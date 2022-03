U n cane ti cambia la vita: non è un modo di dire, ma la verità! E ti spieghiamo perché!

Il mondo si suddivide in due categorie di persone: quelle che hanno scelto di trascorrere la vita con un cane e quelli che non sanno cosa si stanno perdendo. Difficile spiegare cosa significhi dividere le proprie giornate con un amico a quattro zampe. Di certo è un’esperienza che cambia ogni cosa.

Un cane non entra semplicemente nella tua esistenza, ma la rivoluziona! Prende quelle che sono le tue abitudini, le tue convinzioni e la routine, portando uno straordinario caos. Uno scompiglio che è fatto di leccate in faccia, di nasi umidi, code che si muovono velocissime e calzini che spariscono misteriosamente. Insomma: una marea d’amore che ti travolgerà. E nulla sarà più come prima!

Proprio per questo chi ha adottato un amico a quattro zampe lo sa bene. La vita si divide in due: prima e dopo l’arrivo del tuo cane! In mezzo c’è un’illuminazione e la convinzione che se accogli quella pallina di pelo tutto diventerà più bello.

Non ti sentirai mai sola

Sia se vivi da sola oppure no, se hai un cane c’è una certezza indissolubile: non sarai mai più sola! Ogni volta che aprirai la porta di casa troverai ad accoglierti qualcuno che non vede l’ora di farsi coccolare. Che tu stia fuori per cinque minuti oppure per un’ora, il tuo cane sarà sempre lì per riempirti di baci.

Farai più movimento

Sei pigra e nemmeno l’abbonamento annuale in palestra ti ha convinto a fare sport? Beh, se hai un cane questa cosa cambierà. Troverai l’energia per uscire, sia in piena estate che d’inverno, a fare una passeggiata. E anche quando non uscirai lui sarà sempre lì a farti correre in giro per casa fra una ciabatta rubata e una pallina che rimbalza sul pavimento.

Riderai spesso

I cani sanno essere davvero buffi e divertenti. Trovano sempre un modo di comunicare con il loro padrone, spesso dolcissimo e davvero particolare. Se adotti un cane ti ritroverai a ridere senza sosta quando farà qualcosa di strano. E ovviamente non perderai l’occasione di fare qualche foto e mandarla alle amiche!

Imparerai cos’è la responsabilità

Adottare un cane significa prendersi cura di qualcuno che non sei tu e assumersi una grande responsabilità. Un animale ha bisogno di stabilità e tranquillità per stare bene. Fido sarà il tuo più grande alleato e tu ti troverai automaticamente a ricompensarlo, coccolandolo e preoccupandoti per lui. Ti assicurerai sempre che stia bene e proverai un senso di protezione straordinario.

Non avrai più bisogno della sveglia

Butterai via la sveglia perché a darti il buongiorno sarà lui! Lo troverai a pochi centimetri dal tuo viso, proprio vicino al letto, oppure balzerà sulle lenzuola: in ogni caso ti risveglierà in un modo dolcissimo e tu non potrai fare altro che sorridere. Anche se ti aspetta una giornata noiosa in ufficio, se la sera prima hai fatto tardi o se fuori piove.

Ti sentirai sempre al sicuro

Non importa se il tuo cane è di grande o piccola taglia, ti farà sempre sentire al sicuro. Da sola a casa non avrai più la necessità di chiamare qualcuno e quei rumoretti notturni non ti infastidiranno più. Il motivo? Sarai certa che in ogni caso il tuo cane ti avvertirà se qualcosa non va e sarà pronto a difenderti.

Non farai mai un pasto in solitudine

Che sia nella sua cuccia oppure fuori a giocare con la pallina, puoi stare certa che se apri il frigo lui sarà lì! Quando sarai a tavola il tuo cane, furbo più che mai e coccolone, tenterà in ogni modo di estorcerti qualcosa da mangiare. E lo farà anche quando ci saranno ospiti, dando vita a situazioni davvero divertenti!

Farai tantissime nuove amicizie

Uscendo con il cane a fare una passeggiata al parco o una camminata nel quartiere, ti ritroverai a parlare con tantissime persone. Uomini e donne a cui, in altre situazioni, avresti rivolto appena uno sguardo, si trasformeranno in adulatori del tuo cagnolino. Si fermeranno a fare qualche coccola a fido e tu, orgogliosa del tuo cucciolo, inizierai a chiacchierare, elencando le sue innumerevoli qualità e lasciandoti andare a urletti compiaciuti quando lui scodinzolerà.

Sarai meno schizzinosa

Adorerai tutto del tuo cane, perfino i suoi…bisogni! Così non avrai difficoltà a raccoglierli per strada e non sarà difficile nemmeno recuperare fazzoletti sporchi di bava o altro. La cosa più strana? Non ti darà fastidio farlo! D'altronde il tuo amore sarà fin troppo grande per badare a queste cose!