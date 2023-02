Make up labbra, il trucco per essere sexy e irresistibile

A lcuni consigli ti permetteranno di sfoggiare labbra davvero impeccabili: dall'effetto XL alla matita contro le sbavature, ecco tutto quello che devi sapere

Per essere davvero irresistibile non puoi tralasciare neppure i dettagli, trucco compreso. Scegli con attenzione il tuo outfit, curando gli abbinamenti e sfoggiando i tuoi accessori preferiti. La piega ai capelli non può mancare e a seconda dell’occasione opti per il make up più opportuno. Per tutti i giorni meglio un trucco essenziale ed effetto nude, ma per le serate di festa il mood audace è quello che ci vuole. E se vuoi essere davvero seducente, concentrati sulle labbra: ecco i segreti per un trucco memorabile.

Il trucco giusto per labbra irresistibili

Vuoi labbra da baciare? Allora segui piccoli accorgimenti che ti faranno essere bellissima e sensuale. Anche se fatichi a barcamenarti tra lipgloss e rossetti, la soluzione giusta esiste e fa proprio al caso tuo. Nelle occasioni più speciali vuoi essere grintosa e per questo non rinunci a lucidalabbra pieni di glitter o rossetti dai toni intensi. Ma come essere veramente sexy? Ecco alcuni consigli.

La prima regola per valorizzare le tue labbra? Applica del balsamo prima di mettere gloss o rossetto. Poi sovrapponi due strati di rossetto: parti con quello più scuro, stendendolo sull’intera superficie, dopodiché usa la tonalità più chiara solo a metà delle labbra. Altra regola imprescindibile: applica correttamente rossetto o lipgloss. Come si fa? Il tuo stick preferito va steso dal centro verso gli angoli.

Se il rossetto ti sembra troppo forte per il tuo viso, niente paura: è sufficiente applicarne uno strato sottile da stendere poi con un pennellino su tutta la superficie delle labbra. Inoltre, se ti piace l’effetto opaco, prova un po’ di polvere traslucida e lascia riposare per un minuto. Dopodiché, con cura, rimuovi la parte in eccesso.

Per labbra più definite, non dimenticarti la matita. A tal proposito, fai attenzione agli accostamenti di colore: meglio comprare matita e rossetto insieme, per evitare imprevisti all’ultimo momento. Il segreto per una linea precisissima? Smussa la punta della matita con un pezzo di tessuto o un batuffolo di cotone.

E perché non sfoggiare un look assolutamente unico e originale? È la scelta migliore se vuoi lasciare un segno (soprattutto in un’occasione che hai particolarmente a cuore). Quindi, prova a unire diversi rossetti per ottenere un colore che sia solo tuo e diverso da tutti gli altri. Se il tuo problema più grande sono le labbra sottili, per volumizzarle prova l'overlining. Non solo: per creare un effetto XL sulle labbra basta ombreggiare delicatamente gli angoli dei bordi con un colore più scuro. In caso di labbra sottili evita i colori scuri: il rischio è di assottigliarle ulteriormente. Se invece non ami le tue labbra troppo carnose prova a rimpicciolirle applicando solo il lipgloss al centro. In alternativa, anche un po’ di ombretto chiaro in mezzo alle labbra aiuta a donare un effetto tridimensionale.

Il tuo problema sono le sbavature del rossetto o del gloss? Non preoccuparti: è sufficiente passarci sopra un sottile strato di cipria e poi tamponare con un fazzoletto di carta. Per evitare imprecisioni, inoltre, il consiglio è di tracciare prima la linea intorno alle tue labbra e poi riempire con il rossetto. E sai come rendere le tue labbra setose? Basta spazzolarle con regolarità servendoti di uno spazzolino da denti.