In che modi si può gestire una squadra composta da persone troppo diverse tra loro?

P otresti avere la tendenza sopprimere le diversità, invece vanno valorizzate: ecco cosa devi sapere se stai gestendo un team composto da professionisti estremamente diversi

Per funzionare al meglio, un team deve essere eterogeneo al fine di consentire ad ogni componente di essere determinante nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gestire una squadra composta da persone troppo diverse tra loro però può rivelarsi un'impresa piuttosto ardua e impegnativa.

Da leader, potresti trovarti in difficoltà a coordinare un team costituito da personalità eccessivamente diverse tra loro ma la chiave del successo è a portata di mano. Ecco qualche consiglio, indispensabile per la corretta e proficua gestione di un gruppo di lavoro se è costituito da una pluralità di professionisti che differiscono per percorso lavorativo, esperienze e/o carattere.

Agevola la comunicazione

Se ti trovi a gestire una squadra composta da persone troppo diverse tra loro, devi innanzitutto provvedere ad agevolare la comunicazione. Se all'interno del tuo team lavorativo ci sono professionisti le cui attitudini sono agli antipodi, prima di coinvolgerli in un qualsiasi progetto lavorativo è necessario che imparino a comunicare tra loro in modo adeguato, rispettandosi a vicenda.

L'ascolto è fondamentale ed è uno dei capostipiti sui quali fondare l'intero approccio gestionale ad un team eccessivamente variegato. Il tuo obiettivo, da leader, è indubbiamente quello di favorire la cooperazione dopo aver provveduto ad assicurare l'integrazione.

In entrambi i casi, è fondamentale la comunicazione. Ai professionisti della tua squadra è richiesta la predisposizione all'ascolto reciproco e la naturale disponibilità al confronto civile.

Insegna il rispetto reciproco

Dalla necessità di ascoltarsi deriva quella di rispettarsi. In un team composto da professionisti eccessivamente diversi tra loro è necessario insegnare il rispetto reciproco, il rispetto delle opinioni e dei percorsi formativi di ognuno.

Una buona leader deve insegnare il rispetto e favorirlo all'interno del team. Gestire una squadra composta da persone troppo diverse tra loro significa, infatti, anche gestire le loro diverse caratteristiche personali.

Affinché regni la serenità e sia dominante un clima collaborativo, è necessario che ogni componente del gruppo rispetti gli altri e sia disposto a praticare l'accettazione: accettare tendenze personali e professionali ed opinioni dei compagni di squadra è imprescindibile per creare un clima collaborativo nel team.

Valorizza le diversità

Dopo aver agevolato la comunicazione ed aver insegnato il rispetto reciproco è necessario valorizzare le diversità.

Gestire una squadra composta da persone troppo diverse è indubbiamente complicato ma anche estremamente soddisfacente. Un gruppo composto da persone diverse può essere una garanzia di successo oppure portare al fallimento inevitabile.

Tutto sta nella gestione e nella valorizzazione delle diversità che devono evidenziare la complementarietà di ogni singolo componente del gruppo. La diversità è ciò che spinge al confronto, ma ci sono alcune tipologie di persone che non dovresti inserire nel tuo team.

Agevola il confronto costruttivo

All'interno di un gruppo di lavoro, il confronto è imprescindibile. Volente o nolente, in ogni meeting ci si troverà a confrontarsi sulle più disparate questioni. In questo caso è necessario evitare lo scontro, ponendosi come moderatrici atte ad agevolare un confronto costruttivo.

Dalle diversità più disparate possono nascere le migliori idee e proprio le differenze tra i collaboratori rendono profittevole il brainstorming. Ognuno con le proprie opinioni, ognuno con una proposta di strategia per una moltitudine di pensieri diversi.

Alla leader spetterà, a quel punto, stendere le linee guida ed evitare crisi.

Definisci linee guida

Dopo aver ascoltato le proposte dei singoli componenti del team, per gestire una squadra composta da persone troppo diverse è necessario definire linee guida generali che ognuno deve seguire.

Si tratta di fare il punto basandosi su quanto emerso dall'eventuale brainstorming per un allineamento generale.

Seguire una linea condivisa è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo ma non tarpare le ali dei tuoi collaboratori: lascia loro la libertà di muoversi secondo le rispettive inclinazioni, purché all'interno di un campo già tracciato.

Lascia libertà

Gestire una squadra composta da persone troppo diverse significa anche lasciarle libere di agire, seppur monitorando il loro operato. La definizione delle linee guida, di cui al punto precedente, è fondamentale per lasciare libertà di movimento ai tuoi collaboratori.

Sapranno che potranno prendere iniziative ed essere autonomi nella gestione dei progetti, seppur muovendosi nel pieno rispetto delle linee guida condivise all'interno del gruppo.

Sii trasparente

Nello gestire una squadra composta da persone troppo diverse sii trasparente e condividi con estrema sincerità e onestà ciò le richieste e gli obiettivi che intendono raggiungere clienti e superiori.

Sarai tu, da leader del gruppo, ad assumerti la responsabilità di ogni decisione operativa e per farlo dovrai necessariamente considerare alcuni aspetti piuttosto che altri. Nel farlo, sii trasparente e condividi ogni step evolutivo con il tuo team in modo che ognuno dei componenti possa comprendere le tue decisioni.

Sii scrupolosa e mettiti in discussione

Mostrati anche particolarmente scrupolosa. Nell'analizzare le proposte e le idee provenienti da persone molto diverse tra loro, mostrati attenta all'analisi dei pro e dei contro dei progetti di ciascuno. Esterna i tuoi dubbi e rendili oggetto di discussione: mettiti in discussione anche tu per dare il buon esempio sottolineando la crucialità del confronto continuo.