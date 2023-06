G uardare in cielo di notte allena la meraviglia. Ma se scarichi un'app per guardare le stelle, puoi imparare a riconoscerle una a una. L'esperta di digital ne ha selezionate tre, che consiglia



Ho sempre passato gran tempo sotto il cielo di notte, a un certo punto ho persino pensato di farne un mestiere: poi non è successo, ma questo non impedisce ad amici e parenti di interrogarmi come fosse un esame ogni volta che guardiamo le stelle.

Se non conosci il cielo

Solo che io, come tutti, a occhio riconosco giusto l’Orsa Maggiore, l’Orsa Minore e, se il tempo è buono, Cassiopea. E le mappe stellari di quando ero bambina sono lenzuola impraticabili. Allora mi sono procurata una libreria di app.

L'app per guardare le stelle che usi anche di giorno

La prima app per guardare le stelle è Stellarium, derivazione di un progetto educativo di planetario open source. Ha il notevole vantaggio di poter essere usata anche di giorno (per farsi trovare preparate). Grazie a un database di stelle, pianeti e altri corpi celesti, consente di simulare la visione del cielo in qualunque luogo o momento. Predire con esattezza il sorgere di Altair, per esempio, vi garantirà una reputazione quasi da maga.

L'app per guardare le stelle in tempo reale

Per l’osservazione in tempo reale c’è l'app per guardare le stelle Star Walk 2, evoluzione scenografica dell’originario Star Walk. Può essere usata gratuitamente sopportando un po’ di pubblicità. Nel momento del bisogno si punta versa il cielo e lei non solo riconosce le costellazioni, ma usando la realtà aumentata le trasforma in immagini 3D. Vi assicuro che è di grande soddisfazione capire come si evolve Orione intorno alla sua cintura.

Se spendi qualche cent ottieni di più

Questa è un'app altresì piena di informazioni tecniche e storiche, ma per sbloccarle tutte bisogna pagare. Costa 6,99 euro una volta per tutte o 0,99 al mese dopo una settimana di prova. Propone persino una collezione di quiz per più competitivi. Su richiesta, avverte anche in caso di eventi astronomici significativi. Mentre l’invadente musica di sottofondo si può togliere dall’interruttore che trovate in Impostazioni.

L'app per guardare le stelle in gruppo

Infine, c’è l'app per guardare le stelle Night Sky. Solo per dispositivi Apple, solo a pagamento, e fa più o meno tutto quello che fanno le altre. Ma permette anche di organizzare visioni di gruppo su FaceTime. A un certo punto della notte, però, dovete spegnere tutto: guardare e basta, ognuno per sé. Va bene anche non riconoscere niente, basta allenare la meraviglia.