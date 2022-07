I gioielli che piacciono alle celebrity

C ollier lussuosi, orecchini pendenti, anelli regali e bracciali sfarzosi: gioielli bellissimi, capolavori di haute joaillerie con diamanti, rubini, smeraldi, topazi e pietre preziose dal valore inestimabile. Soprattutto sul red carpet

Il gioiello rivoluziona il look

Basta guardare star come Charlize Theron, Julia Roberts, Sandra Bullock, Uma Thurman, Gigi e Bella Hadid per capire come la scelta del gioiello giusto (sfoggiato, ovviamente, al momento giusto) possa rivoluzionare il mood di qualsiasi look.

Collier: il gioiello per eccellenza

Il collier prezioso, quello, per intenderci, di diamanti e con maxi pietra pendente che gli americani chiamano "The big shot", è il gioiello per eccellenza. La maggior parte delle celebrity preferisce puntare su un pezzo unico e sensazionale come il collier per far parlare di sé: non ha bisogno d'altro per catalizzare l'attenzione. A quel punto basta un little black dress per brillare. Perfino una T-shirt e un paio di jeans sarebbero in grado di rendere onore a tanta bellezza.

Il collier versione giovane: il chocker e la catena

Negli ultimi anni molte giovani star, al collier o al più classico e tradizionale filo di perle, hanno preferito il chocker e la "luxury chain", la catena che è diventata sempre più preziosa passando dall'argento all'oro fino a coprirsi di diamanti.

Bracciali: le regole per indossarli

Altra strategia vincente sono gli orecchini: i pendenti sofisticati, ricchi di pietre e colore sono perfetti per regalare luce al volto. E poi i bracciali, accessori il cui uso risale ai tempi antichi e da indossare in base alla fisicità: più o meno grossi, rigidi, a fascia larga o stretta, morbidi e sottili oppure più spessi. Ogni bracciale ha la sua foggia ed è proprio la forma che molto spesso aiuta ad evidenziare alcune delle caratteristiche strutturali del corpo di chi lo indossa. È quindi molto importante prendere in considerazione questo fattore.

Anelli: occorre sobrietà

Infine gli anelli caratterizzati da geometrie semplici e lavorazioni preziose basate su carati, purezza, il colore e il taglio (brillante, princess, a cuore, navette, ovale, smeraldo, rosa, goccia, baguette o cabochon). Anche in questo caso, armonia cromatica e sobrietà sono le regole che per prime vi devono guidare nell’abbinamento dei gioielli al vostro abbigliamento.

Gioielli tra i capelli

Spille, orecchini e ciondoli sono perfetti da posizionare tra i capelli per ornare chignon e acconciature più o meno importanti. È un trend che si è imposto già da qualche stagione e che abbiamo visto a molte star sul red carpet. Sarah Jessica Parker, Scarlett Johanson, Katy Perry, e la Gossip Girl Blake Lively (nella foto a Cannes) ad esempio sfoggiano spesso spettacolari spille colorate sulla chioma per richiamare luce al viso. Se non si vuole arrivare a tanto, si può sempre optare per piccoli orecchini per trattenere un ciuffo oppure chiudere una treccia.

La tiara, il gioiello più desiderato

Sapete qual è l'oggetto del desiderio di ogni donna? La tiara. Da indossare almeno una volta nella vita. Magari proprio il giorno del matrimonio, per sentirsi una vera principessa, proprio come Lady Diana, Kate Middleton o Meghan Markle. Si tratta di monili di una bellezza e un valore unici, che principi e sovrani hanno donato alle proprie future spose e che si sono tramandati da generazione in generazione, acquisendo col tempo sempre più allure e valore.

Pensate che la tiara più preziosa al mondo è quella indossata dalla principessa Eugenie di York il 12 ottobre 2018, giorno del suo Royal Wedding. Valore: 10 milioni di sterline (superiore alle tiare indossate dagli altri membri della Famiglia Reali). La principessa si è sposata con Jim Brooksbank indossando la tiara realizzata nel 1919 dai maestri gioiellieri della Maison Boucheron, con al centro uno smeraldo taglio cabochon da 93,70 carati.

Capolavori di alta gioielleria, i Royal Jewels non smettono mai di regnare sovrani nei nostri sogni!

