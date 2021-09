5 regole non scritte che ti aiuteranno a usare meglio i social network

L 'attività sui social network è diventata frenetica e non è sempre facile tenerla sotto controllo. Per questo, esistono delle regole di consuetudine che dovresti conoscere per utilizzarli al meglio ed essere sempre impeccabile anche in rete

Usare i social network correttamente non è facile, ma è uno sforzo che devi assolutamente fare se vuoi tenere in ordine il tuo profilo. Le regole valgono sia nel caso degli account personali che di quelli professionali. Non sono codificate ma fanno parte della netiquette imposta dal web che non permette determinati comportamenti, da considerare sbagliati per quanto possano apparirti innocui.

L'attività su internet occupa gran parte della nostra giornata ed è per questo motivo che devi agire con una certa attenzione. Non è una buona idea, ad esempio, usare la home page per raccontare episodi personali o che riguardano qualcuno molto vicino a te, così come è sconsigliato utilizzare le varie piattaforme durante i pasti. Vediamo insieme quello che devi fare per operare al meglio su tutti i social network.

Non usare la bacheca per sfogarti

Sebbene con il termine "bacheca" ci si riferisca soprattutto a Facebook, questa è una regola che vale anche sulle altre piattaforme. La pagina principale non deve - in nessun modo - diventare uno spazio per sfogarsi o per raccontare i propri fatti personali o (peggio) quelli che riguardano altre persone. La bacheca racconta molto di te ed è per questo che devi averne cura, limitando le esternazioni private.

Da evitare anche tutte le discussioni che non puoi controllare e che riguardano i tuoi rapporti privati. Le incomprensioni si possono (e si devono) risolvere ancora con i buoni e vecchi metodi analogici, quindi alza il telefono e cerca un chiarimento faccia a faccia. Questa scelta non solo terrà pulita la tua bacheca ma ti fornirà anche una soluzione più semplice, rapida e a portata di mano.

Non usare i social durante i pasti

Potrebbe sembrare curioso, ma c'è anche chi riesce a mangiare senza condividere la foto del piatto che sta per consumare. Utilizzare lo smartphone a tavola è diventata un'abitudine che andrebbe superata, perché distoglie la tua attenzione dagli altri commensali e non ti fa mangiare nella maniera corretta. Posa il cellulare e mangia serenamente: la tua pietanza non dev'essere necessariamente bella per essere fotografata, ma è importante che sia gustosa e nutriente.

Non solo. L'utilizzo dei social network durante i pasti favorisce una cattiva alimentazione poiché non presti attenzione al cibo. Consumi i tuoi piatti distrattamente, presa dalla fretta di condividere link e immagini. La compagnia che hai vicina è certamente migliore di quella dei social, quindi inizia a "disintossicarti" da quest'usanza e inizia a parlare e confrontarti con gli altri commensali.

Fai attenzione ai link

La cura del profilo è importante, ma lo è anche la sua sicurezza. Non accettare link da sconosciuti, poiché potrebbero rappresentare un tentativo di phishing. Non aprire quelli che ricevi via e-mail e per nessun motivo, anche se il nome del mittente ti sembra noto e affidabile. I collegamenti non vanno cliccati alla leggera, poiché potrebbero nascondere insidie di cui sarebbe difficile liberarsi.

Ricorda anche che i social network comunicano con te via e-mail solo al momento della registrazione, mentre tutte le comunicazioni sono presenti all'interno del tuo profilo e nello spazio notifiche. Non è quindi possibile che ti venga richiesto un cambio password via e-mail senza che ve ne sia traccia sul tuo account. Fai molta attenzione a tutti i movimenti sospetti e abbi anche cura di accettare e inserire contatti sicuri.

Pubblica agli orari giusti

Se il tuo intento è quello di ottenere tanti like e tanti clic, allora devi anche prestare attenzione agli orari di pubblicazione. Non condividere al mattino, perché non potresti ottenere i risultati sperati. Tieni d'occhio, invece, la fascia pomeridiana, quella subito dopo il pranzo. Il range da tenere presente è quello tra le 13 e le 15, nel quale si fa incetta di like. Dopo le 15, invece, si verifica il numero massimo di clic.

Sfrutta anche i giorni. L'inizio della settimana non è quello giusto se vuoi incrementare l'attività del tuo profilo, mentre il giovedì e il venerdì rappresentano una vera e propria miniera d'oro di like, con percentuali altissime. Fai attenzione anche alla qualità, che non deve venire meno per nessuna ragione e - di certo - non in nome dei risultati da raggiungere.

No alle foto di minori

I genitori sono soliti condividere le foto dei loro gioielli, ma sarebbe meglio evitare. Al di là dei potenziali pericoli che possono celarsi dietro questa pratica, ricorda che i bambini non sono destinati a rimanere piccoli per sempre e potrebbero non gradire la loro presenza sulla rete. Per rispetto della loro età, quindi, sarebbe meglio non condividerne le foto, almeno fino a quando non ne avrai il permesso.

Questo tipo di immagini sono ampiamente diffuse in tutte le piattaforme, spesso con i volti dei piccoli coperti, ma sarebbe meglio non condividerle. La rete ha una memoria che non permette l'oblio e, per questo, tutto quello che pubblichi difficilmente viene cancellato, anche se lo elimini dai tuoi profili. Le foto possono essere scaricate e rinviate, generando un circolo infinito che non puoi controllare.