Nati sotto il segno dei Pesci: caratteristiche, consigli e curiosità

I Pesci sono sognatori, sensibili e romantici: ecco tutto quello che c’è da sapere su questo affascinante segno zodiacale

I Pesci, nati tra il 19 febbraio e il 20 marzo, sono a cavallo tra l’Acquario e l’Ariete, tra l’inverno e la primavera. Sono quindi dominati dagli opposti, dalle idee diverse. Scopriamo le loro caratteristiche, come conquistarli, stando ben attenti alle frasi da non dire e, per concludere, qualche consiglio di salute e di stile

Le caratteristiche dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci l’ingegno è necessariamente multiforme, l’arte poliedrica e il mondo ricco di sfumature, anche in contrasto tra loro.

I Pesci non conoscono altro modo di essere se non quello che è in continuo cambiamento. E cambiare rimane anche il solo modo di essere coerenti con la loro natura. Quella di eterni curiosi verso il mondo che li circonda. Spesso questa loro caratteristica viene scambiata per un difetto, ma in realtà rappresenta una peculiarità tipica di chi è in grado di adattarsi a qualunque situazione. Di chi è capace di risolvere qualsiasi problema.

Perché, da tipico segno mobile d’acqua, chi è dei Pesci riesce a prendere la forma della situazione in cui si trova pur continuando ad essere, meravigliosamente, sé stesso.

Cerniera tra inverno e primavera, chi è dei Pesci non conosce quindi la coerenza degli uomini ma piuttosto quella della natura. In cui non esiste luce senza buio, né rose senza spine.

I difetti dei Pesci

Chi ha conosciuto almeno un nato sotto il segno dei Pesci lo sa già: i nati tra il 19 febbraio e il 20 marzo hanno un grande difetto: sono difficili da capire.

Generalmente molto timidi e costantemente messi alla prova da mille difficoltà, sviluppano un modo tipicamente loro di reagire alle circostanze, o di fuggirle.

E vivono come in una sorta di sogno ad occhi aperti. Imporgli di aprire gli occhi significherebbe quindi catapultarli in una realtà che non hanno avuto il tempo di metabolizzare. Con risultati tutt’altro che soddisfacenti.

Affinità dei Pesci

La maggiore affinità i Pesci ce l’hanno con i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con il Toro, infatti, i Pesci entrano in maggior contatto con la realtà, uscendo dal loro mondo fatato. L’effetto dei Pesci, invece, è benefico sul Toro in quanto gli infonde ottimismo, fiducia e leggerezza.

Con la Vergine, pur essendo completamente diversi, i Pesci si adattano bene e la loro unione è pacifica, senza grandi scontri. Della Vergine, i Pesci amano la flessibilità e la capacità di adattamento (unica caratteristica che condividono). Infine, il Capricorno riesce a dare stabilità ai Pesci, regalandogli momenti di romanticismo indimenticabili.

Cosa non dire a chi è dei Pesci

Ci sono delle frasi che non dovresti mai dire a un Pesci, a meno che tu non voglia scatenare un finimondo!

Testa sulle spalle

I Pesci vivono nel loro mondo, saltellando continuamente tra la superficie e l’abisso. E con la testa fra le nuvole. Tenerla sulle spalle non fa per loro.

Complice una certa pigrizia e la tendenza ad affrontare la difficoltà fuggendo dalla parte opposta a quella del problema. Idealisti e sognatori hanno bisogno di farsi guidare da intuizioni e sentimenti.

Per chi è dei Pesci lasciarsi guidare troppo dalla testa equivale a scoraggiarsi e vedere sempre il peggio delle situazioni. I nati sotto questo segno sognano, amano farlo in grande.

E non accettano che qualcuno voglia richiamarli alla realtà. Perché piuttosto che affrontarla preferiscono vivere in un mondo tutto loro, in cui anche l’impossibile riesce a concretizzarsi.

Sradicarli dal loro habitat naturale potrebbe infatti addirittura indurli a rifugiarsi in vizi e situazioni nocive. Per la loro salute fisica e mentale.

Come un prigioniero che tenta di tutto per evadere: l’irrazionalità prende il sopravvento e l’unica cosa che emerge è il desiderio di sentirsi nuovamente tra le nuvole. Ergo, non disturbate i sognatori.

Pensa per te

Intuitivi per predisposizione, uno dei migliori pregi dei Pesci è quello di riuscire a creare sintonia praticamente con tutti.

