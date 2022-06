S ono gli ambasciatori di unicità e raccontano la loro storia, spiegando come nella vita alcune caratteristiche particolari e presunti difetti possano diventare veri e propri valori aggiunti

“Siamo tutti perfetti così come siamo”: un concetto semplice, troppo a lungo trascurato. Ma che adesso richiama l’attenzione di tutti.

Tra loro c'è McArthurGlen che con il progetto i MAGnifici 5, pillole di unicità, si fa promotore del concetto di inclusione.

Un messaggio di uguaglianza e diversità

Il gruppo britannico McArthurGlen è leader europeo dei designer outlet in Europa, ma con il suo impegno va oltre il suo settore economico e lavorativo. Da sempre porta avanti progetti di valorizzazione artistica e culturale, consapevole della propria responsabilità nei confronti delle comunità in cui opera.

Ed è con questo spirito che ha abbracciato i messaggi di Inclusion, Equality & Diversity. L’ultima iniziativa in ordine di tempo è la serie di cortometraggi i MAGnifici 5, pillole di unicità, che veicola un concetto chiaro e determinante: la perfezione è intrinseca in ognuno di noi.

L’obiettivo è quello di trasmettere a più persone possibile l'importanza di un messaggio di inclusione, uguaglianza e diversità, dicendo ad alta voce che siamo tutti unici, attraverso il nostro vissuto, storia e le nostre insicurezze. E sono quest’ultime, spesso, a renderci invincibili.

I 5 Ambasciatori di unicità

I 5 Ambasciatori di unicità sono stati scelti da McArthurGlen proprio per l’impegno che da tempo mettono nel raccontare in modo positivo e unico come ognuno di noi sia “Perfettamente imperfetto”, per citare l'atleta paralimpica italiana - medaglia d'oro e record mondiale a Tokyo 2020 - Ambra Sabatini.

Proprio Ambra è tra i protagonisti dei corti insieme a Carlo e Chris De Florio, coppia di nome e di fatto e genitori di due splendidi gemelli; Benedetta de Luca, avvocato e modella body positivity; Luca Trapanese, papà single della piccola Alba; Raissa e Momo, coppia mista che combatte i pregiudizi a colpi d’ironia.

Tutti raccontano con verità e semplicità come ogni loro caratteristica li abbia resi speciali e come, spronati proprio dalle loro unicità, siano stati in grado di trarre la giusta determinazione a diventare dei veri eroi dei nostri tempi, fonte di ispirazione per chi li segue.

Come vedere i corti

I video-racconti sono disponibili su una pagina web dedicata e sui social dei 5 Designer Outlet del Gruppo McArthurGlen in Italia – Barberino, Castel Romano, La Reggia Noventa di Piave e Serravalle – oltre che sui singoli profili de i MAGnifici 5.