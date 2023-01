E siste forse qualcosa di più sensuale della lingerie femminile? Il segreto più intimo ora non è più un segreto, anzi: esce allo scoperto. Parola delle sfilate moda primavera-estate 2023

Minimale o elaborata, sensualissima o perfetta per mantenere un "profilo basso": quella della lingerie da donna è veramente un'arte. Che non per forza deve essere espressa in sordina, o all'oscuro da tutto. Le sfilate moda primavera-estate 2023 parlano chiaro: è ora di ricentralizzare il ruolo dell'intimo femminile nei look della prossima stagione. Come riuscirci? Abbiamo selezionato cinque proposte validissime per testarci nello styling dell'intimo in modo completamente diverso dal solito. E non resta che sperimentarle subito.

Lingerie a vista: il look tono su tono

La prossima destinazione vacanziera sta già solleticando la nostra fantasia, e la primavera alle porte ci rende euforiche all'idea della bella stagione che presto verrà. Non si faranno trovare impreparate le tendenze moda primavera-estate 2023: il look tono su tono con lingerie (o costume da bagno) indossata a vista sarà argomento di discussione. Elisabetta Franchi riscrive le regole della femminilità con un abito a rete dall'effetto vedo-non-vedo che richiama alla mente il concetto di copricostume. Poco fattibile in città? Sì, ma non per chi è fashionista nell'anima. In alternativa: sperimentiamo il body tono su tono.

Courtesy Launchmetrics. Elisabetta Franchi primavera-estate 2023.

L'abito sottoveste esce allo scoperto

Sì, è proprio lui, è proprio lo slip dress in seta e pizzo. È proprio la comoda sottoveste che in casa indosseremmo sotto una vestaglia abbinata. Ebbene, lo stilista inglese JW Anderson ne riesamina lo scopo in vista della moda primavera-estate 2023: può essere indossato anche come abito da sera? Certo che può, nel gioco della moda tutto è concesso. Il taglio sartoriale diventa così quello di un abito monospalla, da indossare non per forza con stivaletti o sneakers come proposto in passerella. Sì ai sandali - bassi o alti - come un paio di mule dal tacco kitten.

Courtesy Launchmetrics. JW Anderson primavera-estate 2023.

Il reggiseno di pizzo (come un top)

Contare le infinite sfaccettature della femminilità è un'impresa impossibile, ma questa è senz'altro una di esse. Sui red carpet come nello street style, la tendenza lingerie a vista si sfoggia con decisione e carattere: ne dà conferma anche questo look firmato Antonio Marras, portato in passerella a Milano durante le sfilate moda primavera-estate 2023. Lì dove avremmo immaginato una canottiera - magari in seta o raso abbinati, certo - troviamo invece un reggiseno di pizzo, con coppa e ferretto. Il risultato finale è comunque raffinato, grazie alla preziosità del tessuto, la vivacità dei colori e il bilanciamento delle simmetrie. Ovvero? Avendo già messo in risalto il reggiseno, il resto del look non scopre altro del corpo femminile. E questo sì che è un modo furbo, sensuale ed elegante di dare sfogo a questa tendenza.

Courtesy Launchmetrics. Antonio Marras primavera-estate 2023.

Illusioni ottiche: le stampe effetto-lingerie

Va bene, niente (vera) lingerie a vista per chi proprio non se la sente. Ma perché rinunciare del tutto alla tendenza? Dalle sfilate moda primavera-estate 2023 arriva anche l'interpretazione del diktat secondo MSGM: la casa di moda italiana reinterpreta il trend con una vena umoristica. Ovvero, stampando un completo intimo sopra una T-shirt bianca. L'effetto finale è tutta una questione di illusione (ottica), e vi sfidiamo a dire che non sia cool!

Courtesy Launchmetrics. MSGM primavera-estate 2023.

Effetto nude: lingerie e abiti nelle tonalità dell'incarnato

Lingerie e top in tulle: selezionate il tutto nella vostra specifica tonalità dell'incarnato e poi seguite da manuale l'interpretazione del trend secondo Miu Miu. La direttrice creativa Miuccia Prada porta le trasparenze alla massima espressione del glamour: tessuti dall'effetto vedo-non-vedo sono impreziositi da paillettes che riflettono la luce. Ma che non fanno assolutamente scudo rispetto a quanto c'è sotto. La lingerie c'è e si vede.