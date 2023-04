C hoker: si chiama così il gioiello must-have di questa stagione. Dotato di un grande fascino senza tempo - la sua storia lo dimostra - oggi il choker ritorna a dettare tendenze in passerella

Da Cenerentola nelle illustrazioni Disney a Lady Diana, dire “choker” spalanca le porte della fantasia: tante, anzi tantissime, sono le donne dell’immaginario collettivo che hanno indossato il choker rendendolo un gioiello senza tempo. Un diktat che nelle collezioni moda primavera-estate 2023 si dimostra essere imperativo: lo abbiamo visto sfoggiato di ogni tipologia. Prezioso, punk, bon ton, maxi… E pensare che la storia del choker risale al Diciottesimo secolo, quando in Francia le donne che avevano perso i propri cari alla ghigliottina erano solite fare sfoggio di laccetti rossi annodati intorno alla gola in loro memoria. Feticcio degli anni Novanta – le ricordiamo le Spice Girls con i choker alla gola, vero? – oggi questo trend ritorna per definire il fascino dei look contemporanei. Scopriamo come si indossa.

I choker con borchie e dettagli metallici

Acne Studios in passerella a Parigi propone un choker in pelle tempestato di borchie. Anzi, di più: speroni acuminati. Il riferimento al mondo punk contrasta il romanticismo degli abiti e la morbidezza della palette cromatica, caratterizzata da nuances candy: concepire lo styling per contrasti di stili dà vita a un look punkmantic (punk + romantic!) dal risultato finale sorprendente. Il marchio Area ha invece sfilato a New York, dove ha proposto choker oversize (al quadrato) tempestati di perle e soprattutto di dettagli metallici. Nella collezione, richiamano le spalline degli abiti, ma il modo più pratico per indossarli nella vita reale è lasciare che siano protagonisti del look (immaginate quel genere di choker con canottiera nera e blazer, voilà).

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios moda primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Area moda primavera-estate 2023.

Il choker incontra la logomania

Amante dei loghi? Lascia che siano i gioielli a rivelarlo. Nella collezione Fendi moda primavera-estate 2023 spicca il choker metallico in cui la F di Fendi si fonde con armonia nella trama del gioiello. Riconoscibilissimo invece è il nome del marchio Blumarine, che abbina il choker metallico a una canottiera celeste. Qui, più che logomania, siamo in presenza della tendenza lettering, ovvero l'uso delle lettere per ricreare il nome del brand.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Fendi moda primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Blumarine moda primavera-estate 2023.

Come un gioiello: prezioso e maxi

Se il minimalismo non fa per te, opta per i volumi maxi. Alberta Ferretti ha portato in passerella a Milano un choker gioiello con una gemma oversize, protagonista assoluta del look e punto focale di attenzione. È un gioiello perfetto per i look da sera, dall'aperitivo con le amiche alle serate speciali, da abbinare sia al blazer sia ad abiti lunghi con un profondo scollo a V. Prezioso sì, ma con un approccio differente al concetto di choker: in collezione da AZ Factory spicca un choker tempestato di cristalli che sembra (ma non è) un foulard.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Alberta Ferretti moda primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. AZ Factory moda primavera-estate 2023.

Choker e perle

Evviva il bon ton, di cui le perle - soprattutto quelle bianche - sono messaggere. Fonte di ispirazione è il choker che abbiamo avvistato nella collezione Dior Haute Couture primavera-estate 2023: se persino l'alta moda dà la sua benedizione a questo gioiello così sofisticato, la tendenza è davvero imperativa. La direttrice creativa Maria Grazia Chiuri lo inserisce così nella sua collezione Dior Haute Couture concependolo come un insieme di quattro fili - di perle e cristalli - da abbinare anche agli orecchini. Di nuovo con lo sguardo alle collezioni prêt-à-porter, ed ecco la proposta firmata Kolor: un choker di corda, dallo spirito molto utility, sul quale splendono piccole perle bianche.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Dior Haute Couture moda primavera-estate 2023.