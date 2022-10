5 9 vasetti che raccontano storie, avvenimenti e scoperte dal 1964 a oggi. Un progetto che Ferrero firma in collaborazione con l'Ansa

La Nutella non è soltanto l’iconica e golosa crema di nocciole a cui pochi resistono: è anche fantasia. Merito di Ferrero, che ha sempre dato grande importanza all’estetica e alla grafica dei suoi vasetti.

Creando limited edition originali e creative; vasetti da collezione che veicolano storie e messaggi ben precisi. L’ultima in ordine di tempo è “Nutella con te”: 59 vasetti che guidano adulti e bambini in una sorta di viaggio nel tempo, raccontando viaggi, scoperte e curiosità dal 1964 a oggi. L'iniziativa messa in campo da Ferrero è in collaborazione con l’Ansa, la prima Agenzia di informazione d’Italia.

La conoscenza diventa divertimento

Ferrero ha realizzato questa limited edition per offrire l’opportunità, soprattutto ai bambini e comunque ai più giovani, di scoprire – decennio dopo decennio – alcuni importanti avvenimenti che hanno lasciato il segno nella storia moderna e contemporanea. E proprio la conoscenza, così, diventa divertimento.

I 59 vasetti che compongono la collezione sono disponibili in commercio da ottobre 2022. Sul sito ufficiale Nutella è possibile, attraverso il QR code presente su ogni vasetto, approfondire la storia dei fatti selezionati, cioè accedere ai testi realizzati dall’Ansa e corredati da immagini dell’epoca. Prende forma, così, una vera e propria mostra digitale a disposizione di tutti gli utenti.

Dal primo uomo sulla luna ai musei online

C’è il vasetto che racconta del primo uomo sulla luna: erano le 4.56 del 21 luglio 1969 quando Neil Armstrong riuscì a raggiungere il fatidico traguardo. Ci sono i vasetti che celebrano rispettivamente l’avvento della mail (1971) e della tv a colori (1977), quelli dedicati all’invenzione della penna cancellabile (1981) e all’avvento dei CD (1983).

E ancora, quelli dedicati alla nascita di Internet (1991), alla creazione dei social network (2004) e all’entrata in scena degli smartphone (2007). Fino ad arrivare ai musei online. Viaggi, scoperte, esperienze che all’epoca avevano dell’incredibile, ambiziosi obiettivi diventati finalmente realtà: un progetto che decisamente cattura l’attenzione. E tra una nozione e l’altra, tra un ricordo e l’altro, un cucchiaio di Nutella di certo non guasta. Anzi.

Una colonna sonora ad hoc

Ma non finisce qua: il viaggio alla scoperta delle 59 storie è accompagnato dalla musica. In collaborazione con Spotify, infatti, Nutella ha creato una colonna sonora ad hoc che permette di immergersi ancora meglio nelle atmosfere di quei tempi. Per scoprire, anno dopo anno, le canzoni famose relative a ogni avvenimento basta accedere al profilo Spotify di Nutella proprio tramite il sito ufficiale di quest’ultima.

Ogni utente potrà poi creare una playlist personalizzata, da ascoltare in ogni momento della giornata.