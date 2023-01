Make up, cos’è l’overlining e come realizzare la tecnica delle celebrities

P er rimuovere i segni dell'età ed esibire delle labbra extra voluminose, perché ricorrere ai filler? I segreti del make up possono fare la differenza: usa la tecnica dell'overlining per rimpolpare le tue labbra. Anche le star non possono farne a meno

Se vuoi davvero essere impeccabile in ogni occasione, dando risalto al tuo viso, non devi tralasciare alcun dettaglio. Per consigli di stile, segui le celebrities del momento e scopri la tecnica dell’overlining: il modo migliore per valorizzare le tue labbra.

Cos’è l’overlining, la tecnica di make up amata dalle star

Bastano piccoli accorgimenti per ottenere labbra extra volume: è la tecnica dell’overlining. Ma in cosa consiste? È un effetto semplice ma efficace per volumizzare le tue labbra. Per farlo, si delinea il contorno delle labbra tracciando con la matita una linea leggermente al di fuori del contorno naturale. Per evitare errori e ottenere un risultato mozzafiato, dimenticati il rossetto rosso e spazza via i colori più intensi. Non servono tonalità marcate, anzi: essenzialità, semplicità e naturalezza sono il segreto di un overlining di successo. Quindi serviti solo di toni nude o lievemente rosati, in linea con il colore delle tue labbra. Se vuoi un effetto rimpolpante garantito, evita i contrasti troppo netti.

Insomma, se sei un po’ più in là con gli anni puoi usare l’overlining per nascondere quegli inevitabili cambiamenti fisiologici. È il tocco giusto per sconfiggere l’assotigliamento delle labbra. Invece, se per te l’età non è ancora un problema, perché non esaltare la naturalezza della tua bocca? L’overlining ti viene in soccorso.

Come eseguire la tecnica dell’overlining

Per volumizzare le tue labbra bastano una matita nude, il rossetto e una mano ferma. Ecco come sbizzarriti con l’overlining. Puoi scegliere un effetto più leggero, se fai dello stile basic il tuo cavallo di battaglia. Al contrario, se vuoi esaltare il tuo animo audace, opta per sfumature più marcate: prendi esempio dalla Kardashian.

Nel primo caso, matita labbra e rossetto nude sono perfetti. Cominciando dalla parte superiore delle labbra, traccia una linea sforando di un paio di millimetri su tutto il contorno. Ma attenzione a non eliminare la forma a V che caratterizza il famigerato arco di Cupido. Poi, fai lo stesso nella parte inferiore ma non arrotondare troppo il tratto (o darai alla tua bocca un effetto cadente). Per garantire al viso un tocco più naturale, addolcisci il tratto di matita. È sufficiente sfumare leggermente la linea nella sua parte più interna. Basta usare il dito o, se preferisci, un pennellino. Non dimenticare che il rossetto deve essere di un colore il più possibile simile a quello delle tue labbra. Però, se vuoi renderle davvero luminose, opta per il gloss. L’effetto volumizzante è assicurato e le tue labbra saranno più brillanti che mai.

Se il tuo modello di stile è quello della famosa influencer statunitense, la matita per il contorno labbra deve essere più scura rispetto al loro colore. Ricordati però di non eccedere: scegli sempre le sfumature nude. Il procedimento non varia, ma per dare ulteriore volume stendi una piccola quantità di fondotinta sul contorno delle labbra. Sul bordo esterno, invece, usa un illuminante o un correttore che sia di una tonalità più chiara rispetto al fondotinta.

Le vip che non possono farne a meno

Per garantire un effetto push-up senza ricorrere a filler, le vip studiano con cura il proprio make up. E così ecco che Jennifer Lopez, Chiara Ferragni e tante altre star non rinunciano all'overlining. Si tratta di una tecnica tipica degli anni Novanta, ma neppure oggi le celebrities riescono a farne a meno.

In occasione della sfilata di Dolce & Gabbana, al Lido di Venezia, JLo ha sfoggiato un look da matrona veneziana abbinato al trucco che volumizza le labbra sottili.

Quel bordo all’apparenza impreciso, effetto della matita nude che fuoriusce dai contorni della bocca, non è un errore. Semplicemente, è merito dell’overlining.

Lo usa Victoria Beckham per sfoggiare un look sensuale e giovanile. Già quando era una Spice Girl della prima ora, usava la matita per ridisegnare il perimetro della bocca leggermente oltre il bordo. La soluzione giusta per dare un effetto di maggiore pienezza.

Lo sceglie persino Meghan Markle, che usa la matita di un tono più scuro rispetto al colore della sue labbra. Traccia la linea appena fuori il contorno e poi ci passa il rossetto nude. Così dà vita a un effetto raffinato e pressoché impercettibile, senza bisogno di grandi sfarzi né impazzire con i trucchi.

Insomma qualsiasi sia il tuo stile, perché non seguire l'esempio delle star? Ricordati di idratare le labbra e rimuovere le pellicine. Poi cura la base, applicando un velo di fondotinta su tutta la bocca e il contorno labbra. È il momento della matita, che deve sbordare di pochi millimetri rispetto al naturale contorno della bocca. Rossetto e gloss, infine, sono il tocco di classe, ma attenzione alla nuance.