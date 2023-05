P otere al viola: il colore più magnetico e seducente della moda primavera-estate 2023 detta tendenza. E noi ti spieghiamo come indossarlo, offrendoti tutta l'ispirazione necessaria dalle passerelle allo street style

I vestiti viola dalle sfilate primavera-estate 2023

Magnetico, attraente, sensuale, seducente: il colore viola impazza nelle collezioni moda primavera-estate 2023 e rende quanto più preponderente la sua presenza nello spettro cromatico del guardaroba di questa stagione. Lo si indossa con audacia, in formula total look proprio come insegnano i vestiti più belli delle sfilate. In passerella da Marques Almeida e Givenchy, abbiamo visto il colore viola essere protagonista dei completi gonna e maglia oppure gonna e canottiera.

Courtesy Launchmetrics. Marques Almeida primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Givenchy primavera-estate 2023.

Ma il colore viola non è solo look monocromatici: in passerella da Valentino, la moda primavera-estate 2023 lascia che a trionfare sia il glamour della gonna di paillettes da indossare con una maglia minimale di colore marrone. Sensualità è invece la parola d'ordine nel fashion show di Versace: slip dress e abiti in seta luminosissima scivolano sulla pelle, lasciando che il viola sia ancora una volta protagonista del look. Enfatizzato nella sua femminilità dal profondo scollo a V.



Courtesy Launchmetrics. Valentino primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Versace primavera-estate 2023.

Street style: come indossare i pantaloni viola

Dalle passerelle allo street style, il gioco è fatto. Le it-girls non dicono assolutamente di no al colore di tendenza della primavera-estate 2023. Anzi, ci giocano sperimentandolo a contrasto con altre nuances. Prima tra tutte, il rosso: in questo look troviamo gli immancabili pantaloni cargo - di colore viola, naturalmente - portati a vita leggermente alta e sotto un top bustier di raso color glicine. A rubare tutta l'attenzione è la giacca bomber trapuntata, con un mix & match di nuances che va dal rosso all'avorio passando per il beige e il glicine. Stivaletti a punta e borsetta nera (griffata Prada, per un investimento davvero longevo nel tempo) completano l'ensemble.

Courtesy Launchmetrics.

Tono su tono: il tailleur viola

Come indossare il viola per la prima volta? Se questo colore non è mai rientrato nella tua rosa di possibilità, il momento di dargli una chance è arrivato (e non solo perché lo dicono le tendenze moda primavera-estate 2023). Sperimentalo attraverso il tailleur, con il completo giacca e pantaloni è impossibile non sentirsi a proprio agio (effetto del power dressing, d'altronde). Consiglio di stile: mettiti comoda, scegli il blazer leggermente oversize a quello aderente e sciancrato. Sotto, sì alla T-shirt bianca oppure alla camicia. La coolness è assicurata.

Courtesy Launchmetrics.

Lo slip dress viola con dettagli cut out

Fidati, non deve mancarne (almeno) uno nel tuo gurdaroba: lo slip dress è un vestito molto più versatile di quanto tu possa immaginare. Perfetto di sera, con tacchi alti o sandali gioiello, ma anche di giorno con ciabattine ultraflat o pratiche sneakers bianche, saprà darti sempre grande soddisfazione in fatto di styling. Meglio ancora se lo sceglierai di colore viola! Questa proposta street style per la moda primavera-estate 2023 fa leva sulla sensualità dei dettagli cut out: se preferisci qualcosa di più semplice e minimale, opta per l'abito slip dress viola dal taglio semplice e dritto, da indossare eventualmente anche sopra la T-shirt bianca!

Courtesy Launchmetrics.

Effetto degradé: abito lungo e blazer in palette

Un'altra validissima idea di stile per indossare il viola è giocare con le tonalità più chiare. Otterrai un delicato effetto degradé, una sfumatura che aggiungerà sofisticatezza alla tua mise. Il look da copiare da manuale - o da cui prendere semplicemente ispirazione - è questo che abbiamo selezionato per te dallo street style: il taglio dritto, lungo e austero di questo vestito viola viene smorzato dalla delicatezza del blazer poggiato appena sulle spalle e declinato in una morbida tonalità di lavanda. Non è perfetto?

Courtesy Launchmetrics.

Volumi, colori e textures: è tutto un gioco

Se si gioca con l'effetto degradé, perché non approfittarne anche per sperimentare approcci contrastanti ai volumi? Questo look spinge al massimo la volumetria, abbinando ai pantaloni culotte un maglione dalle proporzioni inaspettate. L'oversize offre sicuramente una sensazione di comfort, quasi di coccola... come replicare questo effetto quando la primavera lascerà posto all'estate? Con il caldo sempre più alle porte, potrai sostituire il maglioncino con una T-shirt oversize o una maxi camicia. Sempre rigorosamente in palette con il viola.