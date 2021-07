Q uesta è la prima estate con "vaccino in progress", ma è necessario tenere alta la guardia. Zambon Italia ha pensato a una guida in 10 punti sui comportamenti da avere per essere responsabile.

L’estate porta con sé la voglia di viaggiare, scoprire luoghi o tornare in quelli che hai amato. Anche quest’anno dovrai viverla con responsabilità! La pandemia in fondo ha cambiato le nostre abitudini. Per questo nasce “Estate, io sono pronto”. La guida pratica per vivere le tue giornate in salute tra vaccini e vacanze. Il vademecum fa parte della campagna educazionale “Proteggi i tuoi polmoni”, promossa da Zambon Italia. L'obiettivo? Tenere alte le difese immunitarie delle vie respiratorie prima e dopo il vaccino.

Questa è la prima estate con “vaccino in progress”. Avrai la possibilità di viaggiare di più, in attesa della prima o della seconda dose. Anzi, entro settembre si stima che gli spostamenti possano sfiorare i 39 milioni di viaggiatori (tra italiani e stranieri). Con un incremento del 12% rispetto all’anno scorso. Attenzione, però, perché dovrai tenere alta la guardia, sia prima che dopo la vaccinazione. Dovrai essere anche consapevole di tutti quei comportamenti pratici, di quei micronutrienti e di quelle sostanze che possono contribuire a limitare i rischi di contagio.

“Estate, io sono pronto” arriva quindi in tuo aiuto e ti propone 10 cose da fare per essere responsabile. Dall’alimentazione all’attività fisica, dai mezzi di trasporto al benessere mentale e all’aria condizionata, fino alla possibilità di aumentare le difese immunitarie delle vie respiratorie. In fondo l’emergenza sanitaria non è ancora finita, anzi questo è il momento in cui dovrai essere ancora più attenta sia prima che dopo il tuo turno di vaccinazione. Come? Dovrai adottare alcuni semplici accorgimenti per rinforzare il sistema immunitario.

Sapevi che la chiave per combattere lo stress ossidativo e incrementare le difese immunitarie passa dal fegato? Lo spiega la Professoressa Maria Pia Foschino Barbaro, Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Foggia e Direttore dell’Unità Operativa di Malattie dell’Apparato Respiratorio del Policlinico Riuniti di Foggia. “Nei pazienti con polmoniti e sindrome da distress respiratorio acuto si riscontrano livelli particolarmente bassi di glutatione: è una prova ulteriore di quanto il principale antiossidante delle cellule umane sia direttamente collegato alla capacità dell’organismo di aumentare le difese delle vie respiratorie e di quanto sia importante riuscire a stimolarne la produzione endogena”. E aggiunge: “Può essere così di aiuto il ricorso alla N-Acetilcisteina, una molecola antiossidante che deriva da un amminoacido naturale che è in grado proprio di stimolare il glutatione, aumentando così le difese del sistema immunitario e delle vie respiratorie”.

Potrai quindi seguire tutti i consigli della guida “Estate, io sono pronto” disponibile online su www.proteggiituoipolmoni.it. “Abbiamo deciso di promuovere la campagna Proteggi i tuoi polmoni con l’intento di sensibilizzare gli italiani e tenere alta la guardia contro il Covid-19, sia prima che dopo il vaccino”, ci spiega Paola Castellani, Chief Medical Officer e R&D Head di Zambon.