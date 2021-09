L 'estate sta scivolando via ed è tempo di tornare al lavoro: scopriamo alcuni trucchi utili per riuscire a concentrarti di nuovo dopo le ferie.

Il rientro in ufficio è sempre impegnativo, soprattutto quando fuori c'è ancora un bel sole e la voglia di rimettersi a lavorare è quasi a zero. Ma le vacanze sono finite, e non c'è più tempo per giornate intere di relax o lunghe serate in compagnia degli amici, fino a tarda notte. Piuttosto, è ora di riprendere in mano l'agenda e tornare a concentrarti sui tuoi impegni professionali dopo le ferie.

Lo stress da rientro è una vera e propria condizione che colpisce molte persone, nel momento in cui si trovano a dover riprendere la routine quotidiana. Quando le vacanze estive si apprestano a diventare solo un ricordo, è facile incappare in sintomi quali stanchezza eccessiva, mancanza di concentrazione e umore pessimo. Tutto ciò, ovviamente, va ad influire sul lavoro: scopriamo allora qualche trucchetto per far sì che le prime giornate dopo le ferie non siano così disastrose.

Prenditi un paio di giorni di "cuscinetto"

Sebbene la voglia di rimanere in vacanza sino all'ultimo minuto disponibile sia tanta, valuta la possibilità di tornare a casa con un paio di giorni d'anticipo rispetto a quello che sarà il tuo rientro in ufficio. In questo modo non ti troverai catapultata improvvisamente in un mondo fatto di impegni e scadenze, sentendoti mancare l'aria. E sarà più facile concentrarti dopo le ferie, se ti prendi qualche giorno per recuperare i ritmi della città.

In quel breve periodo che fa da "cuscinetto" tra le vacanze e il rientro al lavoro, potrai rilassarti un po' e iniziare ad organizzare le tue nuove giornate autunnali, procedendo con gradualità. Il primo passo consiste proprio nel ritrovare le abitudini della tua casa, tra spesa da fare e le piccole incombenze quotidiane. In questo modo, potrai dire di essere davvero pronta per riprendere in mano tutti i tuoi impegni.

Concediti una buona dormita

Il sonno è fondamentale per poter essere concentrati al lavoro, e spesso quando si è in vacanza non si presta attenzione ad un buon riposo notturno. È facile fare tardi la sera e poi sonnecchiare qua e là durante la giornata, mandando all'aria il proprio ritmo sonno-veglia. Questo è una delle prime cose da recuperare quando si torna dalle ferie. Dunque, nei primissimi giorni in cui sei di nuovo a casa, prenditi cura del tuo riposo.

Riabituati ad andare a letto presto - o quantomeno compatibilmente con le tue esigenze lavorative - e ad alzarti al suono della sveglia, proprio come facevi prima di partire per le vacanze. Per aiutarti a prendere sonno e a fare una buona dormita, puoi provare qualche tisana rilassante: ricorda che dovresti riposare almeno 7 ore a notte, per tornare ad essere davvero efficiente.

Parola chiave: organizzazione

Ora sei pronta a tornare al lavoro, ma hai paura di non riuscire a concentrarti bene dopo le ferie? Un buon planning ti sarà di aiuto. Prendi in mano la tua agenda e inizia a segnare con precisione tutti gli impegni che hai davanti, preparando anche una to-do list di cose assolutamente da fare ogni giorno. In questo modo non sarai mai impreparata: ti sarà sufficiente dare un'occhiata al tuo programma per sapere sempre quello che ti aspetta.

Non cadere però nell'errore di voler fare più cose contemporaneamente. Avere sotto controllo tutti i tuoi impegni è giustissimo, ma concentrati sempre su un compito alla volta, per portarlo a termine correttamente. E a proposito di organizzazione, una mente libera dal caos passa anche da una buona disposizione dei propri spazi. Prima di iniziare a lavorare, libera la tua scrivania da tutto ciò che è superfluo e ordina quello che invece ti serve, per avere le tue cose a portata di mano.

Fai un po' di sport

Niente come l'attività fisica aiuta a stimolare la produzione di endorfine, che donano un maggior senso di benessere e migliorano la concentrazione. Iscriviti in palestra o fai semplicemente una lunga passeggiata all'aria aperta: ne beneficeranno i tuoi muscoli (niente come il ritorno al lavoro può provocare dolori come mal di schiena o cervicale) e anche il tuo riposo notturno.

Un'alternativa allo sport vero e proprio è lo yoga. Questa disciplina ha molteplici benefici per l'organismo e per la mente: potrebbe rivelarsi il modo migliore per tornare a concentrarti sul lavoro dopo le ferie. Lo yoga permette anche di rilassarsi e di migliorare la postura, di combattere problemi come insonnia, ansia e stress e addirittura di abbassare la pressione.

Attenzione alla pausa pranzo

È fin troppo facile cadere nella trappola del panino al volo, per tornare più in fretta al lavoro. La pausa pranzo deve invece essere un momento di relax, in cui ricaricare le energie e staccare la mente dagli impegni professionali. Alzati dalla tua postazione davanti al pc e usa tutto il tempo che hai a disposizione per mangiare con calma, preparandoti un piatto leggero e salutare.

Per migliorare la concentrazione dovresti equilibrare bene proteine, vitamine e sali minerali, facendo invece attenzione agli zuccheri e ai condimenti troppo grassi. Bevi molta acqua per idratare l'organismo e concediti un caffè, ma non esagerare: la caffeina è un potente stimolante, quindi aiuta a concentrarsi, tuttavia provoca anche irritabilità e potrebbe ridurre la qualità del sonno.