Entrano facilmente in empatia con gli altri, riescono a capirli e sono felici di aiutare chi ne ha bisogno. Alla critica preferiscono i consigli, mai banali e sempre appropriati alle esigenze della persona che hanno davanti.

I Pesci non giudicano le persone, ma elaborano le situazioni. E le risolvono all’insegna della creatività che li contraddistingue. Nella vita, così come nella moda.

L’amore non esiste

Mai altro segno più di quello dei Pesci ha dimostrato di credere nell’amore. Difficile, platonico, idealizzato, i Pesci amano incondizionatamente.

Perché intrisi di un romanticismo senza pari, che li porta a vivere con passione e coinvolgimento ogni relazione. Amano a tal punto da idealizzare l’altro, e da rimanerne spesso feriti. Adorano la compagnia, si contornano di amici, familiari, e anche animali. Sono così pieni di amore che hanno bisogno di incanalarlo in ogni cosa che vivono e che fanno.

Negare l’esistenza di questo amore, sminuirlo o prendersene gioco significa offenderli. Consigliarli un po’ di solitudine e di indipendenza equivale a impedirgli di esprimere sé stessi. I Pesci sono sensibili, tendono ad emozionarsi spesso, si nutrono dell’amore che provano e che elargiscono. E lasciano che ad avere un atteggiamento distaccato nei confronti del resto del mondo sia chi dell’amore ha solo sentito parlare. Colpire il lato sensibile di un Pesci significa infatti farlo arrabbiare. Senza nessun risultato. Nella maggior parte dei casi continuerà a seguire la corrente del fiume che ha scelto, a volte torbido, a volte limpido. L’unica cosa che gli si può augurare è quella di abboccare all’amo giusto.

Come conquistare una donna Pesci

Complimenti: ti sei scelto una delle donne più affascinanti dello Zodiaco. La più misteriosa, indefinibile, mutevole, inafferrabile, sensibilissima e percettiva… Ti basti sapere che Ornella Muti, con i suoi magici occhi cangianti da gatta, è una degna rappresentante di questo segno. Infatti di solito si riconosce subito dagli occhi, bellissimi e sognanti. Speriamo che tu sia del Toro, del Capricorno o della Vergine: grazie alle loro caratteristiche, possono riuscire a fare breccia nel tenero cuoricino della Nata sotto il segno dei Pesci. Se non sai come conquistare questa meraviglia, ecco alcuni consigli che fanno proprio al caso tuo.

Proteggila

Si presenta fragile e indifesa, suscitando negli altri un senso di protezione. Le sue paure sono dettate da un’estrema sensibilità. Offrile il supporto che cerca e di cui ha bisogno, ma senza ferirla: ti sarà riconoscente! In genere ha bisogno di un partner energico e volitivo; si trasformerà così in una compagna dolcissima. Insomma, ha bisogno di una persona forte che la sappia sostenere. Ma non è tutto. Impara anche a portarla con delicatezza con i piedi per terra.

Commuoviti

Lei apprezza la gentilezza, la dolcezza, la capacità di emozionarla… Lavora sulla tua emotività:

non temere di commuoverti quando vedi dei film strappalacrime. Anche lei ha la lacrima facile. Si fiderà maggiormente di te. Entra in contatto con la tua parte più compassionevole, colma di umanità. Sacrificarsi per il bene degli altri a lei riesce completamente naturale. La sua bellezza eterea e quasi irreale le sgorga infatti da dentro.

Colpiscila in modo romantico

In amore lei segue l’intuito, il romanticismo e l’attrazione fisica. Impara dunque a comunicare tutta l’intera gamma delle espressioni d’amore senza dover parlare. L’importante è che tu riesca a colpirla, attirando la sua attenzione. Le piacciono le persone che in qualche modo spiccano, i leader. Lei è in grado di leggere nella tua anima, solo guardandoti negli occhi. Le parole non servono più. Può farti vivere la più bella favola della tua vita. La sua espressività, il suo darsi completamente, affidandosi a te in uno stato di completo abbandono… Si può davvero perdere completamente la testa per una donna così, una vera fata dei boschi, un piccolo elfo senza età. Attento però alla sua mutevolezza. È capace di innamorarsi completamente e poi dimenticarti subito dopo, guardandoti con indifferenza.

Non tradirla

Non approfittarti di lei. Le spezzeresti il cuore. Estremamente empatica, è pronta a dare fiducia indiscriminatamente. Ciò rischia di intrappolarla alla fine in rapporti intricati e basati su sensi di colpa, da cui può sciogliersi solo a prezzo di sofferenza. Ama coccolare le persone. Ma ricorda che di fronte all’infedeltà diventa una Banshee.

