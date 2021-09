I l lucidalabbra è tornato prepotentemente alla ribalta, dopo essere stato uno dei prodotti make up più amati negli anni '90. Ecco dei trucchi per indossarlo senza sembrare retrò.

Il lucidalabbra è un prodotto cosmetico considerato un po' retrò fino a un paio di anni fa, quando brand di punta lo hanno inserito nuovamente nelle collezioni primaverili, estive e autunnali.

In auge dagli anni ’90, oggi il gloss è tornato prepotentemente alla ribalta come uno dei cosmetici preferiti da quasi tutte le donne. Il motivo è semplice: si applica velocemente, tanto da permettere di essere riapplicato anche nel bagno dell’ufficio, dona un aspetto fresco e naturale ed è sexy.

Quindi se hai sempre amato la finitura lucida sulle labbra, molto più dei rossetti opachi che hanno dominato la tendenza make up gli ultimi anni, abbiamo buone notizie per te.

I look labbra 2021 sono più morbidi, più balsamici e naturali e soprattutto sono sicuramente lucidi, grazie all'uso dei lucidalabbra!

Ovviamente il prodotto non è più lo stesso di venti anni fa, sono cambiate le texture, le finiture rispetto ai lucidalabbra di vecchia generazione. Ora sono più confortevoli sulle labbra e hanno abbandonato definitivamente la loro consistenza collosa.

Oltre al prodotto, anche le tendenze cosmetiche sono cambiare e ci sono delle tips per evitare di applicare il gloss, in modo troppo old style, vanificando l'effetto naturale che invece si vuole ottenere usando questo prodotto.

Nel nostro articolo, ti spieghiamo 5 modi per indossare il lucidalabbra senza sembrare troppo retrò.

Non usare la matita per contornare le labbra

Prima regola base, per indossare il lucidalabbra senza sembrare retrò, da tenere bene in mente: non contornare le labbra con una matita più scura. Il bello del gloss è proprio l’aspetto fresco e balsamico che dona alle labbra e al trucco del viso nel suo complesso. Usando una matita per definire i contorni delle labbra, oltre a farti sembrare uscita da una rivista anni ‘90, t’invecchierà e appesantirà molto il make up.

Scegli invece un lucidalabbra color carne, caramello o trasparente e se vuoi ottenere un risultato più deciso, aggiungi un po' di colore usando una matita solo per riempire. Ad esempio, se scegli un gloss trasparente, puoi applicare una matita rosso ciliegia al centro delle labbra, picchietta con il dito il lucidalabbra e il gioco è fatto. Questo trucco accenderà di colore il lucidalabbra, lasciandolo però lucido e naturale.

Usa poco prodotto e applicalo con il dito

In commercio sono presenti moltissimi tipi di gloss diversi: volumizzanti, perlescenti, con i glitter, trasparenti e colorati, insomma c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Come applicarli nel modo migliore?

Less is more è un detto sempre valido in ogni campo, soprattutto nel make up. Invece di usare l’applicatore del prodotto direttamente sulle labbra e rischiare di distribuirne troppo e ottenere quell’effetto retrò che vogliamo invece evitare a tutti i costi, ti consigliamo di prelevare il prodotto dall’applicatore con il dito e distribuirlo sulle labbra picchiettando.

L’effetto che otterrai sarà molto naturale ma allo stesso tempo, luminoso ed elegante.

Scegli un gloss color carne

I lucidalabbra che dominavano le tendenze anni '90 erano rigorosamente vinilici e sulle nuance del marrone, l’obiettivo era proprio quello di creare un forte stacco con il resto del make up. Le cose sono cambiate, a cominciare dalle texture più evolute e performanti, meno collose e presenti.

Ora l’obiettivo che si vuole ottenere usando un lucidalabbra al posto del rossetto, oltre alla praticità è quello della naturalezza. Per una bocca sexy, ma non eccessiva, scegli lucidalabbra color carne, dalle nuance naturali fino ad arrivare ai rosati. Questi colori si accordano alla maggior parte delle carnagioni.

Applicalo, sfumando leggermente con la punta delle dita per ammorbidire la linea delle labbra.

Punta sempre sulla trasparenza

No ai colori pieni, anche se decidi di scegliere un colore più d’impatto, ricorda che le tendenze 2021 puntano sulle labbra trasparenti, lucide, effetto vetro. No, invece al risultato in stile "vernice", pesante e anche difficile da portare.

I gloss di nuova generazione sono formulati per essere quasi impalpabili sulle labbra e per donare contemporaneamente un effetto anche volumizzante.

Se hai più di trent'anni sono sconsigliati anche tutti quei lucidalabbra che contengono brillantini, perlescenze. Queste varianti sono più adatte per le più giovani che conservano ancora la pienezza nelle labbra.

Le prime rughe a comparire sul viso, dopo quelle in zona perioculare, sono proprio le rughette intorno alle labbra e il modo migliore per minimizzarle è non metterle in primo piano con i glitter.



Sì all’effetto un po' sbavato

Se negli anni ‘90, applicare in modo poco preciso un lucidalabbra era considerato una vera eresia. La tendenza 2021 è completamente opposta! È molto frequente consentire che il gloss sfugga naturalmente dai contorni , chiaramente ci riferiamo a dei lucidalabbra color carne o totalmente trasparenti. L’effetto un po' sbavato che è tipico del lucidalabbra, è molto sexy ed è stato molto presente anche nelle ultime sfilate di moda.

Dona naturalezza al make up, mette in risalto l'incarnato e segue la tendenza più generale di un ritorno a un trucco meno strutturato e presente, ma più fresco e spontaneo.