Le tendenze bocciate nel 2022 a cui ora non rinunci

D ai calzini bianchi ai pantaloni cargo con tasche XL: ci sono tendenze bocciate nel 2022 di cui ora non puoi proprio fare a meno

Se stavi per sbarazzarti dei tuoi calzini bianchi o delle tue sneaker nere - rigorosamente da abbinare - temporeggia, non è ancora arrivato il momento. Anzi, ti conviene rispolverarli dall’armadio e tornare a sfoggiarli con disinvoltura. Sono solo alcune delle tendenze bocciate l’anno passato ma pronte a diventare una moda di successo nel 2023. Ecco i capi a cui non puoi (ancora) rinunciare.

Le tendenze bocciate nel 2022 sono di moda nel 2023

Come ogni anno, anche nel 2023 non lasciarti sfuggire gli evergreen più affascinanti. Inutile negarlo: le mode tornano e prima di liberare gli armadi conviene informarsi sulle tendenze del momento. Restano un trend amatissimo gli stivali biker rasoterra, comodi da abbinare sia con un paio di jeans - per un look più casual - sia con un abito - per un outfit più elegante. La canottiera bianca in cotone a coste ha avuto successo nel 2022 e conviene tenersela stretta anche per il nuovo anno. Vale lo stesso per i jeans a gamba stretta, che anno dopo anno continuano a piacere. Sono perfetti con un paio di tacchi a spillo, ma anche con le sneakers. Insomma, sono l’ideale sia per un look audace sia per uno più sportivo. Se adori sfoggiare un tocco di sensualità, il top nude resta di moda. Amatissimo, ancora, il maglione con lo scollo a V. Chi fa della sportività la propria filosofia, anche quest’anno non dovrà rinunciare alla felpa con il cappuccio né al bomber militare. E poi ci sono le tendenze bocciate nel 2022 che diventano una moda irrinunciabile nel 2023. Quali sono?

Calzini bianchi e scarpe nere

Miu Miu e Chanel sono tra le prime grandi firme ad aver dettato la moda in fatto di calzini. Se pensi che le calze siano un corredo intimo da tenere nascosto, è arrivato il momento di ricrederti. Se vuoi davvero restare al passo con i tempi, inizia a esibirli con leggerezza. I calzini, preferibilmente bianchi, devono essere in bella vista: sono loro una delle tendenze più gettonate nel 2023. Però attenzione ai dettagli: per essere alla moda e sfoggiare un look casual, devi portarli alti, che arrivino alle ginocchia. Puoi abbinarli con qualsiasi look e stanno benissimo con le scarpe nere, dal mocassino alle sneakers senza dimenticare gli amatissimi stivaletti.

Irrinunciabile il plateau

Non sopporti i tacchi a spillo ma vuoi concederti qualche centimetro in più? L'altezza non sarà più un problema: nel 2023 il plateau è immancabile. Puoi sceglierlo con le tue scarpe più sportive: Converse, per esempio, ne ha fatto una vera e propria moda. Non solo: anche la suola degli stivali non passa di certo inosservata. Persino Ugg ormai punta sul plateau. Insomma, nel nuovo anno alto è meglio.

Tendenze 2023, il successo dei pantaloni da paracadutista

Se hai promesso fedeltà assoluta ai jeans più stretti e attillati, dovrai ricrederti. Non rinunciare ai pantaloni skinny, che restano un capo amatissimo da sfoggiare in qualsiasi occasione. Tuttavia, tra le tendenze del 2023 ci sono i pantaloni cargo. I classici "pantaloni da paracadutista" sono un vero tuffo nel passato, ma tornano di moda e sono un successo. Quindi, fai pulizia nel tuo armadio e torna a sfoggiare i pantaloni più larghi e con tasche XL. Li usano persino le star del momento: Emily Ratajkowski li abbina alle sneaker, per un outfit sportivo e grintoso, mentre Rihanna sceglie i tacchi.

La moda da motociclsta

Quest'anno a dettare le mode sono persino i motociclisti. E così ecco che le giacche in pelle perfette per un giro in moto diventano una tendenza amatissima. Le ultime creazioni di Chanel, non a caso, sono ispirate ai motociclisti. Lo stesso fa Versace, che nella sua sfilata primavera/estate 2023 non nasconde i cenni al mondo delle due ruote.

Abiti aderenti

Se nel 2022 era impossibile rinunciare all'oversize, nel 2023 le tendenze appaiono ben diverse... Abiti e top attillati, che si adattano alla silhouette del corpo, sono un trend irrinunciabile per il nuovo anno.

Il gusto vintage della vita bassa tra le tendenze del 2023

Anno nuovo, tendenze vecchie: i pantaloni a vita bassa, gettonatissimi agli inizi del Duemila, tornano di moda nel 2023. Le donne più nostalgiche sono finalmente soddisfatte: la vita bassa è di nuovo in tendenza. Se il tuo guardaroba nasconde ancora qualche vecchio pantalone, cerca di rispolverarlo: la vita bassa va fortissimo. Insomma, nel 2023 i pantaloni larghi con una vita rilassata hanno la meglio sui jeans attillati.

Lunga vita al corsetto

Nell'arco di 365 giorni, si sa, tutto può succedere (anche quando si parla di moda). E così ecco che tra le tendenze del 2023 spunta il corsetto. Capo dai tratti vintage e dal gusto retrò, il corsetto è sensuale, esalta la femminilità e la personalità di ogni donna, conferendo a ciascuna un tocco di prestigio.

Anche le celebrities non possono farne a meno: anni fa lo indossava Madonna, oggi lo sfoggiano l'attrice spagnola Úrsula Corberó, icone della musica come Rosalia e Dua Lipa, fino alla supermodella Bella Hadid.