Allenamento Metcon: cos’è e come farlo

I segreti e i benefici dell'allenamento Metcon o condizionamento metabolico

Ne avrai sentito parlare in palestra o dal tuo istruttore di crossfit: l'allenamento Metcon. Ma cos'è e soprattutto come si pratica? Ecco tutti i segreti e i benefici di questo tipo di esercizio sempre più in voga.

Il significato di Metcon

Metcon o MET è la contrazione delle parole inglesi "metabolic conditioning", ovvero "condizionamento metabolico". Si tratta di qualsiasi workout in grado di stimolare i percorsi metabolici cioè che producono energia.

I 3 sistemi per produrre energia

Il nostro corpo ha 3 sistemi per produrre energia:

Fosfageno - questo sistema serve per produrre sforzi brevi e intensi come gli sprint; Glicolitico - è il sistema che ti aiuta a sostenere esercizi d forza come il sollevamento pesi; Ossidativo - questo sistema supporta attività di resistenza come lunghe corse.

Come funziona l'allenamento Metcon

Questo tipo di allenamento prevede circuiti misti che combinano esercizi di categorie diverse, dal cardio alla forza. Comprendono anche sollevamento pesi e prove di resistenza per stimolare il sistema ossidativo. Il workout può durare dai 3 ai 30 minuti e questo dipende soprattutto dal tuo livello di allenamento.

I segreti del "condizionamento metabolico"

L'allenamento Metcon è in generale molto intenso ma l'approccio deve comunque essere graduale per consentire al corpo l'adattamento. Il beneficio più evidente è che anche dopo aver finito di allenarti continuerai a bruciare calorie e grassi. Lo dimostra uno studio del 2020 pubblicato nell'International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Viene spiegato che l'allenamento MetCon comporta "un modesto ma prolungato innalzamento del tasso metabolico post-esercizio e, talvolta, dell'ossidazione dei grassi".