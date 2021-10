L o storico brand di caramelle sostiene la società benefit in due importanti iniziative finalizzate a dare respiro al pianeta

“Abbraccia una buona causa”: si chiama così il progetto nato dal sodalizio fra Golia e Lifegate per la tutela dell’ambiente. Lo storico marchio di Perfetti Van Melle, il cui valore imprescindibile è l’importanza del respirare fresco e sano, ha scelto di sostenere la società benefit, punto di riferimento della sostenibilità in Italia, nell’implementazione di due iniziative green dal grande valore sia concreto che simbolico. L’obiettivo ultimo è diffondere la consapevolezza su una tematica cruciale per il presente come per il futuro.

Dall’Italia all’Amazzonia

Il progetto “Abbraccia una buona causa”, messo in campo da Golia e Lifegate, si concretizza nell’iniziativa “Foreste in Piedi” e in un intervento di forestazione urbana presso la Riserva Naturale Valle dell’Aniene a Roma. “Foreste in Piedi” vede protagonista l’Amazzonia, il polmone verde della Terra: attraverso attività di monitoraggio, vigilanza ed educazione ambientale in un’area che lo Stato ha dato in concessione d’uso alle 27 famiglie della comunità di San Pedro, i due partner si faranno promotori della tutela di una superficie equivalente a ben 15 milioni di mq di foresta. Sull’altro fronte si procederà invece alla costituzione di una copertura vegetale potenziale in un’area di circa 2.000 mq coincidente con “Collina Tilli”; saranno piantumate 30 piante arboree autoctone di piccole dimensioni, per formare un nuovo bosco “lecceta”. Ad avviare la forestazione dell’area sono stati l’amministratore delegato di Perfetti Van Melle, Corrado Bianchi, e l’amministratore delegato di LifeGate, Enea Roveda: nel corso di un evento esclusivo hanno personalmente messo a dimora la prima delle piante. Sarà così possibile non soltanto ricreare il valore paesaggistico ed estetico-ricreativo dell’area, ma anche ripristinare una zona di filtro naturale per l’assorbimento della CO₂ e realizzare zone per scopi educativi con specie arboree autoctone.

L’importanza delle azioni concrete

“Siamo orgogliosi – è il commento di Corrado Bianchi – di aver avviato concretamente, al fianco di Lifegate, un progetto così importante per il territorio romano, che rappresenta al contempo un forte segnale per tutta la società. Abbiamo bisogno di sempre più iniziative a favore dell’ambiente, in tutto il mondo, poiché è in gioco il futuro del nostro Pianeta: è per questo che abbiamo scelto di tutelare, parallelamente, 150 ettari di foresta amazzonica, ed è per questo che portiamo avanti come azienda un piano strategico per ridurre il nostro impatto ambientale”. L’amministratore delegato di Perfetti Van Melle sottolinea anche come entrambi i progetti siano in sintonia con la vocazione di Golia, con “il suo impegno nel promuovere il respiro, anche quello della Terra: ‘Abbraccia una buona causa’ non è solo un nome, ma una vera e propria call to action”. “É fondamentale – fa eco Enea Roveda - mettere in campo azioni concrete per essere protagonisti di un cambiamento urgente e necessario. Ringrazio Perfetti Van Melle per l’impegno dimostrato nel voler offrire una dimostrazione tangibile di quanto sia necessario rendere le città più vivibili, lanciando così un importante messaggio alla cittadinanza su come l’emergenza climatica sia un tema che coinvolge ognuno di noi”.

A Milano la natura entra in scena con effetti speciali

Il progetto “Abbraccia una buona causa” coinvolge anche Milano. Lungo corso Garibaldi, infatti, lo street artist francese Scaf ha firmato uno speciale murales, traducendo in forma visiva, e con il suo stile pittorico tridimensionale di grande impatto, l’invito di Golia a prendersi cura di tutte le forme di vita sulla Terra, in particolare le più fragili e in via di estinzione. Non solo. Il 16 ottobre via Dante sarà protagonista di un’esplosione di natura in 3D che diventerà un magnifico simbolo della causa ambientale. Sono tutti invitati.