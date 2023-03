Graffiature capelli, cosa sono e come farle

L eggera, delicata, naturale e armonica: la graffiatura sui capelli è una tecnica di schiaritura a cui neppure le star internazionali riescono a resistere. Ma in cosa consiste?

Meches, shatush, balayage, colpi di luce, degradè e altro ancora: per schiarire i tuoi capelli hai mai provato le graffiature? Ecco cosa devi fare.

Graffiature sui capelli, la tecnica di schiaritura che fa al caso tuo

Per dare nuova luce alla tua chioma stai pensando a una schiaritura? La tecnica della graffiatura può essere perfetta per te: si tratta di una schiaritura leggera, lieve e delicata, con un effetto naturale garantito. Si procede tono su tono, garantendo alla tua chioma un aspetto autentico e raffinato. La tecnica prevede tocchi molto sottili, evitando così differenze particolarmente marcate tra le ciocche. La tua nuance naturale sarà rispettata, donando però nuova lucentezza ai capelli e ravvivando l’acconciatura.

Puoi provare la graffiatura sui capelli sia chiari sia scuri, sia corti sia lunghi. Realizzarla è semplice e non prevede tempi di posa infiniti, ma rivolgiti sempre ai migliori saloni. Il risultato assicura un gioco di luci naturali, perfetto per dare un aspetto voluminoso alla chioma. Ecco allora che puoi provare le graffiature non solo per schiarire l’acconciatura: si tratta della tecnica giusta anche per le donne con i capelli fini, poco folti e privi di forma, che in questo modo potranno dare nuovo vigore alla chioma. È la tecnica perfetta se ti piacciono le acconciature dinamiche e anche celebrities come Jennifer Lopez e Miley Cyrus non hanno potuto farne a meno.

Come realizzare le graffiature

Per eseguire le graffiature ai capelli, il tuo hairstylist di fiducia realizza striature sottili e tono su tono. All’apparenza non è una tecnica tanto diversa dalle meches, ma la graffiatura è più moderna e delicata, preferendo un aspetto omogeneo ed evitando stacchi cromatici troppo netti (una vera moda negli anni Novanta). La differenza sta nel pettine, il segreto per un risultato più armonico. Se ne usa uno a denti molto stretti, da unire al decolorante.

In particolare, dopo aver imbevuto il pettine a denti stretti con un decolorante senza ammoniaca e con livelli di acqua ossigenata ridotti, il parrucchiere pettina i capelli dalla radice fino alle punte, muovendosi in maniera omogenea su tutta la chioma, che alla fine sfoggerà ciocche schiarite, armoniche e sottili al contempo.