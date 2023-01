R egola imperativa: vietato passare inosservate. Orecchini, anelli, bracciali e collane protagoniste delle sfilate primavera-estate 2023 si impongono come tendenza assoluta agli antipodi del minimalismo. E il risultato finale - provare per credere - può essere davvero sorprendente.

Diamonds are a girl's best friends! La celebre canzone di Marylin Monroe reciterà anche così ma, no, non è proprio vero che soltanto i diamanti sono "i migliori amici di una ragazza" (o di una signora, s'intende). Preziosi o no, gioielli e bigiotteria fanno battere il cuore a qualsiasi età: basta solo capire come indossarli in base ai propri gusti e le proprie necessità. Certo, con la tendenza gioielli maxi ci sarà poco da storcere il naso: le sfilate primavera-estate 2023 sono un'ode alla volumetria e alla loro imponenza scenica. Ma non lasciatevi intimidire, perché orecchini, collane, anelli e bracciali maxi sono molto più portabili di quanto si possa immaginare. Scopriamo come!

I bracciali maxi, complici di carattere e personalità

Il loro fascino è indiscutibile, d'altronde sono i bracciali più belli e voluminosi della primavera-estate 2023. Dalle passerelle, le idee validissime da assimilare subito per i nostri look sono essenzialmente due. Prima, la stratificazione di più bracciali indossati insieme. È quanto propone di fare Bally, con gemme nere e profilature dorate che si ripetono più e più volte sul polso. Seconda, il bracciale maxi c'è e si vede, perché sfoggiato proprio per essere notato. Questa è la visione che accomuna Balmain e Ferragamo.

Courtesy Launchmetrics. Bally primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Balmain primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Ferragamo primavera-estate 2023.

Chi dice che un bracciale maxi non possa essere anche prezioso? Givenchy porta in passerella con la sua collezione primavera-estate 2023 anche un maxi bangle tempestato di cristalli. Saint Laurent invece opta per un gioiello dalla finitura lucida e il design scultoreo all'insegna del colore oro.

Courtesy Launchmetrics. Givenchy primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Saint Laurent primavera-estate 2023.

Collane maxi: mai senza per un risultato sorprendente

Agli antipodi del minimalismo, le collane di tendenza dalle sfilate primavera-estate 2023 giocano con metalli dalla finiture luminose, perle e cammei in stile rétro. Ma come si indossano? Virginie Viard, la direttrice creativa della maison Chanel, sembra attingere agli scrigni e i tesori preziosi dei maharaja: strutturate su più livelli, le collane color oro si fregiano di motivi a croce sublimati dalla bellezza delle perle. Sono proprio queste ultime - le perle - a caratterizzare il collier rigido interpretato da Dior per la stagione che verrà: ha un'essenza antica, che incontra la modernità degli orecchini in stile piercing. Infine, anche Emporio Armani dice sì alle collane maxi con gemme di più forme e dimensioni.

Courtesy Launchmetrics. Chanel primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Dior primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Emporio Armani primavera-estate 2023.

Orecchini maxi: indossati da soli sono ancora più chic

Grandi, scenici, volumetrici. In una sola parola: protagonisti (indiscussi). Tra le tendenze gioielli primavera-estate 2023 si distinguono anche gli orecchini maxi in tutta la loro maestosità. Non ci sarà alcun bisogno di abbinarli ad altri gioielli: le sfilate ci insegnano come renderli gli unici e soli poli magnetici del look. Ovvero, indossandoli lasciandogli tutta la scena. Proprio come accade in backstage da Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood: complice la top model Bella Hadid, gli orecchini di perle accantonano il proprio fascino per lasciare spazio a glamour e tridimensione. Eleganti ed essenziali nelle linee - per quanto (comunque) maxi - sono invece gli orecchini secondo Giorgio Armani ed Hermès.

Courtesy Launchmetrics. Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Giorgio Armani primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Hermès primavera-estate 2023.

In passerella da Trussardi, un orecchino è arte che si indossa. Meglio sfoggiarne soltanto uno, evitando collane o altri gioielli a contrasto. La maison Valentino invece fonde le linee moderne con l'iconicità del proprio logo, emblematico e connessione sempre viva con l'iniziale del nome dello storico fondatore e couturier.

Courtesy Launchmetrics. Trussardi primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Valentino primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Chanel primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Tory Burch primavera-estate 2023.

Anelli maxi: il must-have imprescindibile (anche all'ora del cocktail)

Fanno pensare immediatamente al tipico anello da cocktail, e hanno proprio tutta l'aria di esserlo. Che si tratti della maxi perla per cui opta Givenchy, dello sperone appuntito di Acne Studios o della geometria sfaccettata di Ports 1961, le tendenze gioielli della prossima stagione porteranno alla massima espressione l'opposto del minimalismo anche sulle dita. Diktat imperativo: vietato passare inosservate.

Courtesy Launchmetrics. Acne Studios primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Ports 1961 primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Erdem primavera-estate 2023.