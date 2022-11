Mocassini tutta la vita!

L e celebrity non riescono più farne a meno e abbinano i mocassini a qualsiasi look: con abiti eleganti, boyfriend jeans oppure completi maschili. Sono le scarpe che non possono mancare in questa stagione

Non c'è niente fare: che vi piaccia o meno, i mocassini hanno iniziato la loro scalata verso il successo. Ma questa è davvero la stagione della riscossa e non c'è sta che non sia stata vista (anche in occasioni ufficiali) con un paio di classici mocassini ai piedi. Cui ora tutti aneliamo.

Se i mocassini fanno la differenza

Esattamente come accade per le ballerine in primavera ed estate, i mocassini, o li ami come l'amata Regina Elisabetta, che non poteva farne a meno, oppure li odi e non smetterai mai di farlo. Noi siamo di quelle che "Mai senza mocassino". Comodi, pratici e versatili, non vediamo l'ora che arrivi la "mezza stagione" per indossarli tutti i giorni. Forse perché ci ricordano tanto la seconda metà degli anni Novanta e un po' di quella gioventù bruciata troppo in fretta cui aneliamo tanto. Ma anche perché, se ben contestualizzati, i mocassini, fanno davvero la differenza in un look.

Come indossare i mocassini



Il matrimonio perfetto è con il pantalone a sigaretta, morbido in vita e sui fianchi che sfiora la caviglia. T-shirt o camicia e blazer fanno il resto e regalano uno stile bon ton che non conosce stagione o mode. Quest'anno però il mocassino ci piace soprattutto con jeans largo (come vuole la tendenza) e pull oversize. Ma anche in versione "C'é posta per te" calzato con una gonna midi e un twin set sovrapposto dal giaccone da marinaio come piaceva tanto a Meg Ryan nella pellicola che le ha regalato grandissimo successo. E non è finita, perché i mocassini abbinati alle bermuda (ovviamente al ginocchio) sono perfetti da mattina a sera: dall'ufficio all'aperitivo. Insomma, uno stile casual-chic adatto anche ad alcune situazioni che richiedono un abbigliamento curato nei dettagli.

Calze si o calze no?

Tranquille anche noi non sappiamo decidere se i mocassini ci piacciono di più con o senza calze. Con il grande ritorno del collant, velato, coprente, in pizzo, a rete o ricamato, non vediamo l'ora di sfoggiare il magico trio abitino-calza-mocassino. Ma a dire il vero la bellezza di questa scarpa è proprio il fatto che è perfetta con o senza calza: le celebrity la adorano (la modella Irina Shayk è davvero addicted) con il classico calzino bianco a contrasto, proprio come negli anni Novanta (se non volete azzardare uno stacco così netto ma vi aggrada l'idea del calzino corto a vista, potete optare per tutte le nuance del verde tanto in voga per l'autunno-inverno).