M atrimonio in spiaggia, in campagna, in città, di giorno, di sera. Se sei tra gli invitati, qui troverai tanti consigli di shopping per creare il tuo outfit da cerimonia, in perfetto accordo con la location delle nozze

Non è necessario che il look delle invitate al matrimonio sia intonato a quello della sposa. Ma c’è un ma: deve andare d’accordo con la location in cui si festeggiano le nozze. Ecco i nostri consigli per il look dell'invitata a un matrimonio in spiaggia, in campagna, in città, di sera.

Matrimonio in spiaggia

Sandali, cappello, infradito gioiello, occhiali da soli, top, gonna e bracciali: scopri qui il look ideale per l'invitata a un matrimonio in riva al mare:

1 di 8 - Sei invitata a un matrimonio al mare? Scorri la gallery per trovare l'abito e gli accessori giusti.

(Nella foto vedi un modello di abito da sposa firmato Pronovias) 2 di 8 - Panama di paglia fiorentina con foulard stampato (Emanuela Biffoli, 58,90 euro). 3 di 8 - Gonna di seta stampata (Alessandro Enriquez, 425 euro). 4 di 8 - Bracciale di legno smaltato e palladio placcato oro rosé 24 kt (Rossoprezioso, 82 euro). 5 di 8 - Bracciale alto con cristalli (Sharra Pagano, 170 euro). 6 di 8 - Top monospalla di organza stampata (Hanita Couture, 249 euro). 7 di 8 - Occhiali da sole di acetato (Fielmann, 35 euro). 8 di 8 - Sandali di cuoio e velluto fatti a mano in Italia (Lanapo, 175 euro).

Matrimonio in campagna

Borse secchiello, abiti pieni di fiori, sandali comodi e cappelli di paglia: se sei invitata a un matrimonio in campagna segui i nostri consigli sugli abiti e accessori giusti da indossare.

1 di 11 - Sei invitata a un matrimonio in campagna? Scorri la gallery per trovare l'outfit ideale.

(Nella foto vedi un modello di abito da sposa firmato Atelier Emé) 2 di 11 - Abito di georgette a stampa floreale (Rinascimento, 149 euro). 3 di 11 - Slingback di similpelle (Conté, 59,90 euro). 4 di 11 - Pettinino gioiello con cristalli Swarovski (Bianca Gervasio Couture, 600 euro la coppia). 5 di 11 - Anello d’argento 925 e zircone verde con finitura rosè (Amen, 49,90 euro). 6 di 11 - Borsa secchiello con manici di perle fatta a mano (Amor Y Mezcal, 300 euro). 7 di 11 - Cappello di paglia intrecciata a mano (Montegallo Alice Catena, 200 euro). 8 di 11 - Slingback di tessuto (Niini Milano, 195 euro). 9 di 11 - Secchiello con tipico ricamo sardo, rifinito in Abruzzo (Philomena, 484 euro). 10 di 11 - Orecchini di metallo con petali di cotone (Marni, 270 euro). 11 di 11 - Sandali con tacco a rocchetto e lacci alla schiava (Carmens, 125 euro).

Matrimonio in città

Se sei invitata a un classico matrimonio in città ti proponiamo un abito di seta, un completo con gonna longuette, occhiali da sole e una mini bag di cui ti innamorerai:

1 di 9 - Abito da sposa Peter Langner. 2 di 9 - Abito longuette di seta a pois (Blazé Milano, 834 euro). 3 di 9 - Scarpe di pelle bicolore (Frau, 119 euro). 4 di 9 - Occhiali a gatto con profili di cristalli (Miu Miu Eyewear, 400 euro). 5 di 9 - Orecchini pendenti di resina con cristalli (Nalì,16 euro). 6 di 9 - Giacca monopetto a mezze maniche (285 euro) e gonna longuette (135 euro - vedi foto seguente), tutto Manila Grace. 7 di 9 - Gonna longuette (135 euro), Manila Grace. 8 di 9 - Mini bag di tessuto jacquard con frange (Coccinelle, 198 euro). 9 di 9 - Sandali zebrati con tacco decorato (Viky x Maria Luca, 475 euro).

Matrimonio di sera

Il matrimonio sarà di sera? Ecco qui le nostre proposte glamour e luccicanti per l'invitata al matrimonio:

1 di 11 - Abito da sposa di Antonio Riva Milano. 2 di 11 - Abito di tulle con corpino di paillettes (Rinascimento, 159 euro). 3 di 11 - Clutch di cristalli (Benedetta Bruzziches, 780 euro). 4 di 11 - Minidress di macro paillettes (Des_Phemmes, 730 euro). 5 di 11 - Pump di pelle metallica con cinturino di cristalli (Jimmy Choo, 895 euro). 6 di 11 - Anello di oro rosa, smalto e zaffiri rosa (Poesia Gioielli, 760 euro). 7 di 11 - Slingback di raso con applicazione gioiello (Coliac, prezzo su richiesta). 8 di 11 - Orecchini con cristalli colorati (Morellato, 59 euro). 9 di 11 - Abito lungo in georgette di viscosa con volant (Pinko, 950 euro). 10 di 11 - Orecchini con pietre colorate (Accessorize, 12,90 euro). 11 di 11 - Slingback con decoro gioiello (Primadonna Collection, 69,99 euro).