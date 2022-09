Piscine termali: le più belle d’Europa e perché visitarle adesso

A ffascinanti, magica, semplicemente uniche: le piscine termali più belle d'Europa da visitare adesso

Affascinanti, particolari, spettacolari: sono le piscine termali più belle d’Europa. Angoli di paradiso in cui riconciliare corpo e mente, dedicandosi al proprio benessere. Alcune sono antichissime, create dai nostri antenati, altre sono un esempio di architettura moderna, ogni stazione termale però ha una storia da raccontare e qualcosa di particolare da offrire.

Acque calde ricche di minerali benefici, paesaggi mozzafiato e tantissimo relax: per ricaricare le batterie e ripartire con sprint. Dalla Turchia, con le sue vasche bianche, a Granada, con i suoi mosaici coloratissimi, sino all’Inghilterra e all’Islanda: vi portiamo alla scoperta delle terme più belle del Vecchio Continente.

Terme di Saturnia, Toscana

Nel cuore verde della Maremma, in Toscana, si trovano delle splendide piscine termali immerse nella natura selvaggia, lontano dal caos della città e dallo stress. Si tratta delle terme di Saturnia che rappresentano da secoli un’oasi di bellezza e pace in cui coccolare corpo e mente. Le vasche termali presentano acque con una temperatura di circa 37,5° C e sono il luogo perfetto in cui rilassarsi fra fanghi, idromassaggio e bagni nella splendida cornice della campagna toscana con i suoi prati verdi e i tramonti infuocati.

Blue Lagoon, Islanda

Fra i luoghi magici e meravigliosi da visitare assolutamente ci sono le piscine termali di Blue Lagoon in Islanda. Acque di un blu acceso e una temperatura fra i 37°C e i 39°C, rendono questo posto un paradiso naturale che lascia senza parole. Il lago è immerso in un’atmosfera fiabesca, caratterizzato da fanghi di silicato bianco, utili per regalare luminosità ed estrema morbidezza alla pelle. Una tappa imperdibile per chi vuole viaggiare alla scoperta dell’Islanda.

Terme romane di Bath, Inghilterra

A sole due ore di auto da Londra si trovano le terme romane di Bath, ottime per chi vuole regalarsi una fuga di benessere dalla città. Le piscine termali sono all’aperto, con un paesaggio romanticissimo e una storia antichissima che risale al periodo di dominazione dei romani. Cosa c’è di più emozionate che immergersi in una piscina creata oltre duemila anni fa?

Terme di Gellert, Budapest

Le piscine termali di Budapest sono famose in tutto il mondo e rappresentano una garanzia per chi cerca relax e bellezza. Fra i più celebri e tradizioni, i bagni di Gellert sono un gioiello architettonico in cui si trovano acque con una temperatura che raggiunge i 48°C. Le terme sono davvero magiche, con una struttura particolare che porta i visitatori a rivivere i fasti della Belle Epoque ungherese degli inizi del Novecento. Un’esperienza indimenticabile per chi vuole scoprire davvero la città.

Terme Bagni Vecchi di Bormio, Lombardia

Fra le piscine termali più famose d’Europa ci sono le terme Bagni Vecchi di Bormio, spettacolari sia d’estate che d’inverno. Con la stagione calda si può nuotare ammirando il cielo azzurro e le montagne verdissime, mentre con l’arrivo del freddo il paesaggio diventa magico, grazie alla presenza della neve. Il panorama, le acque calde e la magnificenza di queste terme le rendono una meta imperdibile per chi vuole rilassarsi e coccolarsi al meglio.

Terme di Pammukkale, Turchia

La parola “pammukkale”, significa in turco “castello di cotone”. Un termine legato a una caratteristica di queste piscine termali che si presentano agli occhi degli avventori bianchissime. Le superfici bianche e quasi marmoree delle terme le rendono uno spettacolo affascinante per gli avventori che decidono di passeggiare in questo luogo al tramonto e a piedi nudi: provare per credere!

Terme di Vals, Svizzera

Situate nel cuore delle Alpi svizzere, le terme di Vals sono particolarissime e scenografiche. A progettarle è stato il celebre architetto Peter Zumthor che ha scelto come materiale ben sessantamila pietre in quarzite locale. Le acque delle piscine termali sono ricchissime di minerali benefici, raggiungono una temperatura di 30° C e sgorgano nell’affascinante Valle di Vals. Un appuntamento imperdibile per chi ama il benessere, ma anche l’architettura.

Terme di Rogner Bad Blumau, Austria

Progettato dal famosissimo architetto Friedensreich Hundertwasser, il centro termale di Rogner Bad Blumau è tanto affascinante quanto spettacolare. Immaginate cupole dorate, facciate variopinte e strutture stondate, pronte ad accogliere un’acqua caldissima che vi coccolerà. Le piscine termali sono considerate un’opera d’arte ed entrando ci si sente immersi in un mondo fantastico in cui rilassarsi e lasciarsi andare, eliminando stress e pensieri negativi.

Bagni Arabi, Granada

Simbolo dell’influenza del Medio Oriente in Spagna, i bagni arabi di Granada sono un complesso termale eccezionale e frequentissimo. L’edificio che accoglie le piscine termali presenta un’architettura arabeggiante ed è fra i più antichi della città. All’interno si può sorseggiare un delizioso tè alla menta, mentre si ammirano i mosaici colorati e si realizza il percorso termale passando per i bagni caldi, i bagni freddi e la sala del vapore.