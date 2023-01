U n regalo in profumeria è sempre gradito, anche dall'uomo che finge di non essere vanitoso

C'è chi dice che i regali per San Valentino per lui siano più complicati (da trovare) rispetto a quelli per lei. Soprattutto se il budget è limitato. In effetti, archiviata la tecnologia e gli hobby specifici, può essere complesso escogitare un "pensierino" che lui non ha già ricevuto in passato.

Eppure un salto in profumeria - anche virtuale - può risolvere la tipica impasse di quando non si sa cosa regalare. Un set rasatura, un rasoio super avanzato, un cofanetto con profumo e bagnodoccia profumato: le idee sono tante e a portata di tutte le tasche.

Guarda le idee regalo per San Valentino per l'uomo più vanitoso.

Cofanetto di Armani Code

Armani Code Eau de Toilette è l’ultima creazione della gamma Armani Code. La fragranza evidenzia contrasti accattivanti: la freschezza del mandarino verde si fonde con l'aromatico cuore di lavanda, mentre l'assoluta di fava tonka si mescola con il cuore di legno di cedro. Il cofanetto include il profumo da 50 ml, il gel doccia da 75 ml e il dopobarba da 75 ml.

Prezzo: € 89

Un profumo per ambiente e tessuti

Soffio di Essenzialmente Laura è un gesto semplice e immediato per la casa, gli armadi, i tessuti, l’automobile. Profuma come un abbraccio rassicurante da sentire anche sulle lenzuola.

Prezzo: € 36

Esfoliante e balsamo barba di Bullfrog

Un duo di prodotti per la cura della barba: Agnostico Balsamo Multifunzione e Pasta Esfoliante Lavabarba, rispettivamente per ammorbidire la barba più ispida e per renderla più liscia e setosa. Da Bullfrog in vendita su Bullfrogbarbershop.com.

Bagnodoccia e acqua profumata di Rudy

Un kit regalo perfetto di prodotti essenziali da uomo Rudy: docciaschiuma e acqua corpo profumata uomo Magnetic. Il suo bouquet legnoso armonizzato tra estratti di vetiver uniti ai richiami di arancio amaro, lascerà la tua pelle intensamente profumata per molto tempo durante tutta la giornata.

Prezzo: € 26

Multikit grooming di BaByliss

BaBylissMEN Super-X Metal Series è un regalo perfetto per l'uomo che ama creare vari look con la barba. Le sue innumerevoli funzioni permettono di tagliare, modellare e creare il proprio stile in maniera curata e precisa. La sua struttura metallica aggiunge un tocco di eleganza al multikit grooming.

Prezzo: € 129,90

Un dopobarba dedicato all'amore

Pasta & Love è un aftershave di Davines per l'uomo che ama vivere bene e prendersi cura di sé, ritagliandosi spazi di alta qualità nella frenesia contemporanea. Un uomo che, in ogni angolo del mondo, celebra la bellezza della vita.

Prezzo: € 30,50

Un pennello da barba di qualità

Per l'uomo che ama radersi nel modo tradizionale è perfetto il pennello fatto a mano con pelo di tasso. Piacevole sulla pelle, questo pennello di Barberian produce una densa quantità di schiuma, inoltre permette un massaggio delicato che prepara la pelle alla rasatura.

Prezzo: € 53

Set rasatura di Proraso

Una simpatica scatola di latta con prodotti specifici per barbe dure. Grazie all'olio di sandalo e al burro di karitè, la crema e la schiuma ammorbidiscono anche le barbe più ispide. Completa la gamma il balsamo dopobarba, che aiuta a ridurre gli arrossamenti.

Prezzo: € 28,99

Una candela profumata

Un'idea per San Valentino è la candela che Alicia Keys e il marito Swizz hanno ideato per i momenti di relax. Si chiama Sage + Oat Milk ed è al profumo di salvia e latte d'avena, che emanano un aroma delicato e accogliente.

Prezzo: € 40 nelle profumerie Douglas