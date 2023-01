P rossima destinazione? Alta quota. Perché dire look da neve non significa obbligatoriamente solo sciare. Anzi, la montagna è anche un modus vivendi (da affrontare con stile)

Che sia comodo, pratico, ma soprattutto di tendenza anche ad alta quota: il perfetto look da neve probabilmente non esiste, è solo il risultato – ragionato – di una serie di necessità che vanno incontro ai diktat più cool. Gennaio e febbraio saranno i mesi su cui puntare per organizzare una desideratissima settimana bianca oppure, perché no, una toccata e fuga in montagna. Che si sappia sciare o no, questo ha poco importanza: una giornata all’aria aperta fa bene all’anima, e identificare il look après-ski che più fa al caso proprio sarà parte di un processo creativo e divertente.

Courtesy Louis Vuitton

Cosa indossare sulla neve

Come vestirsi sulla neve? La regola è una ed è semplicissima: stratificare i capi. Prediligeremo i tessuti tecnici e performanti, a cominciare proprio da quelli più aderenti, essenziali nella scelta di leggings e body a maniche lunghe. Procedendo a strati, via libera poi ai maglioni, pile e cardigan caldissimi: forme morbide e texture trapuntate avranno la maggiore. Il look da neve sarà poi completato dall’elemento più imprescindibile: giacca da sci o maxi-piumino imbottito.

Courtesy Pucci

E gli accessori da portare in montagna?

Vietato omettere gli accessori, la forza dei dettagli è tutto. Con le mascherine da sci ci sarà da divertirsi, da quelle colorate ed estrose fino a quelle logate (che non lasciano passare affatto inosservate). Toccherà poi ai guanti tenere al caldo le mani: fanno pur sempre parte dell’attrezzatura imprescindibile, ma noi li preferiremo abbinati al look. Proprio come gli zaini, waterproof e super capienti. E i doposcì, gli immancabili stivaletti che la moda si diverte a interpretare di stagione in stagione attraverso fantasie avvincenti e materiali sorprendenti.

Courtesy Chanel

Guida allo shopping: gli essenziali dei look da neve

Courtesy Gucci 1 di 17 - Maschera da sci con elastico logato. Gucci, 710 euro. Courtesy Fendi 2 di 17 - Leggins tecnici senza cuciture. Fendi, 420 euro. Courtesy Gucci 3 di 17 - Mascherina con lenti logate. Gucci, 710 euro. Courtesy Moon Boot 4 di 17 - Doposcì, Alanui x MoonBoot, 1.195 euro. Courtesy Philipp Plein 5 di 17 - Mascherina di gomma. Philippe Plein by De Rigo Vision, 650 euro. Courtesy Ralph Lauren 6 di 17 - Maglione di lana con orso. Polo Ralph Lauren, 449 euro. Courtesy Prada 7 di 17 - Giacca da sci di Extreme-Tex, Prada Linea Rossa. Courtesy Louis Vuitton 8 di 17 - Body di tessuto tecnico, Louis Vuitton. Courtesy Dsquared2 9 di 17 - Boots trapuntati. Dsquared2, 550 euro. Courtesy Chanel 10 di 17 - Mascherina con elastico. Chanel, 900 euro. Courtesy Dior 11 di 17 - Occhiali da sci capsule collection DiorAlps, Dior. Courtesy Dior 12 di 17 - Doposcì di tessuto tecnico DiorAlps, Dior. Courtesy Michael Kors 13 di 17 - Zaino imbottito, Michael Kors x Ellesse, 499 euro. Courtesy Louis Vuitton 14 di 17 - Guanti LV Altitude. Louis Vuitton, 670 euro. Courtesy Missoni 15 di 17 - Cardigan di lana jacquard. Missoni, 790 euro. Courtesy Stella McCartney 16 di 17 - Doposcì di pelliccia vegana. Stella McCartney, 770 euro. Courtesy Tommy Hilfiger 17 di 17 - Piumino di materiale riciclato. Tommy Jeans, 269,90 euro.