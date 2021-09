A dori perderti tra le bancarelle e spulciare tra mille oggetti alla ricerca di qualche pezzo raro e antico? Ecco le 10 mete ideali se sei un'amante dei mercatini vintage.

Antichi complementi d’arredo, accessori d’epoca e abiti dal fascino retrò: se sei un’amante dei mercatini vintage, ci sono mete sparse in tutta Italia che ti conquisteranno con la loro allure di un tempo ormai passato. È qui, tra bancarelle e piccoli negozietti, che si possono trovare delle vere e proprie occasioni. Pezzi quasi introvabili e vere rarità si nascondono negli angoli più inaspettati, in attesa di qualche appassionata che riesca a metterci le mani e ad innamorarsene. Ecco quali sono le destinazioni migliori per fare una scorpacciata di antiquariato e vintage.

Roma

La città eterna non può che essere una delle prime mete per un'amante dei mercatini vintage. Se lo storico mercato di Porta Portese ormai accoglie proprio di tutto, è nel cuore di Vintage Market che puoi trovare delle deliziose sorprese. Un’ampia area coperta accoglie decine di espositori che vendono i più svariati prodotti, molti dei quali sono pregiati oggetti d’antiquariato. Sono tanti gli appuntamenti che vi si tengono durante l’anno, non devi far altro che tenere d’occhio il calendario degli eventi e scegliere quello che fa per te.

Milano

Anche Milano vanta moltissimi punti di ritrovo per chi ama il vintage. La Fiera di Sinigaglia è diventata una vera e propria istituzione, che dall’800 attira curiosi da ogni angolo della città – e non solo! Oltre un centinaio di bancarelle si snoda lungo i Navigli, ogni sabato del mese per tutta la giornata. Rigattieri e antiquari, mercatini di articoli etnici e di oggetti da collezionismo, libri, film e vecchi vinili: qui puoi trovare davvero di tutto per aggiornare il tuo catalogo di pezzi vintage.

Torino

Un altro storico appuntamento è quello con il Mercato delle Pulci di Porta Palazzo, comunemente conosciuto come il Balon. Tutti i sabati, decine di bancarelle e tanti negozietti si vestono a festa: puoi fare un tuffo nella tua infanzia, spulciando tra le infinite sorprese che si celano tra vestiti, vecchi giocattoli e tanti altri prodotti d’artigianato. E ogni seconda domenica del mese il divertimento si moltiplica con il Gran Balon, con una scelta decisamente più ampia di oggetti d’antiquariato e addirittura mobili.

Martina Franca

Ogni terza domenica del mese – più qualche altro evento sporadico qua e là sul calendario – a Martina Franca viene allestito il Mercatino dell’Antiquariato e Modernariato. È uno dei più grandi del sud Italia, con tantissime bancarelle che ospitano pezzi di grande pregio, un vero paradiso per chi è un’amante dei mercatini vintage. Vi si possono inoltre trovare degli oggetti da collezionismo, basta saper spulciare con un po’ di pazienza tra i tanti banconi riccamente allestiti.

Arezzo

Il primo weekend di ogni mese (sabato e domenica), la Fiera Antiquaria di Arezzo apre i battenti. Si tratta di uno dei mercatini vintage più grandi d’Italia, nonché uno dei più antichi: si tiene ogni anno ininterrottamente dal 1968. Andare a caccia di qualche splendida rarità, di antichi libri e di stampe pregiate, di gioielli e di mobili d’antiquariato è un’emozione incredibile. Puoi anche trovare splendidi capi d'abbigliamento per dare un tocco vintage al tuo armadio.

Pissignano

A pochi chilometri da Spoleto si trova un piccolo borgo davvero delizioso, dove ogni prima domenica del mese si tiene un bel Mercato dell’Antiquariato. Ben 250 espositori aprono i propri banchi mettendo in mostra la loro mercanzia, tra pezzi rari e da collezione, oggettistica vintage e artigianato locale. Perditi tra le viuzze di questo incantevole paesino, per poi tuffarti tra le bancarelle alla ricerca dell’occasione che non puoi proprio lasciarti sfuggire.

Palermo

Se sei alla ricerca di anticaglie o pezzi vintage, il Mercatino delle Pulci di Palermo è un gioiellino in grado di sorprenderti. Organizzato da decenni, si tiene nei pressi della Cattedrale della città, dove sorgono piccole baracche in lamiera che accolgono banchi ricchi di vere e proprie meraviglie. Le botteghe rimangono aperte tutti i giorni feriali fino a sera, mentre nei giorni festivi solamente fino alle 13.

Chiavari

È dal 1984 che nel centro storico di Chiavari, ogni secondo weekend del mese (sabato e domenica), si svolge il Mercatino dell’Antiquariato. Circa 180 bancarelle allestite lungo le vie della città espongono oggetti di ogni tipo, tra cui spulciare alla ricerca di quella perla rara che ti conquisterà. Segnati l’appuntamento sull’agenda, perché ne vale davvero la pena: ecco un'altra delle mete imperdibili per un'amante dei mercatini vintage.

Lucca

Anche la cittadina di Lucca organizza un appuntamento imperdibile per una vera amante dei mercatini vintage. Si tratta del Mercato Antiquario Lucchese, una tradizione che affonda le proprie radici nientemeno che nel Medioevo. Se sei a caccia d’affari, ogni terzo fine settimana del mese (sabato e domenica) puoi trovare oltre 200 espositori pronti a mostrarti anticaglie, oggetti da collezionismo e rarità incantevoli.

Cortemaggiore

Nella splendida cornice di Cortemaggiore, piccolo borgo rinascimentale del piacentino, ha luogo l’incredibile Mercatino dell’Antiquariato e Cose d’Altri Tempi. Come si evince dal nome, vi si possono trovare pezzi di grande pregio, provenienti da un passato lontanissimo. L’appuntamento è per ogni prima domenica del mese (ad eccezione di gennaio), lungo le vie porticate del centro storico.