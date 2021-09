Qual è il pianeta che governa il tuo segno zodiacale (e come influisce)?

D olci, carismatiche, riflessive. In base al segno zodiacale di appartenenza ci sono caratteristiche che ci accomunano. Ma da cosa dipendono? Dai pianeti che governano il nostro segno. Scopriamoli insieme e in che modo influiscono sulla nostra personalità.

Quante volte prese dalla curiosità vi siete soffermate a leggere l’oroscopo della settimana, sperando che quanto scritto corrispondesse (o magari no) alla realtà? Sicuramente almeno una volta. Che ci si creda o no, infatti, è capitato a tutte/i di provare ad anticipare o modificare gli eventi, cercando conferme o smentite in quanto scritto. Così come sarà capitato a molte di ritrovarsi in alcune delle caratteristiche che vengono associate a un segno zodiacale piuttosto che a un altro. Trovandovi differenze e similitudini.

Ma da cosa dipendono queste peculiarità e cos’è che determina o influisce maggiormente sulla personalità, inclinazione e attitudine di un segno piuttosto che un altro? Sicuramente il pianeta che lo “domina” e che, pur mantenendoci diversi sotto milioni di sfaccettature, è in grado di accomunare con la sua influenza i nati sotto le stesse stelle. Ecco, quindi, qual è il pianeta che governa ogni segno zodiacale e in che modo agisce su di esso.

Ariete, il segno zodiacale dominato da Marte

Il pianeta dominante dell’Ariete è lui, Marte. Detto anche pianeta rosso è senza dubbio il più impetuoso, energico e passionale del firmamento. Motivo per il quale i nati sotto la sua influenza sono persone per lo più molto dirette, che non amano i giri di parole e che vanno dritte al punto, spontanee e decise.

Ecco perché non è raro vedere i nati nel segno dell’Ariete ottenere sempre ciò che vogliono, con determinazione e un piglio che solo da un pianeta come Marte poteva arrivare.

Toro, bellezza e amore

Amorevole, gentile e aperto verso gli altri. Il Toro non poteva che essere influenzato dal pianeta associato alla dea della bellezza e dell’amore, Venere. Un segno che, proprio per questa sua inclinazione, ama distinguersi dagli altri, ma sempre con grande armonia.

Sensuale e debole ai piaceri della vita è un segno che, in accordo con il pianeta che lo governa, sa amare con estrema passionalità e intensità.

Gemelli, il segno zodiacale più divertente

Con la sua voglia di divertirsi e far divertire e la sua innata capacità di mettere a proprio agio chi li circonda, i nati nel segno zodiacale dei Gemelli sono influenzati da Mercurio. Un pianeta che porta con sé la capacità di scherzare e una costante curiosità.

Ma anche una certa timidezza, eleganza e raffinatezza. Oltre, poi, a una forte attitudine ad analizzare ogni cosa con estrema precisione e dedizione.

Cancro e l'influenza della Luna

Affetti, famiglia e casa sono le priorità del segno zodiacale del Cancro. Il motivo? L’influenza della Luna, che lo rende un segno molto emotivo, dolce, caratterizzato da un’enorme femminilità.

Ma anche profondamente umorale, in grado di cambiare idea in brevissimo tempo. Proprio come un bambino, impossibile da non amare.

Leone, un segno zodiacale "luminoso"

Il segno zodiacale del Leone non passa mai inosservato. Qualsiasi cosa faccia. Anche perché non fa nulla per evitarlo ma, anzi, cerca in ogni modo di farsi notare.

Non a caso, infatti, è influenzato direttamente dal Sole da cui prende una buona dose di generosità e la sua capacità di brillare in ogni situazione. Ma sempre con un occhio di riguardo verso chi lo circonda.

Vergine, il più amato dagli amici

Un altro segno dominato da Mercurio è la Vergine, motivo per il quale, proprio come per il segno zodiacale del Gemelli, anche la lei tende ad analizzare ogni dettaglio (che ama tantissimo).

Adora pendersi cura di chi gli sta vicino e anche per questo chi è nato sotto l’influenza di questo pianeta è molto apprezzato da parenti e amici.

Bilancia, eleganza e sensibilità

Come il Toro anche la Bilancia è dominata da Venere, cosa che lo rende un segno estremamente elegante e armonioso, nei gesti e nell’aspetto. I nati sotto queste stelle non amano i conflitti da cui tendono sempre ad allontanarsi.

Così come mal sopportano le ingiustizie e gli atti di prepotenza. Insomma, un segno davvero molto sensibile cosa che però lo rende anche piuttosto restio a dimenticare le ferite ricevute.

Scorpione, il segno zodiacale più magnetico

Carismatico, sensibile, passionale e sensuale. A cosa deve tutte queste caratteristiche il segno zodiacale dello Scorpione?

A Plutone naturalmente (e Marte), il che lo rende il segno più magnetico in assoluto, dotato di una lealtà e fedeltà fuori dal comune ma anche dalla capacità di vendicarsi con altrettanta forza e determinazione. Che dire, meglio farselo amico!

Sagittario, il viaggiatore dello zodiaco

Il Sagittario è un segno pieno di energia, curiosità, vivacità e voglia di conoscere cose e posti nuovi. Merito del suo pianeta dominante, Giove, che gli dona un forte senso pratico e la capacità di trovare soluzioni a qualsiasi tipo di problema.

Oltre al fatto che il Sagittario sa prendere ogni cosa con il sorriso, una peculiarità non da poco.

Capricorno, riservatezza e mistero

Saturno è un pianeta che sembra essere distaccato, lontano, schivo, a tratti freddo. E che fa apparire così anche i nati nel segno zodiacale del Capricorno. Sarà vero? Solo in apparenza. Questo segno, infatti, ama solo proteggere le sue emozioni, creando intorno a sé un velo di mistero e “freddezza” proprio come il pianeta che lo domina.

La particolarità? I Capricorno pesano ogni parola detta, quindi attenzione a come vi rivolgete a loro.

Aquario, un segno zodiacale tra due pianeti

L’Aquario subisce l’influenza di ben due pianeti Saturno e Urano. Il risultato? Un mix di creatività, audacia e avventura. Capace di guardare al futuro e abbracciare il cambiamento. Detesta perdere tempo e per questo tende a essere un individualista.

Dopo tutto il tempo è una risorsa preziosa e come tale non va sprecata. E gli Aquario lo sanno benissimo, cosa che gli permette di andare a tutta velocità verso i propri obiettivi e di raggiungerli nel migliore dei modi.

Pesci, il sognatore per eccellenza

Infine i Pesci, dodicesimo segno zodiacale, è governato da Nettuno. Un pianeta che fa sognare e che trasmette a questo segno una buona dose di immaginazione e la capacità di trovare ispirazione in qualunque cosa.

Un segno spirituale, molto sensibile e romantico e che spesso si trova ferito dalla poca attenzione e superficialità altrui. Ma che non perde mai la voglia di sognare.

Caratteristiche comuni che nascono dall’influenza che i pianeti svolgono sui vari segni zodiacali di appartenenza e che, in un modo o nell’altro, ci uniscono nessuno escluso a quell’enorme tutto di cui facciamo parte.