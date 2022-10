Gigi Hadid e l’eterno amore per il denim

L a modella adora il denim e lo dimostra ogni giorno indossando jeans, camicie, top, giacche e giubbotti realizzati col tessuto più diffuso al mondo. Gigi ci conquista con outfit semplici ma al tempo stesso d’effetto e ricercati

Pantaloni a sigaretta oppure extra-large, alla caviglia, al ginocchio o shorts. Gonne a tubino ma anche lunghe a sfiorare il pavimento. Giacche slimfit o comode di chiaro rimando agli Ottanta e Novanta. E poi abiti e camicie aderenti o abbondanti. L'importante è che si tratti di denim.

La collezionista di jeans

Una delle più grandi amanti della tela più famosa al mondo - qualcuno dice una vera e propria appassionata oltre che collezionista - è la modella Gigi Hadid: non passa giorno che la bionda californiana non sfoggi un pezzo del suo ineguagliabile guardaroba. Che si tratti di capi vintage oppure di new entry, alla 27enne piace, nella vita di tutti i giorni, puntare sul comfort e, il jeans, che lo si voglia ammettere o meno, è ciò che di più comodo esista al mondo. E poi è così alla moda e seducente! Sfogliate la gallery e diteci se non vi è già venuta voglia di emulare la bella Gigi. D'altro canto non è certo un segreto che in oltre un secolo, il denim si sia assicurato il titolo di «più grande strumento di seduzione e sex appeal», come scrive la rivista People.

Il perfetto mix di streetstyle e lusso

La top model ha raccontato in una recente intervista che non potrebbe mai vivere senza i suoi amati jeans perché «fanno parte di me e di ciò che sono»: un vero e proprio passepartout perfetto per tutte le occasioni. I capi realizzati in denim sono sempre comodi oltre che fashion, pratici, casual e sportivi ma allo stesso tempo chic e raffinati. Inoltre il jeans è sempre stato un capo evergreen adattabile ad ogni stagione e, se di qualità, ciò che acquistate oggi lo potete tranquillamente sfoggiare per decenni. Esattamente come fa Gigi Hadid che riesce sempre (o quasi) a ricreare un perfetto connubio di stile ed eleganza grazie a tocchi denim dal gusto inalterato.

La regina dello street style conferma un trend che arriva direttamente dalle passerelle e declina dei semplici capi in jeans in look super glamour abbinando pezzi tipici dello streetwear ad articoli di lusso. Il must have del suo guardaroba? «I miei jeans wide leg, ovviamente: alleati in tutte le stagioni. Da sempre. Anche quando non erano più di moda», conferma la Hadid che ora sta facendo chiacchierare i giornali di gossip per il suo flirt con Leonardo DiCaprio.