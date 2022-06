U na piattaforma digitale accessibile a tutti che aiuta a perdere peso e a ritrovare uno stile di vita corretto. Grazie a un solido intervento di training mentale alla base

Una piattaforma digitale validata scientificamente, grazie alla quale chiunque può correggere le proprie abitudini alimentari e intervenire positivamente sulle sue attitudini psicocomportamentali: si chiama Kilocal Program, è gratuita e accessibile a tutti.

Frutto del sodalizio tra Pool Pharma, azienda leader nel settore degli integratori alimentari e dei prodotti per il benessere del corpo, e Sisa, Società italiana di scienza dell’alimentazione.

Sovrappeso e obesità: due problemi troppo diffusi

In Italia le condizioni di sovrappeso e obesità interessano il 46% della popolazione adulta. Quasi 1 italiano su 2 presenta un BMI (Body Mass Index) superiore a 25, ovvero sfiora la soglia del rischio cardiometabolico.

Come dimostrano i dati epidemiologici, il sovrappeso riguarda principalmente chi vive al Sud, le persone sposate e i fumatori. C’è da aggiungere che anche le persone con un BMI normopeso rischiano complicazioni: si pensi, ad esempio, al rischio metabolico e cardiovascolare correlato all’adipe addominale.

La buona notizia è che si può ritrovare un’ottimale condizione di salute. E tutto diventa molto più facile con gli strumenti giusti.

È partendo da qui che Pool Pharma e Sisa hanno ideato il percorso online gratuito Kilocal Program.

Corretta alimentazione e training mentale

“Lo stress fa ingrassare – spiega Camilla Pizzoni, direttrice scientifica di Pool Pharma - ma migliorare le abitudini alimentari contribuisce a ridurre i livelli di stress. Oltre a un regime alimentare corretto, quello che fa la differenza è un contemporaneo training mentale”.

L’innovativo Kilocal Program coinvolge attivamente gli iscritti attraverso la compilazione di questionari e l’esecuzione di test online in un percorso di Digital Self Management, Education & Support.

Gli utenti vengono poi supportati tramite consigli alimentari, l’indicazione di specifici esercizi fisici, interventi di motivazione basati su modelli di terapia cognitivo-comportamentale. “Lo scopo – continua l’esperta - è quello di accompagnare i partecipanti in un percorso di progressiva rigenerazione a ogni livello”.

L’efficacia della piattaforma è stata verificata tramite uno studio di Sisa, che ha monitorato il percorso degli iscritti nell’arco di 90 giorni.

I dati

Lo studio ha preso in esame 2.696 persone registrate alla piattaforma. Il campione descritto è risultato composto per il 90,3% da donne, di età media pari a 48 anni.

Il percorso, monitorato in due fasi – a 15 giorni dalla partenza e a 90 giorni – ha posto il focus sulla perdita di peso ma anche sulla qualità della vita. Durante tutti i 90 giorni del programma, l’utente riceve con regolarità strumenti pratici e servizi educazionali dedicati.

Si fa leva sulle caratteristiche fisiche e psico-emotive dei partecipanti, agendo sul coping psicologico e sulla terapia mentale per agevolare la creazione di nuovi pattern comportamentali.

All’inizio del programma, i soggetti hanno dichiarato di avere un peso medio di 71,6 Kg. Di questi, il 40,4% si classifica, in base al proprio valore di BMI, come normopeso; il 33,9% è pre-obeso; il 15,4% obeso di classe I; il 5,3% obeso di classe II e il 2,6% obeso di classe III; il 2,4% risulta invece sottopeso.

Al termine dei 90 giorni, è emerso un decremento di peso pari al 4%. Anche gli altri parametri antropometrici, in termini di peso, BMI, circonferenza vita e fianchi, dimostrano una diminuzione significativa nel tempo.

Ottimi pure i risultati dei parametri Activity score, inteso come valutazione dell’attività fisica, e Mental score, inteso come monitoraggio dell’attitudine comportamentale sia innata che indotta dalla piattaforma. Gli utenti si sono sentiti più motivati a svolgere attività fisica e hanno assunto un atteggiamento più positivo.

Tutto questo dimostra che gli strumenti digitali possono rappresentare un valido strumento di controllo sul problema del sovrappeso e dell’obesità. Sono accessibili a tutti (anche economicamente) e non comportano l’obbligo di un’interazione diretta paziente-specialista.

Come funziona Kilocal Program

Basta registrarsi al sito per avere accesso a una piattaforma personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Nell’arco di 90 giorni gli utenti ricevono un sms o un'e-mail con i suggerimenti relativi alle scelte più sane, sia a tavola sia nella quotidianità. In più, vengono inviati consigli pratici per stimolare gli utenti a modificare il proprio modo di pensare e agire, oltre a un supporto motivazionale per affrontare le emozioni che condizionano il comportamento alimentare.

A disposizione di tutti anche materiali educazionali, per superare gli ostacoli legati alla perdita di peso e un costante monitoraggio dei risultati tramite i test on-line di Pool Pharma. Ultime, ma sempre importanti, sono consulenze personalizzate e i webinar realizzati in partnership con un team di esperti.