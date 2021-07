Laura Pausini protagonista di un film su Amazon Prime: “Sarà un lungometraggio innovativo”

U na sorpresa che manda i fan (e non solo) in brodo di giuggiole: Laura Pausini diventa protagonista di un film targato Amazon Prime. Emozioni assicurate!

Prendete Laura Pausini, una delle cantanti italiane più rappresentative e più in grado di regalare emozioni e trasformatela in un'attrice: ciò che otterrete è la promessa di un film che incanta.

Sì, non avete letto male: Laura, star globale e cantautrice straordinaria, è al lavoro per diventare la protagonista di un film che, per altro, sarà prodotto dagli Amazon Studios. Un altro grande successo per la Pausini e un altro grande regalo a chi la ama.

Laura Pausini, l'annuncio del film

Ad anticipare la notizia è stato il magazine Variety. Il giornalista Nick Vivarelli ha anticipato che gli Amazon Studios stanno attualmente lavorando a un «film originale italiano, di altissimo livello» che vede protagonista proprio la Pausini.

Una volta scoperte le carte, la stessa Laura è intervenuta per mezzo del suo canale Instagram, confermando quanto riportato da Vivarelli:

«2022. Ritorno da voi. E questa volta credo di essere riuscita a farvi una vera sorpresa! Si, come ha annunciato @Variety stamattina, vi confermo che sto girando il mio primo film con Amazon Studios per @PrimeVideoIT».

Ma non è tutto qui, per Laura ha anche rivelato che non si tratta di una "novità". Anzi, la cantante ha fatto una bella fatica per "occultare" il progetto:

«Tenere nascosto tutto è stato davvero molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!! Voi che mi conoscete sapete quanto sia stato difficile non svelarvi nulla finora. C’è ancora tanto da fare e vi terrò aggiornati nei prossimi mesi con tutte le novità sui contenuti e i tempi di uscita. Si ricomincia!».

Il titolo, l'uscita e la piattaforma

Com'è chiaro dalle parole della Pausini, il film è ancora in divenire. Se vi state chiedendo qual è il titolo, la risposta è che ancora non si sa (o, com'è più probabile, non è stato svelato).

Ciò che è certo è che è prodotto in Italia sarà disponibile in esclusiva

su Prime Video in 240 Paesi e territori in tutto il mondo nel 2022.

Gli studios hanno anche rilasciato una romantica immagine della Pausini (credits: ph Tommy Napolitano) che lascia pensare a una pellicola emozionale.

L'idea, la scrittura e la regia

Tra le altre informazioni note c'è il fatto che il film è basato su un’idea originale di Laura Pausini (altro punto che gioca a favore del tema emozionale).

Per realizzarlo, però, la cantante e gli Amazon Studios si sono avvalsi di collaboratori (più che) di spicco: la fotografia è diretta da Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso), mentre la pellicola sarà scritta da Monica Rametta e Ivan Cotroneo, che ne cura anche la regia.

La scelta di Cotroneo alla regia è un tocco di classe: quest'ultimo è una delle più prestigiose firme del cinema italiano. Dare corpo all'idea di Laura Pausini e dirigerla in qualità di protagonista è una responsabilità non da poco.

Il genere

L'idea alla base del film pare essere rivoluzionaria. Stando a quanto rivelato dagli Amazon Studios, infatti, la pellicola sarà un «lungometraggio innovativo che inventa un nuovo genere e conferma l’amore di Laura per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale».

Le parole di Laura Pausini

Riguardo al film, Laura ha poi dichiarato: «Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie. [...] Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo».

L'unico lato negativo? Dover aspettare ancora un anno per poter vedere la pellicola. Di certo, intanto, per la Pausini si tratta dell'ennesimo successo: dopo aver conquistato il mondo con le sue canzoni, Laura è pronta a incantarlo con tutta sé stessa.