Comprale dei regali

Probabilmente non lo sai ancora, ma aspira alla sicurezza economica. Dotata di un profondo senso estetico, ricerca il bello in tutte le sue forme. Coprila di fiori, di regali, soddisfa sempre le sue piccole richieste e soprattutto non farle mancare mai il tuo amore.

Consigli di salute e benessere per chi è dei Pesci

Hai mai fatto caso al simbolo del segno dei Pesci? È formato da due pesci, ognuno dei quali, nuota in direzione opposta. Questo significa che i Pesci non amano prendere una strada per la vita, ma cambiare ‘via’ ogni tanto e rimettersi in gioco. Le donne Pesci sono emotive e sensibili e possono essere influenzate facilmente, sia positivamente che negativamente: sono molto comprensive e credono (quasi sempre) nella bontà del prossimo. Sono pratiche e realiste ma anche vulnerabili e riservate, e non è possibile conoscerle intimamente perché di rado conoscono se stesse. Le donne nate sotto questo segno sono inoltre particolarmente sensibili al sacrificio e hanno il grande desiderio di aiutare gli altri: sono innamorate della vita. I Pesci, proprio per questa loro necessità di cambiare spesso direzione, amano i viaggi e le avventure. Ecco tutti i consigli di salute e benessere per chi è nato sotto questo segno.

No agli schemi

I Pesci non possono essere imbrigliati in ritmi e schemi quotidiani: hanno bisogno di darsi alla fuga ogni tanto e per loro non esiste una sola via d’uscita. Questo segno è sempre alla ricerca di nuovi stimoli intellettivi ed è per questo che i Pesci devono mantenere la loro libertà e lo spazio necessario per potersi muovere nel mondo dinamico delle idee. Ma non solo in quello. A loro piace moltissimo viaggiare e vagabondare per mari e terre sconosciute, ma soprattutto a loro piace aiutare gli altri che restano in cima alle loro priorità.

Amicizia al primo posto

Stare in mezzo agli amici e conoscere nuove persone è essenziale per chi è nato sotto il segno dei Pesci. L’amicizia, ancora più che l’amore, è un vero e proprio toccasana per loro: ridere, scherzare e poter stare in allegria è essenziale per i nati tra il 20 febbraio e il 19 marzo perché il benessere e la felicità degli altri sono addirittura più importanti dei loro.

Riposo

I Pesci vivono il sonno in modo naturale, talvolta infatti si concedono persino un riposo pomeridiano, generalmente animato da fantasie oniriche che interessano luoghi lontani, villaggi paradisiaci e spiagge incontaminate così come vette infinite. Gli appartenenti a questo segno sentono il bisogno di staccare la spina spesso per poter ricaricare le batterie. Ecco perché anche il sonno è molto importante se ristoratore.

Stabilità

Il segno dei Pesci è uno dei più pratici dello zodiaco; concreto e stabile, dà molta importanza al fatto che le cose trovino un loro ordine nella vita: lavoro, affetti, amore e amicizia devono essere tutte avere una giusta collocazione. Il consiglio quindi è di trovare i propri punti di riferimento e di impegnarsi per mantenerli. Le situazioni instabili, poco chiare o troppo complicate non fanno bene per lui. Ha bisogno di serenità.

L’alimentazione

Il nativo dei Pesci segue un’alimentazione altalenante: in alcuni periodi il regime dietetico è rigido, in altri in altri invece più ‘libertino’. Il suo fabbisogno energetico dovrebbe invece essere colmato da una dieta stabile e principalmente basata su alimenti possibilmente biologici, cucinati in modo semplice. La giusta alimentazione dovrà basarsi su una dieta mediterranea, che preveda tante verdure (possibilmente non di colore verde), la giusta dose di carboidrati e poche proteine. I Pesci devono tenere sempre sotto controllo il colesterolo!

Poca attività fisica

Il segno dei Pesci è tendenzialmente pigro e non riesce mai a praticare con costanza un’attività fisica: deve essere spinto da una motivazione e gli amici sono un’ottima via d’uscita. Stare in mezzo alle persone, visto che è per natura socievole e intraprendente, è infatti l’ideale per muoversi senza subire troppo stress. Ecco perché sono quindi più adatti gli sport di gruppo o quelli di squadra!