. Senza il bisogno di depauperare tempo e risorse da destinare al benessere quotidiano dell'azienda e di chi ci lavora.