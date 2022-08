N on giocate a fare gli influencer: la cosa migliore per godersi la vacanza è mettere in pausa i social; vi parliamo di digital detox e dei suoi benefici in questo articolo

Agosto, social miei non vi conosco. Non faceva proprio così, ma oggi ti vogliamo raccontare perché dovresti mettere in pausa i social network durante le vacanze. Ormai i social network sono entrati di prepotenza nella nostra quotidianità al punto che ancora prima di alzarci dal letto, prima del buongiorno, apriamo e controlliamo i nostri profili per controllare le notifiche, non ci rendiamo conto di esserne dipendenti.

Eppure, moltissimi studi hanno dimostrato quanto potrebbe essere utile per il benessere personale, staccare da tutti i social anche solo per una settimana. Non esiste nessun obbligo di essere presenti h24 on line e perseguire l’abitudine, ormai diventata ossessione di prendere in mano il nostro smartphone e scorrere la timeline perché può causare serie problematiche di ansia e in alcuni casi, anche depressione.

Di seguito ti segnaliamo alcuni buoni motivi per mettere in pausa i social network durante le vacanza, anche soltanto per una settimana e trarne giovamento.

Non dobbiamo condividere ogni momento che viviamo

L’abitudine di condividere con il mondo social ciò che stiamo vivendo è allettante, ci si sente importanti davanti ai like e ai cuori che arrivano dopo aver postato foto con caption accattivanti ma ricordiamoci sempre che può diventare stressante e a lungo andare ne risentirà proprio la nostra autostima, ne vale la pena?

I ricercatori hanno scoperto come un uso esagerato e ossessivo dei social network abbia generato una nuova fobia definita FOMO, fear of missing out, una vera e propria paura di perdere qualcosa di importante se non siamo costantemente collegati ai social. Questo timore si può trasformare in ossessione, ad esempio controllando compulsivamente le mail o scrollando la bacheca del social preferito.

E attenzione, questa fobia non è stretto appannaggio dei giovani, anche gli adulti ne sono colpiti.

Digital detox per riscoprire le emozioni

Mettere nel cassetto i nostri cellulari, anche soltanto per una settimana durante le vacanze, può farci molto più bene di quanto non ci aspettiamo. Dovremmo reimparare a vivere le emozioni, sentirle dentro di noi. Siamo talmente assuefatti dai social network che il rischio di lasciar scivolare via momenti importanti è dietro l’angolo.

Il digital detox è necessario quando ci rendiamo conto di essere dipendenti dallo smartphone e dalle notifiche dei vari social a cui siamo iscritti. E se a questo punto sei ancora indeciso sul da farsi, sappi che la dipendenza non è l’unico rischio a cui potresti andare incontro, anche dolori fisici, le articolazioni delle mani e il collo sono i primi a risentirne; è stato riconosciuto come l’information overload porti anche ad uno stato di stanchezza e confusione mentale.

Ma quindi possiamo uscirne? Sicuramente sì, e non è nemmeno così difficile come temiamo. Il banco di prova potrebbe essere proprio durante l’estate, mettendo in pausa per una settimana i vari social e lasciare che la vita ci riempia di emozioni e ricordi, senza la fretta di condividere con i nostri contatti ogni attimo e ogni emozione che viviamo. Di seguito 3 consigli per affrontare al meglio la pausa dai social network durante le vacanze.

3 consigli per vivere al meglio la pausa dai social network durante le vacanze

Iperconnessi e velocissimi nel condividere con il mondo social ogni attimo della nostra vita, ci dimentichiamo di quanto possa essere liberatorio spegnere il cellulare e semplicemente… osservare l’orizzonte senza il pensiero di come scattare una foto scegliendo l’angolatura migliore!

Il consiglio numero uno è quello di mettere letteralmente in pausa i social! Semplicemente bloccando o cancellando dallo smartphone le varie app, non cancellando il proprio profilo ma bloccando o cancellando dallo schermo le app incriminate sarà più facile gestire la giornata fin dal risveglio.

Per il consiglio numero due vi strapperemo una risata perché vi consigliamo di interagire con…la noia! O per meglio dire, in vacanza senza cellulare sempre in mano non sarà facile gestire due mani e dieci dita libere, mentre ci godiamo il relax occupiamole con un buon libro o ancora meglio mano nella mano della nostra dolce metà mentre passeggiamo e decidiamo dove cenare o quale film scegliere al cinema.

Il consiglio numero tre è forse il più leggero e divertente: rompere la routine. Durante i pasti non mettete il telefono sul tavolo (è anche buona educazione) ma scegliete di comunicare con chi è a tavola con voi. Guardate negli occhi le persone con cui state interagendo, sorridete e assorbite queste nuove informazioni vi sorprenderete di quanto sia appagante e rigenerante. I social network saranno ancora lì ad attendervi una volta tornati dalle vacanze ma forse a quel punto sarete voi a non sentirne più l’impellente necessità.

Insomma, mettere in pausa i social netowrk durante le vacanze può essere una buona idea; ma è anche possibile semplicemente regolarsi nelle condivisioni e coglierne il lato bello. Condividere qualche foto, qualche video o stories non è da vedere come qualcosa di sbagliato ma è bene ricordarsi che staccare la spina in vacanza fa bene.