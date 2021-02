E leganza, comodità e flessibilità sono le caratteristiche del nuovo trend del 2021: pronta a scoprirlo con noi?



Hai mai sentito parlare dei Pinterest Predicts? È il report che il team di Pinterest realizza alla fine di ogni anno, passando in rassegna le ricerche emergenti e preannunciando così le nuove tendenze nei più diversi settori. Nell’80 per cento dei casi, le previsioni si rivelano azzeccate. Ebbene, per quanto riguarda l’universo fashion, pare proprio che a conquistare la scena dei prissimi mesi sarà lo stile athflow. Anzi: forse ancora non lo sai, ma è molto probabile che l'athflow 2021 abbia già sedotto anche te.

Di cosa parliamo? Te lo spieghiamo subito!

L’origine del termine

Athlow è il risultato della contrazione di athleisure e flow. Il primo termine identifica la rivincita degli indumenti sportivi, che non vengono più indossati soltanto in palestra, per fare jogging o comunque per dedicarsi al fitness, ma diventano protagonisti del dailywear nelle più svariate occasioni. Insomma, uscire con i pantaloni della tuta o i leggings, infilarsi una felpa per concedersi un caffè al bar o un po’ di sano shopping è una scelta glamour.

La parola flow (traduzione letterale: flusso), invece, nell’abbigliamento indica capi fluidi, morbidi, larghi al punto giusto. Il fil rouge fra queste due tendenze è evidente: la voglia di sentirsi comodi e sdrammatizzare. Aggiungiamo una dose di sobria eleganza et voilà, ecco lo stile athflow.

Uno stile flessibile per i tempi che cambiano

I tempi e le abitudini cambiano sulla scia dell’emergenza sanitaria. Il primo lockdown e le successive restrizioni, con cui ancora facciamo i conti, hanno rivoluzionato la quotidianità.

Improvvisamente ci siamo ritrovati a trascorrere ore e ore fra le mura domestiche. All’inizio è stata dura, ci sentivamo leoni in gabbia. Gradualmente ci siamo (un po’ abituati) e soprattutto abbiamo cominciato a considerare le nostre case non solo rifugi sicuri, ma anche luoghi multifunzionali. C’è chi ha allestito l’home office, chi ha sperimentato quanto sia piacevole allenarsi a casa, chi ha rispolverato vecchi hobby o ne ha scoperti di nuovi.

Però diciamo la verità: cambiare look per passare da una videoconferenza alla cucina, dal tappetino per lo yoga alla poltrona, dal divano al supermercato o al parco, nel giro di poche ore, è uno stress. La soluzione? Un look flessibile, adatto a tutti gli scenari che costituiscono la nuova quotidianità. E che non ci faccia dimenticare quant’era bello aprire l’armadio per scegliere cosa mettere, mentre attendiamo di avere indietro la nostra vita di sempre.

Quali sono i must have

Ma andiamo più nel concreto, focalizzandoci sui must have dello stile athflow 2021. Subito una buona notizia: molti dei capi irrinunciabili sono già nel tuo armadio. Ci riferiamo, per esempio, a quel cardigan lungo che non mettevi da un po’, alla tuta oversize che pensavi non ti valorizzasse, ai leggings elasticizzati. Alla giacca classica, da indossare al volo su una maglia casual. Cosa aggiungere? Innanzitutto una morbida jumpsuit in cotone o in velluto, che si trasformi da comfy a ultra chic semplicemente mettendo una cintura. Poi una gonna alla caviglia, dritta o svasata a seconda dei gusti, l’importante è che ti stia bene anche se indossi scarpe basse. Un abito in maglia è un jolly (oltre che un must del momento), e lo stesso dicasi per i joggers, per la camicia bianca di taglio maschile, per il body a maniche lunghe e per i jeans larghi. Strappati o interi, fai tu.

La classica canotta in cotone non manca nel tuo armadio, vero? Perché non può non essere inserita nell’elenco dei capi athflow, versatile com’è, nella sua disarmante semplicità, per la primavera estate meglio con uno scollo all'americana. Idem per le t-shirt basic monocromo. Per quanto riguarda i soprabiti, prendi nota: le scelte vincenti sono il capospalla over, il trench, il piumino (anche 100 grammi), il giubbotto in pelliccia sintetica, il poncho.

Passiamo ai colori. Il nero e il bianco devono essere presenti all’appello; per il resto la palette è composta da tonalità neutre e passepartout quali il beige, il crema, il marrone. Ben vengano anche i pastelli, ma con moderazione. Per le nuance accese, invece, non c’è molto spazio. Considerale colori d’accento.

E le scarpe?

La deduzione è facile: le scarpe che meglio rappresentano lo stile athflow 2021 sono le sneackers e quelle da ginnastica. Da abbinare a qualsiasi capo, anche agli abiti in maglia, al maxi coat e all’impermeabile. Puoi osare, hai la massima libertà, questo trend lo concede. Via libera anche agli stivaletti, preferibilmente con la punta arrotondata. Possono piacere o no, ma pure le ballerine calzano a pannello. Sia fuori che dentro casa. A proposito di casa, le pantofole classiche non vanno bene, perché smontano la teoria su cui è stato costruito l’athflow. Quelle aperte e rivestite in pelliccia, invece, sono perfette. Ma ricorda una cosa: la tendenza in questione preferisce che, nei propri spazi indoor, non si portino scarpe bensì calzini. Spessi, soffici, piacevoli al tatto. E arrotolati alla caviglia.

Se hai trovato utili i nostri consigli sulla tendenza athflow per il 2021, potrebbe interessarti anche la moda etica e i suoi must.