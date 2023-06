Come realizzare un trucco anni ’00

I l trucco degli anni '00 era caratterizzato da labbra glossate (color rosa perlato, neutre o rosso mattone), sopracciglia sottili e occhi truccati in stile punk-rock. Se volete replicare un make-up ispirato a quegli anni ecco una breve guida.

La base

La base, così come nel decennio precedente, è leggera e naturale. Niente correttori e fondotinta super coprenti. Orientatevi su prodotti dalla texture più leggera e applicate una cipria traslucida così da fissare il tutto e opacizzare la pelle. Passate poi al blush, magari color pesca, applicando una generosa quantità di prodotto sulle guance. Adatto anche un bronzer per dare un effetto abbronzatura.

Sopracciglia e occhi

Le sopracciglia restano anche in questo decennio molto sottili. Gli ombretti color azzurro, viola, bianco e shimmer super luminosi si utilizzano parecchio così come gli eyeliner colorati. Ma a spopolare è soprattutto lo smokey eye nero. Non fatevi mancare anche il mascara.

Le labbra

Per le labbra è sufficiente applicare un lipgloss trasparente o rosa perlato. Anche il rosso mattone è un colore molto utilizzato.