S ogni i capelli perfetti anche in estate? Ecco cosa non può mancare nel tuo beauty case!

Che siano corti o lunghi, lisci o ricci, anche i capelli vogliono la loro parte. Del resto è grazie a loro che possiamo valorizzare il nostro viso e dare quel tocco in più al nostro aspetto. Ma come tenerli in ordine anche in estate? Con i prodotti per capelli crespi da portare in vacanza.

Sì perché il crespo, al contrario di noi, non va in vacanza e, anzi, con il mare e le alte temperature il temuto effetto può anche aumentare. E dato che sappiamo che si tratta di una delle condizioni che più ci infastidiscono, e ci impediscono di avere delle capigliature impeccabili, abbiamo pensato di stilare la lista dei prodotti migliori da portare sempre con noi.

Cosa sono i capelli crespi?

Ma cosa sono i tanto temuti capelli crespi? E perché tutte, o quasi, ne siamo succubi? In generale, l’effetto si verifica quando il capello ha particolare necessità di idratazione. Quando non la trova, ecco che assorbe tutta l’umidità presente nell’aria, sollevandosi e arricciandosi.

Capirete che, con l’acqua del mare o della piscina, e le alte temperature, i capelli tenderanno ad incresparsi ancora di più e tenerli in ordine sarà quasi impossibile. Ma non temete perché grazie ai prodotti per capelli crespi da portare in vacanza, riuscirete a tenere a bada il fastidiosissimo effetto in questione.

Come evitare l’effetto crespo

Prima di scoprire quali sono i prodotti per capelli crespi da portare in vacanza e da mettere nella summer vanity bag, vediamo insieme alcuni accorgimenti per ridurre l’effetto crespo con dei semplici rituali quotidiani.

Il primo consiglio è quello di non lavare i capelli troppo spesso, o al massimo di sciacquarli sono acqua tiepida per eliminare eventuali residui di sale, sabbia o cloro. Lo shampoo, infatti, tende a seccare i capelli e prenderli più vulnerabili.

La scelta del balsamo, poi è fondamentale. Per evitare l’effetto crespo, il consiglio è quello di acquistare prodotti senza risciacquo, da applicare quindi quando i capelli sono umidi. Questi prodotti proteggono il capello dall’umidità e riducono l’effetto crespo.

Un’altra buona abitudine, da inserire nella nostra hair routine, è quella di effettuare una maschera idratante per capelli almeno due volte a settimana. Così da nutrire il capello in profondità, soprattutto durante il periodo estivo.

Prodotti per capelli crespi da portare in vacanza

Una volta inserite nella nostra quotidianità queste best pratice, che non solo ci aiutano a ridurre l’effetto crespo, ma ci consentono soprattutto di avere un capello sano e forte, scopriamo insieme i prodotti che non possono assolutamente mancare in valigia.

Che si tratti di una vacanza di settimane o di un weekend fuori città, il consiglio è quello di creare un beauty appositamente dedicato alla cura dei capelli. Solo così possiamo nutrirli e rinforzarli, proteggerli dal sole e dal mare, e creare degli hair look di tutto rispetto.

Protezione per capelli, maschere e olii essenziali

Tra i prodotti per capelli crespi da portare in vacanza troviamo lo spray protettivo per i capelli, un alleato perfetto e imprescindibile per la nostra estate. Come la pelle ha bisogno di essere protetta dai raggi UV, infatti, anche i nostri capelli sono soggetti al medesimo bisogno. Questi prodotti resistenti all’acqua, non solo proteggono dai raggi solari, ma anche dalla salsedine. Un must have a portare sempre con sé.

Come abbiamo visto, in una hair routine che si rispetti, la maschera nutriente per capelli gioca un ruolo essenziale. Una pratica, questa che dobbiamo perpetuare anche, e soprattutto, durante le vacanze estive. Per una questione di praticità, possiamo mettere in valigia due o tre maschere per i capelli mono dose da utilizzare all’occorrenza. I capelli ringrazieranno.

Tra i prodotti per capelli crespi da portare anche in vacanza troviamo anche gli olii, alleati perfetti per capelli sfibrati, secchi e poco nutrici. Questi prodotti possono essere utilizzati sia per fare degli impacchi prima del lavaggio, con abbandonante risciacquo, oppure utilizzati dopo l’asciugatura per perfezionare lo styling.

Il consiglio è quello di optare per prodotti che contengano un mix di oli anti crespo adatti alle differenti e personali esigenze del capello.

Prodotti per capelli crespi da portare in vacanza: gli accessori indispensabili

Ora che abbiamo la lista dei migliori prodotti per capelli crespi da portare in vacanza, scopriamo anche gli accessori indispensabili che ci permettono di curare al meglio la nostra capigliatura.

Se siete team phon anche in estate, allora, è opportuno portare questo strumento per l’asciugatura dei capelli anche in vacanza. Oppure chiedere all’hotel o all’alloggio che vi ospita la possibilità di averne uno. Se al contrario, invece, non riuscite proprio a utilizzarlo, non dimentiche di applicare una crema anti-crespo prima dell’asciugatura all’aria.

Se l’obiettivo è quello di avere una piega perfetta, anche in vacanza, che nasconda il più possibile l’effetto crespo, non vi resta che mettere in valigia anche una piastra lisciante, meglio ancora se in ceramica di alta qualità.