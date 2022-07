Pantaloni bianchi: ecco come li indossano le star

C 'è chi punta su un total white luminoso e raffinato, chi preferisce un abbinamento a contrasto con tocchi di colore più decisi e chi invece la combo-chic bianco e navy. Le dive ci danno tanti suggerimenti su come indossare i pantaloni bianchi in modo impeccabile

Il fascino dei pantaloni bianchi

Il guardaroba, non solo estivo, è all'insegna della semplicità. E cosa c'è di più semplice di un paio di pantaloni bianchi? Che si tratti di silhouette rilassate e tessuti freschi, di versioni a sigaretta alla caviglia più eleganti oppure dei classici jeans, i pantaloni bianchi restano la scelta più azzeccata di un fascino irresistibile senza tempo: resi popolari dalle celebrity e molto amate dalle royal e first lady - pensate a Lady Diana in barca a Saint Tropez o a Jaqueline Kennedy-Onassis a Capri - sono un vero must have tutto l'anno.

Pantaloni bianchi: stile democratico

Da sempre sinonimo di versatilità, i pantaloni bianchi sono perfetti da mattina a sera. Dall'appuntamento di lavoro al pranzo con le amiche, da una cerimonia a metà mattina fino all'aperitivo coi colleghi o a una cena elegante. Si va dallo stile più classico e tradizionale per occasioni formali, a varanti glamour e trendy con accostamenti frizzanti per eventi meno "ingessati". Insomma, i white-pants sono il pezzo più democratico del nostro guardaroba che vanno al di là di età, taglia o portafoglio.

Pantaloni bianchi: i modelli più gettonati

Si può scegliere un evergreen come il pantapalazzo dalla vestibilità comoda, come quelli dell'attrice statunitense Sienna Miller o della modella Helena Christensen, oppure un modello cropped, svasato e tagliato alla caviglia, una delle novità della stagione, o ancora quelli a sigaretta con le pinces, i jeans in denim color latte ma anche (perché no?) un tailleur total white con accessori ton sur ton.

Come abbinare i pantaloni bianchi?

I pantaloni bianchi possono essere abbinati semplicemente con tutto. Se decidete di indossare il bianco avrete l'imbarazzo della scelta perché ogni capo risulterà perfettamente adeguato. Che si tratti di una T-shirt colorblock dalle nuance accese e neon, un top dal gusto retrò, un pull blu o un micro gilet, una camicia in denim oversize, un blazer color cammello, un chiodo nero o una marinière, il matrimonio risulterà indissolubile.