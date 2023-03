I segreti della beauty routine per le donne over 50

S e è vero che i 50 anni sono i nuovi 30, perché non sfoggiare con disinvoltura la propria bellezza? Scopri i segreti della beauty routine che fa al caso tuo

Se i segni dell'età cominciano a contornare il tuo viso, niente paura: è arrivato il momento di valorizzarti. Chi lo dice che dopo i 50 anni la tua pelle appare sciupata e rovinata? Basta seguire la beauty routine più adatta alle donne over 50 e il tuo viso sarà energico, giovane e fresco: ecco cosa devi fare.

Pelle e segni dell’età: come prendersene cura dopo i 50

Se sul tuo viso compare qualche ruga in più e la tua pelle perde elasticità, non devi preoccuparti: dopo i 50 anni è normale. Basta scegliere i migliori trattamenti e seguire pratici accorgimenti. La pelle matura non ti rende meno bella, anzi: impara a valorizzarti per lasciare un segno anche quando porti sulle spalle (e sul viso) qualche anno in più.

La menopausa, per esempio, rappresenta uno dei principali fattori che provoca cambiamenti alla pelle. A causa degli sbalzi ormonali, infatti, la pelle del viso tende ad assottigliarsi e risulta più disidratata, perde compattezza ed evidenzia i segni dell’età, dalle rughe alle macchie. Per non parlare della secchezza.

La beauty routine per le donne over 50

Superati i 50 anni, la prima regola della tua beauty routine consiste nell’aumentare la quotidiana idratazione della pelle. Quindi, usa ogni giorno siero e crema a base di acido ialuronico. Non dimenticare neppure le creme ricche di attivi nutrienti e ristrutturanti, per rimpolpare la pelle, rigenerarla ed eliminare le cellule vecchie.

Di giorno, inoltre, è utile l’applicazione di un fotoprotettore: usa una protezione solare ad ampio spettro per riparare la pelle dai raggi UVA e UVB. È importante che la crema presenti un spf superiore a 30 (anche in inverno) o addirittura 50+ (se ti aspettano diverse ore all’aperto). La sera, invece, prova retinolo e prodotti a base di acidi esfolianti: sono l’ideale per diminuire la visibilità di rughe e macchie. I retinoidi, infatti, favoriscono la produzione di collagene. Il rischio, tuttavia, è che aumentino i segni della secchezza sul tuo volto. In alternativa, scegli i più delicati peptidi. Per migliorare la qualità della pelle, sono utili anche gli integratori con acido ialuronico e collagene.

Passati i 50, la tua pelle cambia e così devi cambiare la tua skincare routine. Ricorda anche che l’avanzare dell’età rende la tua pelle più sensibile: detergerla con regolarità resta di primaria importanza, ma attenzione ai prodotti che usi. Opta per detergenti delicati, preferibilmente senza profumo: sono l’ideale per evitare irritazioni. Mentre ti lavi il viso, inoltre, prediligi l’acqua tiepida a quella calda. L’alta temperatura rischierebbe di togliere alla pelle l’umidità necessaria.

In mezzo a un’infinità di prodotti e numerosi trattamenti, ricorda di mantenere uno stile di vita sano: è essenziale per la qualità della tua pelle. Quindi, dai importanza al riposo: non tralasciare preziose ore di sonno e cerca di dormire serenamente. Anche lo stress è un fattore che potrebbe accentuare i segni dell’invecchiamento sulla pelle: cerca allora di attenuarlo. Per riuscirci, prova attività come lo yoga. Importantissimo l'esercizio fisico, che aiuta la pelle ma non solo. Restare in movimento, infatti, serve anche per mantenersi in forma, prevenire le malattie e migliorare la salute mentale. Insomma, il benessere è garantito.

Con l’età, inoltre, il corpo di noi donne cambia. Complice la menopausa e i cambiamenti ormonali, il metabolismo diventa più lento. Quindi, dopo i 50 anni, è consigliabile assumere una minore quantità di calorie. Prediligi alimenti ricchi di vitamina D e quelle del gruppo B, di calcio e proteine. Per la pelle (e per la tua salute in generale), non dimenticare in dispensa le noci, le verdure a foglia, i mirtilli, il salmone, i funghi, il latte, le arance, i legumi e la curcuma. Diminuisci, invece, il consumo di carne e di sale. Non esagerare con gli zuccheri: i dolci sono uno sfizio irresistibile, ma è importante non esagerare. E ricorda che fumo e alcol sono acerrimi nemici della tua pelle.