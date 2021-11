10 modi in cui i social network ti feriscono e come fare per evitare il disagio

E sistono molti modi in cui i social network possono colpirti, sia sul profilo professionale che su quello personale. Per questo, è fondamentale che impari a uscirne. A cominciare da te stessa

L'impatto che i social network hanno su di te è di certo notevole. Le ore che trascorri davanti a uno schermo sono tante e molteplici sono le sollecitazioni alle quali sei sottoposta durante la giornata, comprese quelle che ti feriscono e ti fanno perdere l'entusiasmo.

Tante volte hai pensato di mollare, di chiudere tutto e di vivere senza social. Un po' come si faceva una volta, quando i rapporti si basavano sul contatto umano e nessuna di noi avrebbe avuto bisogno di fissare uno smartphone.

Il mondo è comunque cambiato e sarebbe un peccato rinunciare a tutto per evitare un cambio di prospettiva, che deve partire da te e da nessun altro. I modi in cui i social ti feriscono sono tanti, ma possiamo provare a uscirne e a evitare il disagio. Scopriamo insieme perché ti fanno stare male e come puoi provare a uscirne.

Ti rattrista l'indifferenza

Ti sarà capitato di entrare in un nuovo gruppo e di presentare te stessa e i servizi che offri. Hai strutturato tutto nei minimi dettagli e ti aspettavi che le reazioni fossero numerose e diverse.

Eppure, nessuno ha risposto al tuo appello e il tuo post è stato ignorato, nonostante ritenessi che fosse perfetto per quello spazio. I social network sanno essere davvero spietati ma ricorda che sono fatti di persone e che non è poi così difficile conquistarle.

Se la tua presentazione non ha funzionato, prova a entrare nelle trame del gruppo e favorire le interazioni. Ci sono tanti modi per farsi conoscere e non devi desistere al primo problema. La tua perseveranza potrebbe quindi essere ripagata presto ma non forzare quello che non puoi cambiare.

Il mondo social è infatti carico di diverse realtà: devi solo imparare a scegliere quella che meglio si addice alla tua personalità e non disperare al primo "fallimento".

Ti taggano senza consenso

Il tag può essere un'arma davvero potente, ma è uno strumento che dev'essere utilizzato con il giusto rispetto. Per questo motivo, ogni volta che si pensa di usarlo, dovresti essere informata prima.

Non è infatti raro che si crei un certo disagio in caso di foto imbarazzanti o scatti che non avresti mai voluto condividere con il resto della rete. Non mancherebbero, poi, i commenti non graditi da parte di persone che sono fuori dalla tua cerchia.

La delicatezza dovrebbe essere sempre in cima alla lista delle priorità, anche quando si tratta di postare un contenuto divertente sui social network. Non sentirti troppo a disagio: i tag possono essere sempre eliminati!

Ancora una volta, si tratta di educazione. Il virtuale è anche un po' reale e, quindi, valgono tutte le norme di buonsenso che si applicano nella vita. Le mancate risposte ti fanno stare male, ti fanno sentire poco considerata e ti fanno ritenere che la tua opinione non sia all'altezza.

Uscire dall'impasse non è di certo facile, ma puoi provare a ridimensionare quest'avvenimento e conferirgli l'importanza che merita. Essere considerate fa piacere ma, talvolta, puoi anche decidere di buttarti tutto alle spalle e guardare oltre.

I tuoi contenuti non vengono condivisi

La condivisione è importante ed è un punto che non puoi tralasciare se vuoi avere un buon rapporto con i social network e con la tua cerchia di contatti. Quest'aspetto riguarda soprattutto Facebook, nel quale i contenuti hanno bisogno di essere amplificati.

Cerca di chiederti perché questo non avvenga e inizia a condividere, a tua volta, i contenuti degli altri. Leggi i blog che attirano la tua attenzione e che interessano ai tuoi contatti. Questo stratagemma potrebbe infatti ripagarti rapidamente, poiché qualcuno - magari - potrebbe decidere di ricambiare questo favore.

Ti fanno notare che condividi troppo

Se hai il forte desiderio di far sentire la tua presenza sui social, sei naturalmente portata a condividere tanto e spesso. Quest'atteggiamento non è però gradito dai più, che si sentono bombardati dalla tua presenza sulla rete.

Non devi rimanere male se qualcuno ti fa notare questa "invadenza" ma cerca di regolare le pubblicazioni, stabilendo degli orari per quelle più importanti. Non dimenticare, comunque, di raccontare sempre qualcosa di te stessa e non sacrificare i post più leggeri, che sono quelli in grado di creare più rete.

Non vieni ringraziata

Se è tua abitudine condividere i contenuti altrui, ti aspetti di essere ringraziata per il tuo gesto gentile. Questo non avviene sempre e per te diventa motivo di disagio e di tristezza.

Prova ad andare avanti e non lasciarti abbattere da questi comportamenti che ritieni scorretti. Allo stesso tempo, non smettere di comportarti come hai scelto di fare e continua ad arricchire il tuo profilo con i contenuti di altri, scelti tra quelli che ritieni più interessanti.

Ti feriscono con le parole

Scrivere non è facile, soprattutto se dall'altra parte della tastiera si trova una persona che non conosci. Non è quindi raro che le parole vengano fraintese e possano ferire.

Cerca di analizzare il contesto nel quale sono inserite queste parole e prova a dare loro il peso che meritano. Non raccogliere le provocazioni e rispondi sempre con educazione, proprio per non innescare discussioni che potrebbero rivelarsi controproducenti.

Invadono la tua privacy

Parlare di riservatezza sui social potrebbe apparire contraddittorio, eppure dovrebbero esserci dei limiti da non superare soprattutto se si tratta di una conoscenza solo virtuale.

L'invasione della tua privacy è qualcosa che proprio non riesci a sopportare, quindi devi agire d'anticipo perché quest'atteggiamento non ti ferisca. Non raccontare troppo di te e sii discreta a tua volta, in modo che non il tuo spazio non venga invaso toccato.

Ti mettono a disagio quanto le mancate risposte. Sui social, esiste una nutrita cerchia di persone che si affretta a commentare tutto e, spesso, a sproposito.

La tendenza a intervenire su ogni punto, anche con frasi che niente hanno a che vedere con quanto appena pubblicato, è certamente tipica di tutti i social. Non prendere però tutto sul personale, anche perché la conversazione è alla base di tutti i social.

Body shaming (anche involontario)

Postare delle foto personali sui social è coraggioso e pericoloso allo stesso tempo. Il web non conosce l'oblio e tutto quello che decidi di condividere rimane lì, ben impresso sulla rete.

I commenti che può generare un'immagine sono quindi molteplici e possono ferirti, anche se in modo involontario. Non dare troppo peso alle reazioni delle persone, poiché ognuno esprime il suo punto di vista e, soprattutto, un'impressione del momento. Guarda oltre.