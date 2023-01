Make up per carnagione chiara: ecco come valorizzarla

S cordati tintarella, abbronzatura e carnagione bronzea: il fascino della pelle diafana è antico e senza tempo. Scopri il make up perfetto per valorizzare il tuo viso bianco latte

Se con il tuo incarnato troppo chiaro ti vedi sciupata e malinconica, sappi che devi ricrederti. La tua pelle è come la luna e non è mai stata così di moda (parola di celebrities). Scopri il make up perfetto per valorizzare la carnagione chiara in ogni occasione.

Il fascino senza tempo della pelle diafana

Abbronzata a qualsiasi costo? Scordatelo. La pelle diafana è il ritorno al passato che molte di noi aspettavano. La mania delle lampade abbronzanti è recentissima, proprio come l'amore sfrenato per la tintarella. Ammettilo, anche tu quando arriva l'estate non vedi l'ora di spiaggiarti al sole. Il colorito dorato e bronzeo ravviva e vivacizza chiunque, ma avere la carnagione chiara non è un difetto, anzi. Per secoli è stato simbolo assoluto di bellezza e oggi torna in voga più di prima. Lo scelgono le attrici sul grande schermo, lo sfoggiano con disinvoltura le star sui red carpet: insomma, non se ne può davvero fare a meno.

L'incarnato chiaro, così luminoso e dai tratti settecenteschi, torna di moda, mentre l'abbronzatura è un trend in discesa. L'effetto porcellana, che in Oriente ha sempre dettato le mode, diventa un must anche in Europa e oltreoceano. La carnagione chiara si fa simbolo di fascino ed eleganza, il modo giusto per apparire sempre chic e raffinate. Non solo moda: il ritorno della pelle diafana si accompagna alla maggiore consapevolezza dei danni che il sole causa alla pelle.

E poi, lo sapevi che la pelle chiara era il simbolo delle nobildonne? Un tempo, infatti, si abbronzavano solo le contadine, che trascorrevano intere giornate a lavorare nei campi. Le donne agiate, al contrario, passeggiavano in giardini sontuosi, proteggendosi dal sole con i loro raffinatissimi ombrellini. Allora perché non sentirti una nobildonna 2.0? Con la giusta attenzione, il tuo viso assumerà dei contorni quasi angelici.

Il make up perfetto per la carnagione chiara

Le mode si ripetono, anche quando si parla di make up. E così ecco che le star fanno a gara per sfoggiare una pelle chiara e lucente. Ma per farlo non serve essere una celebrity: se madre natura ti ha dato in dono la carnagione chiara, perché nasconderla? Dimentica il fondotinta dalle gradazioni intense ed elimina le terre abbronzanti: il make up perfetto esiste anche per chi ha la carnagione chiara. Bastano piccoli accorgimenti per valorizzarla.

Usare il trucco giusto per la carnagione chiara è possibile qualunque sia il colore dei tuoi capelli. Attenzione però: alcune sfumature meglio si addicono all'incarnato angelico. È il caso delle donne con i capelli biondi, che possono sfoggiare un look molto naturale ed elegante al contempo. Chi, invece, ha i capelli scuri ma ama la pelle bianca può optare per un make up che ne esalti il contrasto (più delicato in caso di tonalità castane). Il fascino seducente è garantito se al vostro make up tenue abbinate capelli rossi e ramati. Insomma, con la carnagione chiara puoi essere davvero la più bella del reame. La tua pelle è perfetta e con il giusto trucco sarai indimenticabile. Evita i colori troppo scuri, salvo nelle occasioni speciali: rischi di appesantire il tuo sguardo. Scordati l'effetto clown e scegli un trucco leggero.

Allarme carnagione chiara: ecco il make up da usare

Non disperare se la tua pelle non è ambrata o color cioccolato: non serve essere abbronzatissime per sfoggiare il proprio lato migliore. Il primo passo per valorizzare la tua carnagione chiara? Armati di un fondotinta in linea con il tuo incarnato e di blush pesca illuminante, per donare al tuo viso un effetto naturale e lucente. Non dimenticarti del collo: uno stacco troppo netto rispetto al viso è sempre antiestetico. Poi è il momento di occhio e labbra: scegli un make up effetto nude, optando per ombretti dal colore tenue e non dimenticando il mascara (imprescindibile per valorizzare lo sguardo di ognuna di noi). Le tonalità pastello sono perfette. Non solo: se la tua pelle è fin troppo chiara, sei ancora più fortunata. A seconda del momento, puoi accantonare il tradizionale mascara nero e sfoggiare colori diversi (come il blu elettrico).

