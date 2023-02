Pelle secca, niente paura: ecco il trucco che fa al caso tuo

A nche se la pelle del tuo viso è secca e screpolata non rinunciare al make up. Alcuni passaggi possono fare la differenza, migliorando la pelle e valorizzandoti il volto

Non sopporti la tua pelle secca e fai di tutto per nasconderla? Alcuni segreti in fatto di make up possono fare la differenza: scopri il trucco adatto per nascondere la pelle secca e valorizzare il tuo viso.

Trucco per pelle secca: ecco cosa fare

La prima regola per tenere la tua pelle igienizzata e in salute? Concentrarsi su una corretta pulizia viso (sia la mattina prima di truccarti sia la sera prima di andare a dormire). In caso di pelle secca, inoltre, è utile un peeling due volte alla settimana per eliminare le cellule morte e valorizzare il tuo incarnato. Il secondo step per preparare al trucco la tua pelle secca? Prima del fondotinta, utile per coprire le imperfezioni e donare più armonia al tua viso, applica una crema idratante specifica. In questo modo, eviterai di stendere in maniera disomogenea il fondotinta, formando chiazze di pelle secca. Non solo: dopo aver deterso il viso e prima di procedere con il fondotinta, vaporizza dell’acqua termale spray su tutto il viso. Puoi ripetere l'operazione durante la giornata, all'occorrenza, quando senti la pelle tirare. Due o tre volte a settimana ricordati le maschere viso idratanti e nutrienti.

Poi usa primer viso per pelli secche, composti generalmente da attivi nutrienti e idratanti, importanti sia per dare nuovo vigore alla tua pelle sia per facilitare l'applicazione del fondotinta (che è lo step successivo). Dopo aver steso un velo di primer, pazienta qualche minuto e lascia che assorba al meglio. Per accelerare l'operazione, tampona con le mani. Per non creare un "effetto maschera", scegli un fondotinta liquido, che è perfetto per la tua pelle secca (nonché di più facile applicazione rispetto a quelli in polvere). Importante anche scegliere formulazioni cremose e nutrienti: sono l'ideale per la pelle meno idratata.

Meglio scegliere prodotti in crema anche per blush, illuminanti e bronzer. Sono più facili da applicare e la tua pelle apparirà subito più fresca. Insomma, curare la base prima di procedere con le altri fasi di make up è essenziale in caso di secchezza. Ricorda però di prediligere sempre le texture cremose, che sono più setose e garantiscono un effetto naturale, omogeneo e morbido. Quelle in polvere, invece, rischiano di evidenziare ulteriormente eventuali imperfezioni, penalizzando la tua pelle secca. La cipria è spesso il tocco finale per rafforzare il trucco: in caso di pelle secca tuttavia, è bene prestare particolare attenzione. Quindi, non esagerare con l'applicazione o rischierai di screpolare il viso. Usane poca, limitati al contorno occhi o alla zona T. In alternativa, prova un buon spray fissante make up.

Cura le labbra

Anche in caso di labbra screpolate è bene seguire alcuni passaggi per migliorarne l'aspetto. Inizia con uno scrub delicato e veloce, da fare mentre ti lavi i denti: passa lo spazzolino pulito sulle labbra e rimuovi eventuali pellicine in eccesso. Poi applica il burrocacao sulle labbra ancora umide. Se usi la matita per il contorno labbra, traccia solo il bordo. Riempiendole, infatti, rischieresti di seccarle ulteriormente. Dopodiché sfuma il tratto verso l’interno e passa al rossetto.

In caso di labbra secche, dimenticati i rossetti long lasting o opachi. Lascia nel cassetto anche le tinte per labbra. Scegli, invece, rossetti morbidi o effetto lucido, meglio ancora se hanno una specifica azione idratante.