Il successo dei bangles: cosa sono e come sfoggiarli

S ono bracciali rigidi da sfoggiare in qualsiasi occasione, ma non solo. Puoi indossarli sulle tue décolleté preferite o esibirli sulla borsa di cui non puoi fare a meno: scopri i bangles (e te ne innamorerai)

Cura il tuo outfit, sbizzarrisciti con il make up, sfoggia la capigliatura che più ti piace e non dimenticarti dei dettagli. Piccoli e grandi accessori possono fare la differenza. Sono l’elemento giusto per impreziosire il tuo look. Scegli i bangles, brillanti ed eleganti, per concederti un tocco di raffinatezza in più. Stanno bene ai polsi, ai lobi, sul collo e persino su borse, scarpe e molto altro.

Il successo dei bangles

Se vuoi essere sempre cool, fashion e raffinata, non puoi proprio fare a meno dei bangles. Tradizionalmente associati alla cultura indiana, mantengono il loro fascino orientale.

Oggi però risentono di molteplici influenze, modernizzandosi e adattandosi bene a qualsiasi look. I bangles nascono come braccialetti rigidi, ma oggi puoi indossarli anche su una borsa o una splendida décolleté. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Se credi sia un accessorio troppo “teen”, ti dovrai ricredere. Oggi i bangles puoi sfoggiarli nel modo che preferisci. Sono l’elemento giusto per arricchire il tuo outfit ed esibire la tua femminilità. Donano un tocco di elegante sensualità e persino un lato più casual e dinamico. Insomma, sono un mix vincente qualsiasi sia il tuo look del giorno.

Si trasformano in body jewels, perfetti per le donne audaci a cui piace osare. Sono i più tradizionali bracciali per il polso, ma anche lunghi orecchini chandelier che sfiorano le spalle, fino agli elegantissimi choker. Con le loro pietre, i bangles donano un tocco di lucentezza in più e diventano un must have da indossare nella forma e nel modello che preferisci.

Come abbinare i bangles

I bracciali rigidi sono quello che ci vuole per dare un tocco di carisma in più al tuo outfit di tutti i giorni. Con colori e fantasie diverse, puoi sbizzarrirti scegliendo i modelli che più fanno al caso tuo. Moderni e minuziosamente decorati, i bangles sono vere e proprie piccole sculture da indossare ogni giorno per rendere più grintoso il tuo look. Non solo: puoi sfoggiarli con classe nelle occasioni più speciali, optando per i modelli più eleganti e raffinati.

Con il loro charme irresistibile, puoi indossarli in ogni stagione. Ti preoccupano gli abbinamenti? Piccoli consigli possono renderti più splendida che mai (e i bangles sono pronti a fare la differenza). Nei giorni più freddi, indossali con maglie tricot e giacche pesanti. Non dimenticarli neppure quando ti prepari per una serata romantica o di festa: sono perfetti per i tuoi look serali, più sexy e ricercati.

Con l’arrivo della bella stagione, inoltre, puoi scegliere le fantasie floreali. Se ti piace il gusto retrò, non rinunciare ai modelli dal fascino vintage. Se ami splendere, opta per i cristalli scintillanti. E quando la primavera si avvicina, arriva il momento di dare libero sfogo al colore. Allora perché non optare per un bangle a righe? Un modello dai tratti hippy che si addice anche agli outfit più semplici ed essenziali, sprigionando un po’ di energia in più.

Il segreto per indossare i bracciali rigidi? Rendili protagonisti indiscussi del tuo look. È sufficiente un tubino nero, al resto ci pensa il bangle. Con lo stile boho, tra esplosioni di colore e balze in ogni dove, i braccialetti più colorati sono l’accessorio giusto.

Perché non puoi rinunciarci

Puoi infilarli con facilità, vantano forme basic e minimaliste, uniscono un tocco di eleganza a un tono vintage d’altri tempi. Si caratterizzano per il mix di materiali, ma anche per i loro tagli geometrici. Insomma, la varietà dei bangles li rende davvero irresistibili. La silhouette a polsino è il tratto distintivo. Fin dai tempi dei Maya, pare che le donne più abbienti li indossassero per esibire il proprio status. Oggi cuff e manchette sono i modelli più gettonati, ma ogni donna può soddisfare i suoi gusti e scegliere quello che preferisce. Sono realizzati in ottone o acciaio, placcati in tonalità argentate o dorate. Non solo: anche il mondo della natura resta un grande classico dei bracciali rigidi.

Più o meno preziosi che siano, costituiscono l’accessorio giusto per le donne che vogliono farsi notare. Insomma, con la loro versatilità e grazie alle numerose fantasie tra le quali scegliere, puoi indossare i bangles quando e come preferisci. Sono l’accessorio giusto per donare una verve in più al tuo look. Il bangle è quell’elemento audace che impreziosisce ogni tuo abbinamento.

Indossa quelli più casual quando vuoi rendere più sportivo il tuo outfit e scegli quelli più brillanti e sofisticati per i momenti speciali. E se vuoi rendere ancora più grintoso il tuo look, perché non mixare bangles simili o in fantasie miste? Poi, non ne potrai più fare a meno.