Perché dovresti sempre assicurarti che la tua squadra sia soddisfatta

È più produttiva e per l'azienda è una vera e propria garanzia di successo: ecco perché dovresti assicurarti che la tua squadra sia appagata

Può essere molto difficile mettere su un team affiatato e competente. Una volta raggiunto questo scopo devi fare in modo che la tua squadra sia anche soddisfatta.

Una squadra soddisfatta è ciò che davvero può fare la differenza in azienda: può raggiungere gli obiettivi prefissati con maggiore serenità e più velocemente, può rendere semplici anche le sfide più complicate e può lavorare meglio, con maggiore serenità.

Se la tua squadra è appagata, inoltre, significa che difficilmente ti volterà le spalle e la fedeltà è un'importante tassello della vita lavorativa, da non sottovalutare.

Ecco allora perché dovresti assicurarti che la tua squadra sia sempre soddisfatta.

Lavora meglio

Una squadra soddisfatta lavora meglio, ciò significa che ognuno dei componenti si impegnerà maggiormente e garantirà produttività.

Avere un team in cui regna la soddisfazione non significa necessariamente raggiungere il successo nell'immediato, ma questo è sicuramente il primo gradino sul quale costruirlo.

Sul lavoro non è sempre facile lavorare costantemente assicurando la giusta concentrazione e il giusto impegno. Lavorare con un team appagato consente di gestire al meglio il flusso lavorativo: se i tuoi collaboratori sono soddisfatti del loro lavoro e della loro posizione lavorativa, saranno disposti, inoltre, a qualche sacrificio in più qualora fosse necessario.



Soprattutto lavoreranno con maggiore serenità e con meno stress.

È più affiatata

La squadra soddisfatta è più affiatata, anche se composta da persone molto diverse. Non c'è spazio per malumori e gelosie all'interno di un team che funziona. Spirito collaborativo, affiatamento e serenità sono sinonimo di un team appagato che ha trovato al suo interno la forza necessaria per affrontare ogni sfida lavorativa. Insieme.

Avendo raggiunto uno stato di soddisfazione lavorativa generale, ogni collaboratore non avrà bisogno di osservare, analizzare e criticare i colleghi.

Questa generale tendenza renderà la squadra soddisfatta anche più affiatata, eliminando gli inutili gossip da ufficio.

È più collaborativa

Una squadra soddisfatta è più collaborativa; è inoltre più ricettiva e attenta. Si sentirà più coinvolta, anche se lavora da remoto.

La collaborazione di cui parlo è da intendersi sia all'interno del team che all'esterno: i professionisti si aiutano e si supportano a vicenda e sono portati a collaborare al meglio anche con i vari referenti e responsabili del reparto.

Al contrario, la squadra inappagata tenderà invece ad essere scarsamente collaborativa, infastidita dalle continue richieste.

La squadra soddisfatta è più felice

La felicità della tua squadra è un altro degli aspetti da non sottovalutare in un contesto lavorativo. Il tuo team trascorre buona parte della giornata a lavoro, se svolge un full-time. Parliamo di interi giorni trascorsi a lavorare fianco a fianco con colleghi e colleghe che, nella maggior parte dei casi, non hanno scelto consapevolmente.

La soddisfazione del team si traduce anche in serenità e tranquillità, soddisfazione dal punto di vista professionale, e quindi anche felicità. Il dipendente o il collaboratore felice e soddisfatto trasformerà questo status di benessere generale in fedeltà nei confronti dei suoi referenti e poi della stessa azienda.

È fedele

La squadra soddisfatta è fedele. Il lavoratore soddisfatto difficilmente deciderà di cambiare luogo di lavoro e non cercherà altre posizioni lavorative.

Al di là dell'aspetto puramente professionale, infatti, non dobbiamo trascurare il lato umano: ogni componente del tuo team è un professionista ma è anche un uomo o una donna con una vita personale da conciliare con il lavoro.

Nel quotidiano, sono già così tanti i momenti di stress e insicurezza che l'appagamento e la soddisfazione, la serenità e la felicità, sul lavoro diventano fattori indispensabili.

Non si sposa solo una scrivania ma l'intero contesto. L'azienda oggi non è più solo l'entità che deve garantire uno stipendio mensile ma anche quella che deve assicurare un ambiente lavorativo piacevole e sddisfacente.

In caso contrario, il rischio che il team si divida e che i dipendenti decidano di prendere altre strade è particolarmente alto.

La squadra soddisfatta assicura presenza, assicura di esserci e di essere dalla tua parte. Combatterà le tue battaglie al tuo fianco e non ti lascerà neanche nei momenti di difficoltà. La squadra soddisfatta non tradirà.

È disposta a sacrifici

In caso di necessità, una squadra sodisfatta è sicuramente più predisposta ad accettare il sacrificio. Si sa, in un contesto lavorativo l'imprevisto può essere sempre in agguato.

Il tuo ruolo, da responsabile del team, è quello di prevedere l'imprevedibile evitando di stressare troppo i tuoi collaboratori ma una scadenza anticipata, un errore di valutazione, un progetto da chiudere assolutamente possono richiedere maggiore impegno da parte del tuo team.

Una squadra soddisfatta è sicuramente più disposta ad accettare di sacrificarsi per il benessere dell'azienda, a patto che il sacrificio sia richiesto per un periodo limitato.

Raggiunge il successo più velocemente

C'è un altro motivo per cui dovresti sempre assicurarti che la tua squadra sia soddisfatta: il successo. Con successo, in questo caso, intendo il raggiungimento dei risultati ovvero dell'obiettivo che periodicamente ci si pone.

Una squadra appagata lavora meglio e riesce ad ottenere più facilmente e più velocemente i risultati prestabiliti. Ma non solo. Nel raggiungerli lavora in sintonia e con armonia al punto che anche le sfide più difficili sembreranno non così complicate.