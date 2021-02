Intimissimi: la nuova collezione dedicata al San Valentino rende omaggio alla donna e alla sua femminilità

B ody dalle profonde scollature sulla schiena, babydoll con piccoli fiocchetti sul décolleté, completini reggiseno e perizoma o slip. Sfoglia la gallery e scopri le novità in fatto di lingerie!

Amati. È questo l’imperativo e il fil rouge della nuova collezione di Intimissimi, tutta dedicata al giorno più romantico dell’anno. San Valentino. Perché prima di amare bisogna amarsi e valorizzarsi, piacersi e poi piacere. È dunque un omaggio a tutte le donne e alla loro personalità, quello del marchio di lingerie che ha pensato ai nuovi must have tutti da indossare per sentirsi a proprio agio in qualsiasi occasione. E non solo. Anche per dare quel tocco in più di femminilità al tuo look!

Sì, perché le tendenze parlano chiaro: la lingerie ha un posto d’onore. Anzi, ti dona quella nota in più di seduzione, senza contare che ormai puoi portarla anche a vista. Sotto un blazer per un twist di femminilità anche a un look “manlike”, o magari con una camicia bianca, per un effetto vedo-non vedo. Anche perché il colore di punta di questa nuova collezione creata “made with love” è il nero. Seducente, misterioso, notturno, sofisticato…

Il nero è un colore-non colore che si abbina facilmente a qualsiasi altra tonalità, per questo motivo lo indosserai con disinvoltura per outfit dal gusto casual ma finanche elegante. Non avrai limiti. Anzi, sarà proprio la tua carta vincente per fare l’upgrade di stile.

Via libera quindi ai body dalle profonde scollature sulla schiena, babydoll con piccoli fiocchetti sul décolleté, completini reggiseno e perizoma o slip, ma anche reggicalze impreziositi da incroci e intrecci. Ogni capo è stato pensato per valorizzarti, anche perché ben si sposa con la tua silhouette.

Le parole chiave? Giochi di trasparenze ed effetto rete di tendenza! Il mix perfetto per esaltare ancora di più tutte le forme, diverse e bellissime, del corpo femminile. E non è tutto. Alla collezione si aggiunge anche l’intrigante e smart “Be My Valentine”, speciale perché usa il pizzo “green” ovvero con le fibre riciclate.

Intimissimi presenta la sua collezione con un set pulito. L’obiettivo? Far esaltare i capi indossati. Le protagoniste sono tre modelle, ognuna rappresenta il modo di essere donna. Hanno infatti caratteristiche e personalità differenti. Perché non esiste solo un modo di essere e sentirsi seducenti.

Sei curiosa di scoprire la nuova lingerie di Intimissimi? Mettiti comoda e sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te!

Intimissimi Body in pizzo e tulle nero (INTIMISSIMI) Intimissimi Reggicalze in pizzo e tulle (INTIMISSIMI) Intimissimi Perizoma in pizzo e tulle (INTIMISSIMI) Intimissimi Slip in pizzo e tulle (INTIMISSIMI) Intimissimi Slip in pizzo e tulle (INTIMISSIMI) Intimissimi Slip in pizzo e tulle (INTIMISSIMI) Intimissimi Reggiseno in pizzo e tulle con motivi fiorati (INTIMISSIMI) Intimissimi Reggiseno nero in pizzo e tulle (INTIMISSIMI) Intimissimi Bralette in pizzo e tulle nero (INTIMISSIMI) Intimissimi Babydoll in pizzo e tulle con motivi fiorati (INTIMISSIMI)