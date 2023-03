Passione smalto: quali sono i colori in tendenza nel 2023?

S e lo smalto è la tua passione, devi conoscere i colori di cui non puoi proprio fare a meno. Ecco quali sono le tendenze più in voga nel 2023

Che tu abbia un animo deciso, quasi dark, o che preferisca un look più soft e leggiadro, non hai di che preoccuparti: in fatto di smalto c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Le tendenze del momento sono pronte a soddisfare tutti i gusti: scopri quali sono i colori di smalto a cui nel 2023 non potrai proprio rinunciare.

Dal magenta al nero: ecco i colori di smalto in tendenza nel 2023

Non serve essere una nails addicted: un po' di colore sulle unghie è sempre ben accetto. E anche quando si parla di smalto è bene rispecchiare il proprio mood. Le unghie insomma devono rispettare il nostro stile, esattamente come facciamo con il nostro outfit. Quindi se ti piacciono le tonalità più leggere, è meglio optare per colori neutri. Al contrario, se ti prepari a un'occasione speciale, perché non optare per il rosso? Se vuoi essere seducente, è il colore che fa per te. E se hai un'anima rock, chi dice che devi rinunciare al nero? Anche lo smalto può esprimere un lato di noi, ma è importante restare al passo con i tempi. Ecco i colori più in voga nel nuovo anno.

I colori di smalto in tendenza nel 2023 sono tanti e variegati. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. L'ampio ventaglio di colori permette di soddisfare anche i gusti più sofisticati e persino le donne perennemente indecise possono tirare un sospiro di sollievo. Tra le tendenze del momento non può mancare il magenta, colore Pantone 2023. È un rosso "unconventional", più dolce e delicato, ma ugualmente deciso e vigoroso. È un colore coraggioso e dai tratti gioiosi, ha verve, è audace, inclusivo ed elettrizzante. Come ricorda Pantone, il magenta presenta un equilibrio tra caldo e freddo, è una tonalità forte ma non aggressiva.

Se preferisci il gusto più tradizionale, opta per il rosso che non passa mai di moda. Puoi sceglierlo nelle sue molteplici sfumature e anche i brillantini sono ben accetti (perfetti per una serata che sia veramente scintillante). È un evergreen che piace alle donne di tutte le età per il suo appeal e il suo tocco sensuale. Lo smalto rosso è perfetto per chi vuole esprimere un animo grintoso, sicuro ed energico. È raffinato e ricercato, l'ideale per una donna che vuole lasciare il segno.

Se preferisci non dare nell'occhio ma essere sempre impeccabile, aggraziata ed elegante, le tonalità neutre fanno indubbiamente al caso tuo. L'effetto nude è una moda del 2023 e non solo quando si parla di make up. È facile da applicare e sta bene su tutto, donando alle tue unghie un tocco di naturalezza.

Se lo spirito punk anni Novanta ti appartiene, nel 2023 potrai sfoggiarlo con disinvoltura. Lo smalto nero resta un trend amatissimo, che sa essere cool e grintoso al contempo. Le donne toste e determinate non possono farne a meno: è perfetto per manifestare la propria personalità ed esprimere carisma, sicurezza e un pizzico di trasgressione, senza rinunciare a un gusto sofisticato.

E se vuoi variare, perché non provare una sfumatura di blu? Il blu elettrico, per esempio, è in tendenza nel nuovo anno ed è assolutamente da provare durante l'estate. Il motivo? Esalta la tua abbronzatura. In generale, se sei amante del blu e non riesci proprio a resistergli, ricorda che le tonalità più scure e intense si addicono meglio alla carnagione olivastra, mentre alle donne con la pelle chiara è consigliato un blu più leggero.

Le gradazioni argentate e dorate sono perfette per la bella stagione. L'oro e l'argento sono di moda anche nel 2023: pronta a sfoggiarli sulle tue unghie? Si tratta di colori raffinati ed eleganti, perfetti per le occasioni più importanti ma adatti anche per gli impegni di tutti i giorni. Così le tue unghie saranno brillanti e lucenti.

Fragola e cioccolato non ti dicono niente? Quando si parla di gelato è forse uno degli abbinamenti più amati dai bambini (e non solo). Ecco che il color cioccolato e il rosa shocking sono perfetti da sfoggiare anche sulle tue unghie. Il primo si addice meglio alla stagione autunnale, il secondo è da provare nelle giornate estive più calde e soleggiate. Entrambi saranno un successone.