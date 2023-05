Laura Pausini, il cachet dei live di Venezia ai Comuni colpiti dall’alluvione

L aura Pausini devolverà il cachet dei suoi concerti a Venezia ai paesi dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione: «Il mio unico pensiero è per la mia terra e per tutte le persone che la abitano»

«Ritorno sul palco dopo quattro anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente». Lo ha scritto Laura Pausini sui social network. La cantante emiliana da giorni aggiorna i suoi follower sulla terribile situazione dei paesi dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione che ha causato quindici vittime, oltre 15mila evacuati e ha lasciato quasi ventimila persone senza energia elettrica. «Come sapete», ha scritto Laura Pausini, pubblicando la foto di una margherita in mezzo al fango, «al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e per tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie Instragram con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie».

L'amore di Laura Pausini per la sua terra

La cantante ha annunciato che devolverà il cachet dei tre concerti che terrà a Venezia ai comuni di Solarolo, dove è cresciuta, di Castelbolognese, dove vivono i suoi genitori, e Faenza, dove è nata e dove vive sua sorella. In seguito, Laura Pausini ha anche reso noto che parteciperà al Live Charity Concert a Imola, un evento di raccolta fondi per aiutare l'Emilia Romagna.

I genitori nel fango

Un bel gesto, quello di Laura Pausini. Nei giorni scorsi la cantante aveva pubblicato una foto dei suoi genitori alle prese con il fango. «Mamma e Babbo. 75+78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai», aveva scritto.

L'amica nel paese alluvionato

Prima ancora aveva pubblicato una foto di Solarolo, il paese dove è cresciuta, completamente allagata. Nell'immagine si vedeva una donna camminare nel fango. «Questa è Elisa, la mia amica e compagna di scuola, e questa è la mia Solarolo», aveva scritto la cantante. Aveva aggiunto: «Oggi sono così tanti paesi e città dell’Emilia Romagna. Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare, ma si sentono impotenti. perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano».

La casa e il fan club di Laura Pausini completamente allagati

Laura Pausini aveva spiegato che anche lei era in attesa di comunicare con parenti e amici. «Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati», aveva aggiunto, «per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo».

«Il cachet ai tre paesi a cui è più legata la mia storia»

L'alluvione in Emilia Romagna ha profondamente colpito Laura Pausini, così come tutta l'Italia. La cantante ha deciso che non poteva stare a guardare. E siccome non può aiutare materialmente, ha deciso di farlo nell'unico modo che le è possibile al momento: donando il più possibile, facendo in modo che ai suoi concittadini e alla gente che ama arrivi tutto quello di cui hanno bisogno oggi, e potrebbero avere bisogno nelle settimane che verranno. In particolare, ha deciso di donare il cachet dei suoi concerti a Venezia ai «tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia».

Laura Pausini: «La Romagna non molla mai»

La cantante ha spiegato: «La Romagna è in fiore anche in mezzo al fango, chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Inoltre, ho ricevuto la conferma dal Comune di Solarolo e dalla produzione del tour, che per motivi di agibilità e di sicurezza, la festa del Fanclub Launatici sarà rimandata. Per gli stessi motivi anche l'apertura del mio museo sarà posticipata e appena sarà possibile vi daremo le nuove date. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna».