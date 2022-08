I look delle invitate al matrimonio di Federica Pellegrini

L 'ex campionessa di nuoto sembrava una principessa nel suo abito in mikado tra tradizione e modernità. Damigelle in romantico cipria mentre per le invitate via libera al colorblock

Quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta era di certo il matrimonio più atteso dell'estate (non ce ne vogliano le star hollywoodiane Jennifer Lopez e Ben Affleck).

Federica Pellegrini, un abito da sogno

Nella spettacolare cornice veneziana l'ex campionessa di nuoto, di fronte a 160 invitati, ha detto sì al suo coach in un abito definito dai fashionisti "da sogno", degno di competere con creazioni principesche come quelle di Kate Middleton o Charlene Wittstock.

Sì, perché Federica Pellegrini per il suo abito da sposa ha scelto la giovane stilista veneta Nicole Cavallo per il suo giorno perfetto: prima con un vestito dall'ampia gonna in mikado bianco latte caratterizzato da uno scollo omerale e da una raffinata fila di bottoncini sulla schiena (lunghissimo il velo di quattro metri ricoperto da piccole applicazioni floreali applicate a mano), poi da una semplicissima ed elegante jumpsuit in crepe bianca con profondissimo scollo a V e impreziosita da fiori e cristalli su schiena e girovita.

Doppio look anche per lo sposo, Matteo Giunta, che invece ha scelto Carlo Pignatelli e due completi made-to-measure: in lana blu per la funzione in chiesa e smoking bianco con pantaloni neri per i festeggiamenti serali.

Le damigelle in rosa cipria

Le cinque damigelle d'onore, ovvero le nuotatrici Alice Mizzau, Martina Carraro, Sara Franceschi, Laura Letrari e Chiara Massini Lucetti erano tutte in lungo rosa cipria, seppur indossando modelli diversi, ognuno adatto alla propria personalità. Quando pensiamo al color cipria la nostra mente immagina quella polvere impalpabile che si aggiunge al viso per un tocco da diva. Forse per questo il rosa cipria è da sempre associato al romanticismo, alla femminilità e all’eleganza. Più delicato e soave del rosa classico, questa nuance è simbolo della purezza e della bellezza perché ricorda la pelle delle fanciulle di epoche passate, il profumo dei fiori di giardini inglesi e il colore delle sottane delle nostre nonne.

Matrimonio di Federica Pellegrini: look degli invitati

Gli invitati si sono sbizzarriti tra tagli, lunghezze e colori, spesso in total block, la tendenza dell'estate 2022. Guarda le foto degli degli invitati al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta:

Look colorati per gli invitati al matrimonio

Tra gli invitati al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta tantissimi sportivi e qualche volto noto come l'elegantissimo Luca Cordero di Montezemolo e il presidente del Coni Giovanni Malagò, i conduttori Frank Matano e Lodovica Comello accompagnati dai rispettivi partner (entrambi hanno lavorato con Federica Pellegrini ad Italia's got talent).

Non c'era un vero e proprio dress-code per l'evento lagunare così ogni invitato ha potuto scegliere tra le nuance preferite, spesso in total block, dal rosa Barbie al verde Irlanda, dal giallo senape al blu cobalto o ottanio, dalle tonalità pastello fino all'acceso corallo. La scelta però è ricaduta su morbide texture per abiti lunghi e fluttuanti, su profonde scollature e gioielli a dar luce ai volti "illuminati" da perfetti e romantici raccolti.