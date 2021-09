10 idee incantevoli per trasformare il tuo giardino in un salotto super chic

A rredare gli spazi esterni è tutt'altro che semplice ma è diventato fondamentale per rendere accogliente il patio. Vediamo insieme alcune idee per il living e gli stili migliori da impiegare in giardino

Il salotto in giardino è sempre più gettonato. L'area relax è importante all'interno della casa ma anche all'esterno, soprattutto per godere del clima mite, tipico delle serate di fine estate. Realizzare lo spazio esterno può anche essere molto piacevole, perché puoi sbizzarrirti e mescolare gli stili per ottenere un risultato unico e accogliente.

Il tuo spazio outdoor può avere delle grandi potenzialità, ma sta a te sfruttarle al meglio per creare l'ambiente giusto. La scelta dei materiali dev'essere al primo posto, con la qualità che diventa indispensabile per il risultato finale della terrazza. Vediamo insieme cosa scegliere per il living esterno e come.

Scegli uno stile minimalista

Se il tuo obiettivo è quello di creare un ambiente semplice ma accogliente allo stesso tempo, allora devi puntare sul minimal. In questo salotto, i cuscini sono semplici e di forme squadrate. Il legno è il materiale preferito, con i tavolini laterali che aiutano ad appoggiare oggetti e accessori degli ospiti. Puoi unirvi anche un'illuminazione semplice, magari con una serie di lanterne. Preferisci lampade a luce naturale, per creare un'atmosfera più accogliente.

Prova con l'industrial

Metallo ed esterno non vanno d'accordo, ma se punti su materiali zincati e di qualità allora puoi sbilanciarti di più e provare con l'industrial. Qui, l'ingrediente principale diventa il ferro verniciato, con i cuscini di colori vibranti ma di forme regolari. In questo caso, la luce può essere anche fredda, proprio per richiamare lo stile che hai voluto impiegare nel tuo giardino. Aggiungi anche un tavolino centrale, dove poggiare gli oggetti e decorare con qualche colorato vaso di fiori.

Salotto in giardino in stile moderno

Colori scuri abbinati a tinte chiare e vitaminiche. Con lo stile moderno è difficile sbagliare e si adatta a ogni tipo di spazio. I cuscini non sono solo per le sedute ma diventano un elemento d'arredo molto importante, mentre l'illuminazione può essere anche limitata, lasciando che siano i mobili a fare la parte principale. Con i complementi che si spostano, puoi anche cambiare l'aspetto del tuo salotto in giardino tutte le volte che lo ritieni opportuno.

Sfrutta un'idea originale

Lo spazio esterno può anche essere organizzato in modo molto diverso da quelli tradizionali, magari puntando su qualcosa di orientale che può dare un tocco di originalità al tuo giardino. La realizzazione è più minimalista che semplice, con i cuscini appoggiati a terra e i tavoli bassi, così come vorrebbe questo stile. Ampio spazio è concesso ai colori caldi, mentre l'illuminazione è calda e posizionata in basso. Opta anche per le lampade free-standing, che puoi spostare a seconda delle tue esigenze.

Divertiti con lo stile etnico

I living in stile etnico sanno regalare veramente grandi soddisfazioni, soprattutto se illuminati dalla luce naturale per gran parte della giornata. Mettere in piedi un salotto etnico è tutt'altro che difficile. Ti bastano alcune fibre naturali di pregio, da abbinare a cuscini con ritagli e forme geometriche. Per esaltare quest'atmosfera, puoi anche decidere di servire l'aperitivo con piatti e posate che si abbinino a questo stile, per rendere tutto più caratteristico e accogliente.

Aggiungi un'amaca

Arricchisci il tuo salotto esterno con un elemento particolare, che si unisca all'arredamento che hai scelto per il patio. Un'amaca o una poltrona sospesa rappresentano un'idea in più per rendere speciale il tuo living e per accogliere i tuoi amici in un ambiente particolare, che hai curato appositamente per ospitarli. Decorala anche con un cuscino da abbinare al resto dei mobili e puoi anche posizionarne due se disponi di abbastanza spazio.

Pensa a un salotto in giardino comodo

Il salotto esterno è un'area di accoglienza per gli ospiti ma può trasformarsi anche in uno spazio di completo relax, per leggere o godersi il sole. Le chaise longue sono perfette per ricavare un piccolo angolo per rilassarsi, per staccare dalla frenesia della quotidianità e per trovare un momento per se stesse. Per creare atmosfera, puoi anche lavorare sul verde e puntare sulle piante esotiche, facili da curare e che possono rendere più accattivante l'ambiente.

Crea un angolo romantico

Il ferro battuto chiama romantico e Parigi. Se stai pensando di creare un salotto in giardino, allora potresti pensare a un'area da destinare a questo stile. Le sedie di metallo sono delicate e quindi devi averne particolare cura. Ricorda anche di renderle comode attraverso dei cuscini alti e soffici, proteggendo la seduta con una spugna per non macchiare il tessuto. Puoi completare l'opera con uno o più vasi di fiori dai colori tenui, da posizionare al centro del tavolo.

Con lo shabby non sbagli mai

Lo shabby è lo stile delle eterne indecise. Se non sai proprio su cosa puntare, allora la soluzione più vicina a te potrebbe essere proprio questa. Il bianco anticato è certamente il colore principale, con un numero - tra lampade e lanterne - che non conosce limiti. I fiori di lavanda sono quelli che meglio si addicono allo shabby, sia nei decori che nei vasi che puoi scegliere per arredare il tuo salotto all'esterno.

Salotto esterno e riciclo, connubio perfetto

Un pallet sull'altro per creare il salotto esterno più chic che possa esistere. Se sei un'appassionata di questo stile, allora punta su cuscini bassi e dalle tinte colorate, meglio se con fantasie vivaci. L'illuminazione dev'essere delicata, per non intaccare l'atmosfera dell'ambiente che hai creato, mentre puoi dare libero sfogo alla fantasia con tavoli, pouf, divani e poltrone. Ricorda che pallet possono essere verniciati con una certa cura, lasciandoti libera di scegliere tra un'infinità di colori.