Scegliendo un make up semplice e facilmente realizzabile, potrai valorizzare ogni giorno il tuo incarnato bianco latte. Non servono grandi occasioni per sentirsi veramente belle: il make up perfetto per la carnagione chiara è da sfoggiare tutti i giorni (per sbrigare le mille commissioni, recarsi in ufficio, andare a scuola o in università). È così che il tuo stile appare casual, fresco, luminoso ed elegante: non servono grandi fronzoli per valorizzare il tuo viso.

In alternativa, perché non osare? C'è chi con i trucchi si destreggia meravigliosamente e adora sperimentare. Non gettare la spugna se hai la carnagione chiara: chi dice che con la pelle diafana sia impossibile arrischiarsi? Allora puoi dire addio all'effetto nude, abbandona le sfumature neutri e i colori più tenui: il trucco sugli occhi può essere acceso e provocante. Opta per il celeste, il blu, il verde o il fucsia: fatti guidare dal gusto, presta la giusta attenzione all'outfit e non dimenticarti di dare libero sfogo alla tua creatività (ma anche un pizzico di istino non guasta mai). Poi dai intensità allo sguardo: per farlo, divertiti con l'eyeliner che preferisci (cremoso, compatto o matita). Naturalmente, evita il bianco.

Per essere ancora più affascinante, non scordarti il rossetto. No ai colori troppo scuri, sbarazzati del nero, ma concediti rossetti dalle sfumature rosa o rosso acceso, perfetti per dare un tocco di energia in più al tuo viso.

Il trucco trasparente delle star

Make up nudo e minimal per sentirsi sempre a proprio agio, così libere e naturali. È il segreto di bellezza usato dalle star per risaltare la carnagione chiara. Ci sono nuove coordinate estetiche e anche le grandi attrici hollywoodiane non restano indifferenti. Il make up si traduce in un'immagine primordiale e raffinata allo stesso tempo, dove il trucco riprende mode del passato ma con texture innovativa e gusto moderno. Il nude look diventa protagonista. Niente sofisticazioni: riscopri la tua bellezza originale. Per farlo, perché non prendere spunto dalle celebrità?

Prendi esempio da Emma Stone, soprattutto se avete lo stesso colore dei capelli. Il rossetto rosso le risalta il viso, mentre per l'occhio preferisce tonalità sobrie e leggere. Con il fondotinta cura la base del suo viso, risaltandolo con un blush dall'effetto naturale, applicato armoniosamente.

Julianne Moore non esagera con il rossetto e sceglie un ombretto ramato che le risalta delicatamente il viso e si abbina al colore dei suoi capelli.

Anne Hathaway, che per tutti resta Andy Sachs de "Il diavolo veste Prada", sfoggia i suoi capelli castani abbinati a un make up chiaro e soave. Per il viso, sceglie un fondotinta dalle tonalità leggere, valorizzato dal bush rosato. Insiste, invece, sull'occhio, optando per l'eyeliner nero e un ombretto luminoso.

Oppure, se amate il rischio, perché non puntare sul contrasto? Lo fa Dita Von Teese, che con il burlesque ha trovato il successo. La showgirl statunitense ama sfoggiare un make up chiarissimo, che ne esalta la pelle diafana. Il tratto di eyeliner, sopra gli occhi, è grande e marcato, ma il suo vero punto di forza sono le labbra. Le guance sono bianche, ma sfoggia una chioma nera, intensa e luminosa. A ravvivare il suo viso ci pensa il rossetto rosso (davvero irresistibile).

Le bionde, infine, possono seguire i consigli di make up firmati Nicole Kidman. Il suo fascino è senza tempo e in fatto di trucco se ne intende. L'attrice punta sul mascara per rafforzare lo sguardo e far risaltare i suoi meravigliosi occhi azzurri. Ci abbina uno stile semplice ed elegante, con il blush color pesca e il rossetto dal tono raffinato.