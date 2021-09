D all'appendiabiti a due lavandini in bagno: 5 idee d'arredo per una casa sempre in ordine, in ogni situazione.



Una casa sempre in ordine non è un miraggio, ma qualcosa che si può realizzare, facilmente, seguendo alcuni semplici consigli. Sei disordinata e vivi nel caos? C’è una soluzione anche per te. Non servono magie, né troppa fatica. L’importante è mettere in pratica dei semplici accorgimenti che consentono di regalare un posto a ogni cosa, dalle borse ai libri, passando per i tuoi ricordi, i cappotti e quelle scarpe che lasci sempre in giro. Dal trucco dei due lavandini a quello del sottoscala: cinque idee d’arredo per una casa sempre in ordine, in ogni situazione.

Scegli due lavandini in bagno

Sembra un controsenso, ma avere due lavandini in bagno può aiutare a tenere maggiormente in ordine la casa. Il più delle volte infatti lo spazio intorno al lavello è occupato da prodotti, saponette, spazzolini e salviette. Un vero e proprio caos che si può arginare scegliendo di posizionare in bagno due lavandini. In questo modo gli oggetti saranno distribuiti in un’area più ampia e sia tu che gli altri sarete più invogliati a tenere tutto in ordine. Il segreto in più? Piccole mensole incassate nel muro in cui posizionare shampoo, balsamo, creme e tutto quello di cui hai bisogno per la tua beauty routine.

Sfrutta il potere delle mensole e dei contenitori

Amiche dell’ordine, le mensole sono l’ideale per arredare la casa e tenerla pulita senza problemi, trovando un posto per qualsiasi cosa. Sono perfette per appoggiare gli oggetti, coniugando al tempo stesso funzionalità ed estetica. Occupano poco spazio e se trovi la giusta combinazione potresti creare delle comodissime pareti attrezzate. Le mensole minimal sono perfette per arredare, sopra ci puoi posizionare libri, souvenir dei viaggi, fotografie, pezzi di design particolari, dando un tocco di originalità alla casa, ma tenendo tutto in perfetto ordine. Oltre alle mensole puoi arredare usando i contenitori portaoggetti di forma quadrata. Queste celle consentono di ideare numerose combinazioni, alcune molto belle esteticamente, e trovare uno spazio per ciò che c’è in casa, senza lasciare niente fuori posto.

Usa il sottoscala

La parte che si trova sotto le scale è preziosissima e può rivelarsi fondamentale per tenere in ordine la casa. Se hai un sottoscala non lasciare che rimanga inutilizzato, ma sfruttalo nel modo migliore. Potresti, ad esempio, ricavare dei cassetti e degli armadietti in cui mettere ciò che non utilizzi spesso. Vuoi unire praticità ed estetica? Monta una scaffalatura in orizzontale e aggiungi qualche stampa per un tocco chic.

Nascondi i mobili

Per tenere tutto in ordine in casa è importante trovare una collocazione per ogni oggetto. Questo può avvenire solo se hai i mobili giusti. Sì, ma cosa fare se casa è piccola? Niente paura, per guadagnare spazio e rendere tutto perfetto puoi usare i mobili “a scomparsa”. Ad esempio per la scarpiera puoi scegliere un mobile extra slim da attaccare alla parete proprio dietro la porta. In alternativa puoi costruire da sola uno spazio utilizzando le mensole. Attenzione però, ricordati di non tenere le scarpe a vista, ma nascondile sfruttando un drappeggio o una tenda leggera, ispirata allo stile della tua abitazione. Lo stesso discorso vale per gli armadi. Se in camera da letto crea troppo caos e non hai intenzione di metterlo in un’altra stanza, potresti pensare a un armadio su misura all’ingresso. Il trucchetto? Montalo nella parete in cui si apre la porta. In questo modo sarà nascosto quando qualcuno entrerà in casa e gli spazi saranno ottimizzati al massimo.

Non dimenticare specchi e attaccapanni

Specchi e attaccapanni sono gli alleati dell’ordine in casa. Scegli per il salotto e la camera da letto, ma anche per l’ingresso, uno specchio di grandi dimensioni. Ti aiuterà a dilatare lo spazio e limitare la visione del caos intorno. Non solo: il vetro cattura la luce naturale e rende ogni stanza più luminosa. Puoi usare lo specchio anche per appendere qualche vestito, le collane o i tuoi cappelli preferiti, il risultato sarà di puro design! Insieme a questo trucchetto non dimenticare l’attaccapanni. Un oggetto all’apparenza semplice, ma utilissimo per evitare che cappotti, sciarpe e borse siano sparsi ovunque. Opta per una soluzione minimal, con forme semplici e materiali naturali, come il legno.

Perché tenere in ordine il terrazzo

L’errore più comune quando si vuole tenere in ordine la casa è dimenticare l’esterno. Se il tuo terrazzo o balcone sarà disordinato, di conseguenza questo influirà anche sul resto dell’abitazione. Soprattutto se hai il pollice verde (e poco spazio) gli esterni saranno caratterizzati dal caos, con tanti vasi variopinti, di dimensioni diverse e posizionati senza una logica. L’ideale sarebbe pensare a un vaso unico per tutte le tue piante, meglio se interrando i vasi e lasciano a sfioro esclusivamente la pianta. L’effetto sarà strepitoso e avrai da subito una sensazione di ordine e pulito. Provare per credere!